Удивительный город 🏙️, от которого не ждут ничего особенного, но который ломает любые стереотипы и оправдывает любые, самые притязательные ожидания. Я покажу Вам курортную Гаагу, где вместе со мной сможете вдохнуть запах Северного моря 🌊 на прекрасном Схевенингене с 12ти километровым пляжем, пирсом с колесом обозрения над волнами стихии, с музеем «Скульптуры на море», узнаете чей концерт был последним в великолепном курхаусе и как правильно есть "голландскую новую" прямо на улице или в лучшем (абсолютно уверена) портовом ресторане со свежайшими морскими дарами!
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.