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Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»

3.4
49 отзывов
Альбина М.
Альбина М. – Гид из Гааги
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.34 час
  • 👫 Группа не более 500 человек
  • Заказать экскурсию
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»

Что вы увидите

  • Пирс
  • Колесо обозрения
  • Курхаус
  • Музей на море
  • Ресторан Simonis
Удивительный город 🏙️, от которого не ждут ничего особенного, но который ломает любые стереотипы и оправдывает любые, самые притязательные ожидания. Я покажу Вам курортную Гаагу, где вместе со мной сможете вдохнуть запах Северного моря 🌊 на прекрасном Схевенингене с 12ти километровым пляжем, пирсом с колесом обозрения над волнами стихии, с музеем «Скульптуры на море», узнаете чей концерт был последним в великолепном курхаусе и как правильно есть "голландскую новую" прямо на улице или в лучшем (абсолютно уверена) портовом ресторане со свежайшими морскими дарами!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Гаага морская»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Альбина М.
Альбина М.
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49 отзывов оставили туристы

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