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Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»

5
4 отзыва
Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Гааги
Город 🏙️, чьё название произносится на известных языках абсолютно по-разному, городом теоретически не является, но является фактической столицей ⭐️, и именно в нём органично переплелись история 📖 и современность.

Жизнь аристократической Гааги настроена на деловой, но размеренный лад, ведь именно в ней находятся Дворец мира и всемирно известный суд, парламент страны и резиденция короля, где разместился рабочий офис правящего монарха посольства, консульства, а так же лучшие музеи 🖼 королевства, старейший в стране шоппинг-центр, с потрясающей архитектурой, небольшие бутики, в которых одевается королевская семья и огромное количество галерей искусства.
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Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»

Что вы увидите

  • Дворец Мира
  • Музей Эшера
  • Панорама Месдок
  • Маурицхаус
  • Бинненхоф
  • Ратуша
  • Главная площадь
  • Королевский дворец
Город, чьё название произносится на известных языках абсолютно по-разному, городом теоретически не является, но является фактической столицей ⭐️, и именно в нём органично переплелись история 📖 и современность. Жизнь аристократической Гааги настроена на деловой, но размеренный лад, ведь именно в ней находятся Дворец мира и всемирноизвестный суд, парламент страны и резиденция короля, где разместился рабочий офис правящего монарха посольства, консульства, а так же лучшие музеи 🖼 королевства, старейший в стране шоппинг-центр, с потрясающей архитектурой, небольшие бутики, в которых одевается королевская семья и огромное количество галерей искусства.
Начнём мы с Дворца Мира, а продолжим русской царевной, ставшей любимой королевой. Двигаясь к историческому центру с замком, ратушей и памятниками, сможем оценить не только архитектуру, но и заглянуть в неповторимые музеи Гааги: один, как драгоценная шёлково-бархатная изнутри шкатулка с хранящейся в ней шедевральной жемчужной серёжкой; другой, где гений оптических иллюзий, демонстрирует в графики связь между вечностью и бесконечностью, третий содержит всего одну картину, но диаметром 120 метров!
Многим, кто приезжает в Нидерланды, удается посетить лишь шумный Амстердам. Вдоволь налюбоваться на девушек легкого поведения, задумчиво гадать о предназначении целого арсенала марихуано-ориентированных прибамбас или же поскучать в бесконечной очереди в музей Ван Гога. Многие наивно предполагают, что голландцы - сумасшедшая нация вседозволитей, с тюльпаном в руках и самокруткой в зубах. Кто же такие эти голландцы - сознательно сформировавшие о себе славу вседозволяющей нации? Кто они - эти двухметровые красавцы с запутанным морским узлом прошлым, - бывшие моряки и рыболовы. Я постараюсь Вам рассказать и о них, вплетая в достопримечательности 🏛️ Гааги, традиции, особенности и характер Нидерландов.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»
Онлайн-экскурсия «Королевская Гаага»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ю.
Татьяна Ю.
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4 отзыва оставили туристы

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