Город, чьё название произносится на известных языках абсолютно по-разному, городом теоретически не является, но является фактической столицей ⭐️, и именно в нём органично переплелись история 📖 и современность. Жизнь аристократической Гааги настроена на деловой, но размеренный лад, ведь именно в ней находятся Дворец мира и всемирноизвестный суд, парламент страны и резиденция короля, где разместился рабочий офис правящего монарха посольства, консульства, а так же лучшие музеи 🖼 королевства, старейший в стране шоппинг-центр, с потрясающей архитектурой, небольшие бутики, в которых одевается королевская семья и огромное количество галерей искусства.

Начнём мы с Дворца Мира, а продолжим русской царевной, ставшей любимой королевой. Двигаясь к историческому центру с замком, ратушей и памятниками, сможем оценить не только архитектуру, но и заглянуть в неповторимые музеи Гааги: один, как драгоценная шёлково-бархатная изнутри шкатулка с хранящейся в ней шедевральной жемчужной серёжкой; другой, где гений оптических иллюзий, демонстрирует в графики связь между вечностью и бесконечностью, третий содержит всего одну картину, но диаметром 120 метров!

Многим, кто приезжает в Нидерланды, удается посетить лишь шумный Амстердам. Вдоволь налюбоваться на девушек легкого поведения, задумчиво гадать о предназначении целого арсенала марихуано-ориентированных прибамбас или же поскучать в бесконечной очереди в музей Ван Гога. Многие наивно предполагают, что голландцы - сумасшедшая нация вседозволитей, с тюльпаном в руках и самокруткой в зубах. Кто же такие эти голландцы - сознательно сформировавшие о себе славу вседозволяющей нации? Кто они - эти двухметровые красавцы с запутанным морским узлом прошлым, - бывшие моряки и рыболовы. Я постараюсь Вам рассказать и о них, вплетая в достопримечательности 🏛️ Гааги, традиции, особенности и характер Нидерландов.