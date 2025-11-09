Мои заказы

Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красным дюнам Абу-Даби на багги. Идеально для фото на закате и всплеска адреналина
Фото-прогулка на багги в Абу-Даби - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу аравийской пустыни. Вас ждут красные барханы, экстремальное катание и фото-остановка на закате.

Специально оборудованные багги с усиленной рамой обеспечивают
читать дальше

безопасность, а опытный инструктор поможет насладиться поездкой даже новичкам. Программа включает трансфер из отеля и обратно, что делает путешествие комфортным и удобным. Подходит для всех, кто хочет испытать новые эмоции и запечатлеть их на фото

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🚗 Экстремальное катание на багги
  • 📸 Фото-остановка на закате
  • 🛡️ Безопасность и комфорт
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 🏜️ Уникальные пейзажи пустыни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари на багги в Абу-Даби - с ноября по февраль, когда температура наиболее комфортна для активного отдыха. В это время дюны особенно живописны, а туристов меньше. Март и апрель также подходят, но могут быть теплее. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но для тех, кто не боится высоких температур, это всё равно будет захватывающим приключением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах© Виктория
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах© Виктория
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах© Виктория
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Аравийская пустыня

Описание фото-прогулки

Мир песков и всплеск адреналина

Из Абу-Даби вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги. Внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.

Специально оборудованные багги оснащены усиленной рамой и каркасом безопасности.
Программа адаптирована для новичков, не требует предварительных навыков вождения.

Организационные детали

  • Продолжительность программы около 3 часов (включая трансфер, инструктаж, катание и фотостоп)
  • Забираем из любого отеля в Абу-Даби. Трансфер до пустыни и обратно включён в стоимость, занимает 30-45 минут

Стоимость:

  • 1 багги (2 места) — $600
  • 2 багги (до 4 мест) — $1000

Как проходит поездка

  • Управление багги разрешено с 18 лет, дети с 8 лет могут прокатиться в качестве пассажира
  • Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимую экипировку
  • Катание по пустыне займёт 60 минут в веренице с инструктором. Предусмотрены остановки на маршруте
  • Вас сопровождает только профессиональный инструктор (это поездка без гида)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Джиппинг
На машине
8 часов
7 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 15:30
$420 за всё до 6 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
11 ноя в 15:00
12 ноя в 15:00
$75 за человека
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби