Фото-прогулка на багги в Абу-Даби - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу аравийской пустыни. Вас ждут красные барханы, экстремальное катание и фото-остановка на закате.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🚗 Экстремальное катание на багги
- 📸 Фото-остановка на закате
- 🛡️ Безопасность и комфорт
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🏜️ Уникальные пейзажи пустыни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари на багги в Абу-Даби - с ноября по февраль, когда температура наиболее комфортна для активного отдыха. В это время дюны особенно живописны, а туристов меньше. Март и апрель также подходят, но могут быть теплее. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но для тех, кто не боится высоких температур, это всё равно будет захватывающим приключением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Аравийская пустыня
Описание фото-прогулки
Мир песков и всплеск адреналина
Из Абу-Даби вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями. Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги. Внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух! В поездке предусмотрена фото-остановка, чтобы запечатлеть этот день и отдохнуть от эмоций.
Специально оборудованные багги оснащены усиленной рамой и каркасом безопасности.
Программа адаптирована для новичков, не требует предварительных навыков вождения.
Организационные детали
- Продолжительность программы около 3 часов (включая трансфер, инструктаж, катание и фотостоп)
- Забираем из любого отеля в Абу-Даби. Трансфер до пустыни и обратно включён в стоимость, занимает 30-45 минут
Стоимость:
- 1 багги (2 места) — $600
- 2 багги (до 4 мест) — $1000
Как проходит поездка
- Управление багги разрешено с 18 лет, дети с 8 лет могут прокатиться в качестве пассажира
- Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимую экипировку
- Катание по пустыне займёт 60 минут в веренице с инструктором. Предусмотрены остановки на маршруте
- Вас сопровождает только профессиональный инструктор (это поездка без гида)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!Задать вопрос
