Добро пожаловать в Национальный Аквариум Абу-Даби! В этом масштабном океанариуме из 10 тематических зон вас встретят акулы, скаты, разнообразные рыбы, а также рептилии, амфибии и зверьки, живущие в водоёмах.
Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?
Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?
Описание билета
Что вы получите
Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Билеты — с открытой датой и временем
- Детям до 3 лет вход бесплатный
- Отмена бронирования или обмен билета невозможны
Дополнительные опции
- Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
- Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of Abu Dhabi)
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С билетами все отлично, рекомендую. Аквариум этот тоже - он небольшой, но классно сделан. Масса интересных витрин: тропический лес, где не только рыбы плавают, там ещё и птицы летают; затонувшие корабли с живностью, что их обжила. Очень интересно, море рыб и эмоций! Но вот пингвинов там нет:) Возможно, они есть в SeaWorld, и эти два аквариума в Абу-Даби путают.
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Н
Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится
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