Оказаться в окружении 45000 водных обитателей - в 10 тематических зонах
Добро пожаловать в «Национальный Аквариум Абу-Даби»! В этом масштабном океанариуме из 10 тематических зон вас встретят акулы, скаты, разнообразные рыбы, а также рептилии, амфибии и зверьки, живущие в водоёмах.
Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?
Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вы получите
Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно
Организационные детали
- Билеты — с открытой датой и временем
- Детям до 3 лет вход бесплатный
- Отмена бронирования или обмен билета невозможны
Дополнительные опции
- Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
- Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of Abu Dhabi)
- Когда и как рано покупать?
- Когда: ежедневно в 10:00Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 5086 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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