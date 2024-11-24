Добро пожаловать в Национальный Аквариум Абу-Даби! В этом масштабном океанариуме из 10 тематических зон вас встретят акулы, скаты, разнообразные рыбы, а также рептилии, амфибии и зверьки, живущие в водоёмах. Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание билета

Что вы получите

Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона

3. Часы работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Билеты — с открытой датой и временем

Детям до 3 лет вход бесплатный

Отмена бронирования или обмен билета невозможны

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