Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет для посещения в Абу-Даби

Оказаться в окружении 45000 водных обитателей - в 10 тематических зонах

Добро пожаловать в «Национальный Аквариум Абу-Даби»! В этом масштабном океанариуме из 10 тематических зон вас встретят акулы, скаты, разнообразные рыбы, а также рептилии, амфибии и зверьки, живущие в водоёмах.

Здесь не только показывают подводный (и надводный!) мир, но и изучают его, чтобы сохранить хрупкий баланс. Готовы к знакомству с обитателями морей и океанов?
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билет в Океанариум Абу-Даби
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вы получите

Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно

Организационные детали

  • Билеты — с открытой датой и временем
  • Детям до 3 лет вход бесплатный
  • Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции

  • Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
  • Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of Abu Dhabi)
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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