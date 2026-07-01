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Билеты
Билеты в парк Ferrari World
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
$94 за билет
Билеты
Билеты в парк Warner Brothers
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
$94 за билет
Билеты
Билет с открытой датой в королевский дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби
Побывать в резиденции, которая отражает единство мудрости, культуры и власти
Начало: У входа в Каср Аль Ватан
«Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$22 за билет
Билеты
Билет в Океанариум Абу-Даби
Оказаться в окружении 45000 водных обитателей - в 10 тематических зонах
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
«Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$30 за билет
Билеты
Билеты в аквапарк Yas Waterworld
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов2»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$94 за билет
Билеты
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Билеты
Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Начало: Саадият, Абу Даби
«Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия — по желанию»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$18.50 за билет
Билеты
Бурдж-Халифа: входные билеты на 148, 124 и 125 этажи (без трансфера)
Начало: 1 Бульвар Шейха Мохаммеда бин Рашида
«Вы можете провести там до 30 минут Оцените шоу фонтанов Дубая Со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$101.50 за билет
Билеты
Абу-Даби: входной билет в зоопарк Emirates Park (на английском)
Начало: ГМВФ+7ФП Абу-Даби - Объединённые Арабские Эмираты
«доступен Junior Climb • Driving Adventure предназначена для детей от 6 до 12 лет, максимум 2 круга в день • Перед посещением уточняйте на официальном сайте режим работы парка, даты закрытия, расписание мероприятий и шоу»
$13.61 за билет
Билеты
Билеты в teamLab Phenomena в Абу-Даби
Самостоятельно погрузиться в иммерсивный мир - и никуда не спешить
Начало: В TeamLab Phenomena, Abu Dhabi
«Это билет в интерактивное пространство, которое вы посещаете самостоятельно»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$41 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Начало: Ясс Ватерворлд, Аквапарк · Абу Даби, Остров Ясс, Ю...
«Билет дает доступ к неограниченному количеству аттракционов в Yas Waterworld на весь день»
$78.50 за билет
Билеты
Входной билет в тематический парк Warner Brothers World
Начало: Парк Вернер Бразерс
«Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$94.61 за билет
Билеты
Небоскреб Бурдж-Халифа: входной билет в Sky Lounge (148, 124 и 125 этажи)
Начало: 1 Шейх Мохаммед бин Рашид Бульвар
«Все включено Приобретая этот билет вы получаете доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж Халифа, а также приоритетный вход»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$195.50 за билет
Билеты
Входной билет в Королевский дворец Qasr Al Watan (Каср Аль-Ватан)
Начало: Аль-Рас-аль-Акхдар, Абу-Даби
Расписание: Дворец открыт для посещения с 11:00 до 18:00.
$19 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Билеты на шоу»
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