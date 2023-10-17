Глубоководная рыбалка в Абу-Даби

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Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива. Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия.

Совсем не важно, являетесь ли вы опытным рыбаком или новичком, вам всегда будет сопутствовать настоящий азарт и отличное настроение.
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия. Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива. Наши скоростные катера с отдельными туалетными комнатами оснащены всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.

Важная информация:

  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
  • В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
  • Рыбалка утром и после обеда.
  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Форма одежды:

  • Форма одежды спортивная, пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Необходимы ли паспорта?
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
  • Можно ли взять с собой воду и еду?
  • На борту будет вода, но вы можете взять с собой дополнительные напитки и закуски. Катер оснащен переносным холодильником.

Погодные условия:

  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Рыбалка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.

Каждый день утром или после обеда

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Индивидуальная рыбалка на 11-ти метровом моторном катере, который оборудован эхолотом, GPS и туалетом
  • Все необходимое снаряжение для рыбалки
  • Сопровождение капитана и его помощника
Что не входит
  • За дополнительную плату можно приготовить на гриле улов
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром или после обеда
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
  • В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
  • Время сбора зависит от вашего отеля.
  • После подтверждения это будет уточнено.
  • Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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