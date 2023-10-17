Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива. Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия.
Совсем не важно, являетесь ли вы опытным рыбаком или новичком, вам всегда будет сопутствовать настоящий азарт и отличное настроение.
Совсем не важно, являетесь ли вы опытным рыбаком или новичком, вам всегда будет сопутствовать настоящий азарт и отличное настроение.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия. Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива. Наши скоростные катера с отдельными туалетными комнатами оснащены всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.
Важная информация:
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
- В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
- Рыбалка утром и после обеда.
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
Форма одежды:
- Форма одежды спортивная, пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Необходимы ли паспорта?
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
- Можно ли взять с собой воду и еду?
- На борту будет вода, но вы можете взять с собой дополнительные напитки и закуски. Катер оснащен переносным холодильником.
Погодные условия:
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Рыбалка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Каждый день утром или после обеда
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Индивидуальная рыбалка на 11-ти метровом моторном катере, который оборудован эхолотом, GPS и туалетом
- Все необходимое снаряжение для рыбалки
- Сопровождение капитана и его помощника
- Что не входит
- За дополнительную плату можно приготовить на гриле улов
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день утром или после обедаЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
- В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
- Время сбора зависит от вашего отеля.
- После подтверждения это будет уточнено.
- Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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