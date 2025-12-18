-
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех
С головой окунуться в колорит роскошного города на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Это необычный парк, в котором посетители ходят по мостикам над водой, а под ними проплывают рыбки»
Сегодня в 16:00
27 дек в 08:30
$280
$350 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
27 дек в 14:00
28 дек в 07:00
$700 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная глубоководная рыбалка в Абу-Даби
На частном катере - за уловом в открытое море
Начало: В любом отеле Абу-Даби
«Сразу после отплытия начнётся рыбалка методом троллинга — пока катер движется, приманки уже работают»
Завтра в 06:00
27 дек в 06:00
$700 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей18 декабря 2025Ездили на индивидуальную экскурсию по Абу Даби. Изначально было много сомнений - супруга настаивала, что нужно только через туроператора заказывать…
- ММария14 декабря 2025Хотелось бы выразить огромную благодарность Фариду за потрясающий день в Абу-Даби! Для нашей большой и разноформатной компании он подобрал увлекательную
- ННарина13 декабря 2025Нам понравилось, как мы провели день с Фаридом, в Абу-Даби были в первый раз, с учетом, что с нами поехала
- ГГалина11 декабря 2025Спасибо за экскурсию! Понравилось как все было организовано, гибко учитывались пожелания. Очень понравился позитивный настрой и отношение к стране. Фируз доброжелательный и много знающий, отвечал на любые вопросы. Получили большое удовольствие от экскурсии!
- ССветлана11 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Очень быстро время пролетело! Красивые места,локации,фотографии. Всё организовано,чётко,без проблем. Большое спасибо гиду Фариду за профессионализм, за интересные рассказы
- ЗЗарина11 декабря 2025Большое спасибо нашему экскурсоводу Фирузу за замечательную экскурсию в Абу-Даби — нам всё очень понравилось! Фируз рассказывал интересно, был внимательным
- ННадежда7 декабря 2025Отличная экскурсия, информативная несмотря на продолжительность не утомительная время пролетело незаметно. Фарид замечательный рассказчик прекрасно владеет материалом, отдельное спасибо за помощь в приобретении входных билетов. Нам всем очень понравилось. Будем рекомендовать Фарида в качестве гида всем своим знакомым
- ММарта26 ноября 2025Просто потрясающая экскурсия, гид очень хорошо владел материалом, шел на встречу, и отвечал на все вопросы очень интересно и развернуто. Из всего тура это была лучшая экскурсия
- ААлла24 ноября 2025Особенно хочу отметить нашего гида.
Знания не только по экскурсии, но и много интересных фактов.
Внимателен, доброжелателен с чувством юмора.
- ВВалентина19 ноября 2025Фарид очень грамотно и продуктивно построил маршрут экскурсии. Минимум очередей, интересные места Абу Даби, все очень организовано, комфортно и познавательно. Огромное спасибо за это!
