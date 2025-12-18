читать дальше

Попробовали заказать здесь. Отельный представитель туроператора нас пугала что мы совершили ошибку и зря потратили деньги… Итог - восторг! Огромное спасибо Фариду, как организатору - всё предварительно объяснил, всё обсудили. Точно в назначенное время гид прибыл в наш отель. Машина была новая, комфортная, чистая (KIA Carnival). Гид Фируз с первых фраз установил контакт. Отлично говорит по-русски. Очень интересно, доступно и "не душно" всё рассказывал и по теме экскурсии и на отвлеченные темы. Ответил на все наши вопросы. Живое общение. Отличное знание истории и аспектов современной жизни эмиратов. Время пролетело незаметно и очень интересно! Огромное ему спасибо! Посетили всё что хотели, времени везде было достаточно. Фируз помогал с билетами во все локации (заказывал онлайн), всё быстро и без очередей. Сделали отличные фотки на всех локациях. Это была лучшая экскурсия!!! Всё было именно так, как мы себе это представляли и хотели. Ни разу не пожалели что заказали экскурсию здесь. Когда опять будем в ОАЭ, обязательно опять обратимся к ребятам! Стараюсь ничего никому не рекомендовать, но тут всё же рекомендую!))