Рыбалка в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Абу-Даби на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Абу-Даби - столица для всех
На машине
8 часов
-
20%
145 отзывов
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех
С головой окунуться в колорит роскошного города на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Это необычный парк, в котором посетители ходят по мостикам над водой, а под ними проплывают рыбки»
Сегодня в 16:00
27 дек в 08:30
$280$350 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
27 дек в 14:00
28 дек в 07:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная глубоководная рыбалка в Абу-Даби
На катере
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная глубоководная рыбалка в Абу-Даби
На частном катере - за уловом в открытое море
Начало: В любом отеле Абу-Даби
«Сразу после отплытия начнётся рыбалка методом троллинга — пока катер движется, приманки уже работают»
Завтра в 06:00
27 дек в 06:00
$700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    18 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Ездили на индивидуальную экскурсию по Абу Даби. Изначально было много сомнений - супруга настаивала, что нужно только через туроператора заказывать…
    читать дальше

    Попробовали заказать здесь. Отельный представитель туроператора нас пугала что мы совершили ошибку и зря потратили деньги… Итог - восторг! Огромное спасибо Фариду, как организатору - всё предварительно объяснил, всё обсудили. Точно в назначенное время гид прибыл в наш отель. Машина была новая, комфортная, чистая (KIA Carnival). Гид Фируз с первых фраз установил контакт. Отлично говорит по-русски. Очень интересно, доступно и "не душно" всё рассказывал и по теме экскурсии и на отвлеченные темы. Ответил на все наши вопросы. Живое общение. Отличное знание истории и аспектов современной жизни эмиратов. Время пролетело незаметно и очень интересно! Огромное ему спасибо! Посетили всё что хотели, времени везде было достаточно. Фируз помогал с билетами во все локации (заказывал онлайн), всё быстро и без очередей. Сделали отличные фотки на всех локациях. Это была лучшая экскурсия!!! Всё было именно так, как мы себе это представляли и хотели. Ни разу не пожалели что заказали экскурсию здесь. Когда опять будем в ОАЭ, обязательно опять обратимся к ребятам! Стараюсь ничего никому не рекомендовать, но тут всё же рекомендую!))

  • М
    Мария
    14 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Фариду за потрясающий день в Абу-Даби! Для нашей большой и разноформатной компании он подобрал увлекательную
    читать дальше

    программу заинтересовав каждого, совместив казалось бы невозможное. Не первый раз в данном городе, но после его рассказа об истории и развитии города и страны, хочется вернуться еще раз. Спасибо за терпение, чувство юмора, день пролетел незаметно! Обязательно рекомендую компанию Gett travel и особенно гида Фарида

  • Н
    Нарина
    13 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Нам понравилось, как мы провели день с Фаридом, в Абу-Даби были в первый раз, с учетом, что с нами поехала
    читать дальше

    малышка на экскурсию, хотелось ознакомиться хотя бы с частью знаковых мест, помог выбрать приоритетные локации, обстановка была дружеская, в следующий наш приезд так же буду обращаться к Фариду! Спасибо!:)

  • Г
    Галина
    11 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Спасибо за экскурсию! Понравилось как все было организовано, гибко учитывались пожелания. Очень понравился позитивный настрой и отношение к стране. Фируз доброжелательный и много знающий, отвечал на любые вопросы. Получили большое удовольствие от экскурсии!
  • С
    Светлана
    11 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Прекрасная экскурсия! Очень быстро время пролетело! Красивые места,локации,фотографии. Всё организовано,чётко,без проблем. Большое спасибо гиду Фариду за профессионализм, за интересные рассказы
    читать дальше

    во время экскурсии. Отдельное спасибо за поддержку, рекомендации и советы до встречи на экскурсии и во время нашего пребывания в Абу Даби! Светлана.

  • З
    Зарина
    11 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Фирузу за замечательную экскурсию в Абу-Даби — нам всё очень понравилось! Фируз рассказывал интересно, был внимательным
    читать дальше

    и доброжелательным.
    Также хочу отметить Фарида, который всегда был на связи, отвечал на все вопросы и помогал в организации поездки. Благодаря вам наша экскурсия прошла отлично!:)

  • Н
    Надежда
    7 декабря 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Отличная экскурсия, информативная несмотря на продолжительность не утомительная время пролетело незаметно. Фарид замечательный рассказчик прекрасно владеет материалом, отдельное спасибо за помощь в приобретении входных билетов. Нам всем очень понравилось. Будем рекомендовать Фарида в качестве гида всем своим знакомым
  • М
    Марта
    26 ноября 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Просто потрясающая экскурсия, гид очень хорошо владел материалом, шел на встречу, и отвечал на все вопросы очень интересно и развернуто. Из всего тура это была лучшая экскурсия
  • А
    Алла
    24 ноября 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Особенно хочу отметить нашего гида.
    Знания не только по экскурсии, но и много интересных фактов.
    Внимателен, доброжелателен с чувством юмора.
  • В
    Валентина
    19 ноября 2025
    Абу-Даби - столица для всех
    Фарид очень грамотно и продуктивно построил маршрут экскурсии. Минимум очередей, интересные места Абу Даби, все очень организовано, комфортно и познавательно. Огромное спасибо за это!

