Мы отправимся в море на моторном катере, чтобы оставить позади городской шум и насладиться видом дворцов и небоскрёбов издали. А затем урбанистические пейзажи сменят открытая морская гладь и тихие бухты. Вы отдохнёте, искупаетесь и перекусите на борту. Этот формат идеально подойдёт для расслабленного дня вдали от энергичного города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретим вас в марине Абу-Даби, где проходит посадка на моторный катер.
Перед отправлением экипаж проведёт краткий инструктаж по технике безопасности. Все сотрудники говорят на английском языке.
- Катер пройдёт вдоль береговой линии эмирата, и вы полюбуетесь эффектными видами на главные архитектурные символы города: Etihad Towers, президентский дворец Qasr Al Watan и роскошный Emirates Palace.
- Постепенно городской пейзаж сменится открытым морем. Катер направится к островам, где царит спокойная курортная атмосфера.
- Катер будет делать остановки в живописных районах:
— Dolphin Island
— Crystal Bay
— Bahraini Island.
- Вы искупаетесь в тёплых водах Персидского залива, отдохнёте на борту, позагораете и сделаете яркие фотографии.
- На катере для вас будут питьевая вода и лёгкие закуски — сэндвичи.
Организационные детали
- Прогулка проходит на лицензированном катере, на борту есть спасжилеты для каждого участника.
- Обратите внимание: при выходе из порта береговая охрана проверяет оригиналы паспортов всех пассажиров — обязательно возьмите с собой документы.
- Рекомендованный возраст — 6+. Поездка не подойдёт людям с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и тем, кто плохо переносит морскую качку.
- В случае неблагоприятных погодных условий или форс-мажорных обстоятельств мы согласуем перенос или отмену поездки с возвратом предоплаты.
- На катере с вами будут англоговорящие капитан и члены экипажа.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 16841 туриста
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
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