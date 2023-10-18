Морская прогулка на катере в Абу-Даби

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Промчитесь на комфортабельной скоростной лодке вдоль одного из самых красивых и богатых эмиратов — Абу-Даби.

Вы сможете насладиться великолепными видами столицы ОАЭ, которая расположена на острове, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Морская прогулка на катере в Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Набережная Абу-Даби
  • Отель Emirates Palace
  • Королевский дворец
  • The Louvre Abu Dhabi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

У вас будет возможность сделать уникальные снимки на фоне знаковых достопримечательностей, таких как Emirates Palace и The Louvre Abu Dhabi. Пройдя вдоль набережной, вы сможете остановиться, чтобы искупаться в море и позагорать на борту. Все лодки оснащены отдельной ванной комнатой.

Важная информация:

  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Во время нахождения на борту лодки необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.

Круиз в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Двухчасовой круиз с остановками для фото и купания
  • Полотенца, безалкогольные напитки
Что не входит
  • Питание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Круиз в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Во время нахождения на борту лодки необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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