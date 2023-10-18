Промчитесь на комфортабельной скоростной лодке вдоль одного из самых красивых и богатых эмиратов — Абу-Даби.
Вы сможете насладиться великолепными видами столицы ОАЭ, которая расположена на острове, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Вы сможете насладиться великолепными видами столицы ОАЭ, которая расположена на острове, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережная Абу-Даби
- Отель Emirates Palace
- Королевский дворец
- The Louvre Abu Dhabi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У вас будет возможность сделать уникальные снимки на фоне знаковых достопримечательностей, таких как Emirates Palace и The Louvre Abu Dhabi. Пройдя вдоль набережной, вы сможете остановиться, чтобы искупаться в море и позагорать на борту. Все лодки оснащены отдельной ванной комнатой.
Важная информация:
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Во время нахождения на борту лодки необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
Круиз в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Двухчасовой круиз с остановками для фото и купания
- Полотенца, безалкогольные напитки
- Что не входит
- Питание
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Круиз в любое времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Во время нахождения на борту лодки необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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