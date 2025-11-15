Тур из Дубая в Абу-Даби - это возможность увидеть величественные достопримечательности столицы ОАЭ. Гостей ждут Emirates Palace, дворец Qasr Al Watan и музей Louvre Abu Dhabi. Мечеть шейха Заида впечатлит

своими масштабами и архитектурой. Прогулка по набережной Corniche и визит на рынок восточных сладостей добавят восточного колорита. Тур завершится на атмосферной локации Last Exit. Это путешествие подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет открыть Абу-Даби заново

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Апрель и октябрь также подходят, но температура может быть выше. В летние месяцы тур возможен, но стоит учитывать высокие температуры и планировать больше времени в помещениях.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.