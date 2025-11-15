Тур из Дубая в Абу-Даби - это возможность увидеть величественные достопримечательности столицы ОАЭ. Гостей ждут Emirates Palace, дворец Qasr Al Watan и музей Louvre Abu Dhabi. Мечеть шейха Заида впечатлит
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественные достопримечательности
- 🏛️ Культурное обогащение
- 🌆 Современная архитектура
- 🌴 Восточный колорит
- 📸 Уникальные фотолокации
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Апрель и октябрь также подходят, но температура может быть выше. В летние месяцы тур возможен, но стоит учитывать высокие температуры и планировать больше времени в помещениях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Заида
- Emirates Palace
- Qasr Al Watan
- Louvre Abu Dhabi
- Etihad Towers
- Набережная Corniche
- Last Exit
Описание экскурсииДубай — Абу-Даби: путешествие в сердце арабской культуры Погрузитесь в атмосферу Востока, где арабские традиции сочетаются с футуристической архитектурой и уровнем комфорта, известным на весь мир. Этот тур из Дубая в Абу-Даби познакомит вас с главными достопримечательностями столицы ОАЭ. Мы увидим Emirates Palace — легендарный президентский отель с поразительным интерьером и роскошью. Посетим дворец Qasr Al Watan, официальную резиденцию президента страны и настоящую сокровищницу арабской культуры. Зайдём в музей Louvre Abu Dhabi, где под куполом из света собраны артефакты со всего мира. Главный символ города — мечеть шейха Заида — поразит своими масштабами, мраморной отделкой и атмосферой покоя. Мы также остановимся у Etihad Towers, пройдёмся по набережной Corniche, заедем на рынок восточных сладостей и фиников, а в финале окажемся в атмосферной локации Last Exit, напоминающей декорации к «Безумному Максу». Это насыщенное, но комфортное путешествие подойдёт как тем, кто впервые в Абу-Даби, так и тем, кто хочет взглянуть на него по-новому.
По договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Президентский отель Emirates Palace
- Дворец шейха Qasr al Vatan - официальная резиденция президента
- Художественный музей Louvre
- Мечеть шейха Заида - одна из самых больших мечетей в мире
- Финиковый и фруктовый рынок с восточными сладостями
- Etihad Towers - 5 современных небоскрёбов на берегу Персидского залива
- Набережная Corniche с пешеходной зоной
- Last Exit - город из фильма «Безумный Макс»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 17:00
21 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
18 ноя в 13:00
21 ноя в 13:00
$85 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби): индивидуальная экскурсия
Ночной Дубай обретает особую магию. Прогуляйтесь по его сверкающим улицам, узнайте тайны строительства и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
$360
$400 за всё до 4 чел.