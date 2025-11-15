Мои заказы

Караван приключений: из Дубая по лучшим локациям Абу-Даби

Путешествие из Дубая в Абу-Даби откроет вам мир роскоши и восточной культуры. Насладитесь уникальными локациями и впечатляющими видами
Тур из Дубая в Абу-Даби - это возможность увидеть величественные достопримечательности столицы ОАЭ. Гостей ждут Emirates Palace, дворец Qasr Al Watan и музей Louvre Abu Dhabi. Мечеть шейха Заида впечатлит
читать дальше

своими масштабами и архитектурой. Прогулка по набережной Corniche и визит на рынок восточных сладостей добавят восточного колорита. Тур завершится на атмосферной локации Last Exit. Это путешествие подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет открыть Абу-Даби заново

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественные достопримечательности
  • 🏛️ Культурное обогащение
  • 🌆 Современная архитектура
  • 🌴 Восточный колорит
  • 📸 Уникальные фотолокации

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Апрель и октябрь также подходят, но температура может быть выше. В летние месяцы тур возможен, но стоит учитывать высокие температуры и планировать больше времени в помещениях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Караван приключений: из Дубая по лучшим локациям Абу-Даби
Караван приключений: из Дубая по лучшим локациям Абу-Даби
Караван приключений: из Дубая по лучшим локациям Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Заида
  • Emirates Palace
  • Qasr Al Watan
  • Louvre Abu Dhabi
  • Etihad Towers
  • Набережная Corniche
  • Last Exit

Описание экскурсии

Дубай — Абу-Даби: путешествие в сердце арабской культуры Погрузитесь в атмосферу Востока, где арабские традиции сочетаются с футуристической архитектурой и уровнем комфорта, известным на весь мир. Этот тур из Дубая в Абу-Даби познакомит вас с главными достопримечательностями столицы ОАЭ. Мы увидим Emirates Palace — легендарный президентский отель с поразительным интерьером и роскошью. Посетим дворец Qasr Al Watan, официальную резиденцию президента страны и настоящую сокровищницу арабской культуры. Зайдём в музей Louvre Abu Dhabi, где под куполом из света собраны артефакты со всего мира. Главный символ города — мечеть шейха Заида — поразит своими масштабами, мраморной отделкой и атмосферой покоя. Мы также остановимся у Etihad Towers, пройдёмся по набережной Corniche, заедем на рынок восточных сладостей и фиников, а в финале окажемся в атмосферной локации Last Exit, напоминающей декорации к «Безумному Максу». Это насыщенное, но комфортное путешествие подойдёт как тем, кто впервые в Абу-Даби, так и тем, кто хочет взглянуть на него по-новому.

По договорённости

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Президентский отель Emirates Palace
  • Дворец шейха Qasr al Vatan - официальная резиденция президента
  • Художественный музей Louvre
  • Мечеть шейха Заида - одна из самых больших мечетей в мире
  • Финиковый и фруктовый рынок с восточными сладостями
  • Etihad Towers - 5 современных небоскрёбов на берегу Персидского залива
  • Набережная Corniche с пешеходной зоной
  • Last Exit - город из фильма «Безумный Макс»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 17:00
21 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
9 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
18 ноя в 13:00
21 ноя в 13:00
$85 за человека
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)
На машине
8 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби): индивидуальная экскурсия
Ночной Дубай обретает особую магию. Прогуляйтесь по его сверкающим улицам, узнайте тайны строительства и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
$360$400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби