Фудтрак-парк Last Exit – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 4 экскурсии в категории «Фудтрак-парк Last Exit» в Абу-Даби на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
109 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    27 октября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Однозначно рекомендую! Экскурсовод превзошел ожидания. Быстро забронировали и договорились, на все вопросы получила ответ. Приехал чуть заранее, машина чистая. Спич
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    спланирован, информация выдавалась грамотно и интересно. Билеты купил, до достопримечательностей провожал и подавал машину к выходу (ой, как актуально в жару). Подсказывал как лучше. Да же Абайя были свои. День прошел очень комфортно, много эмоций и красивых фотографий. Спасибо, Санчо 🙏

  • С
    Сергей
    21 октября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Экскурсия по Абу-Даби. Сентябрь 2024. Индивидуальная. Прилетели рано утром. И уже в 8, в аэропорту, встретились с очаровательной Александрой, оказалось, будем только
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    мы. Сразу согласовали план, что хотелось бы увидеть. Начали с мечети шейха Зайда. Там были около 9. Народу, можно сказать, никого. Не спеша, все обошли, осмотрели, отсняли. Все великолепно, в том числе и Сашин рассказ! Быть в Абу-Даби и не увидеть эту мечеть-нельзя! Потом по городу. Масса информации, останавливались, где можно, для фотосъемки. Архитектура удивительная, ни одного повторяющегося здания. Emirates Palace красивейший,весь в золоте, президентский дворец Qasr Al Watan, башни Etihad, отель Rixos Marina, падающая башня Capital Gate. Заехали пообедать в уютный ресторан на набережной напротив президентского дворца, дальше в город. Конечно, финиковый рынок с морем вкуснятины. В конце Александра отвезла нас в аэропорт. Короче, море впечатлений. Огромное спасибо Александре! Рекомендуем всем!

  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Вместе с Санчо проехали весь Абу-Даби за день, у нас была транзитная стыковка между рейсами. Отличная возможность посетить все главные
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    достопримечательности- мечеть, президентский дворец, музей истории ОАЭ, Лувр и Emirates Palace. Санчо сделал супер-снимки в самых крутых локациях, выдал Абаю для посещения мечети, купил электронные билеты заранее, взял с собой воду и даже зарядку для телефона! В общем можно ничем не забивать себе голову, только слушать полезную информацию. Большое спасибо за интересную экскурсию! Всем рекомендуем

  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Вчера я и мой сын окунулись в историю столицы Эмиратов Абу-Даби Нас встретили на комфортабельном авто Тимур. Классный и веселый экскурсовод! Интересный
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    рассказ о посещаемых местах и окрестностях,профессионально составлена логистика, неимоверные локации и очень комфортная программа- которую можно изменить по своему вкусу))) Бонусом ко всему - куча крутых видео и фото! Тимур сделает максимально, чтобы поездка была незабываемой!!! Рекомендую🤗🤗👏🤗

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
  • А
    Алена
    13 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Фудтрак-парк Last Exit»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
  2. Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
  3. По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
  4. Незабываемый Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Бурдж-Халифа
  10. Башни Этихад
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Фудтрак-парк Last Exit" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 330. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Фудтрак-парк Last Exit», 143 ⭐ отзыва, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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