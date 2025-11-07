читать дальше

организации процесса. С нами был гид Амир, он же и водитель. Амир не профессиональный гид, сам приезжий с Узбекистана, с его слов, не проходил никакого обучения, знает мало информации о ОАЭ, многие его слова противоречили информации от других гидов. Поэтому, к концу поездки, мы утратили веру к тому, что он говорит. Возят на 7-ми местном минивэне, на задних сидениях ничего не видно. Амир не сопровождал внутри объектов, даже бесплатных к посещению, к примеру в мечети шейха Заида. Просто довозил и показывал куда идти смотреть. Возможно, что и сам никогда не бывал, потому неправильно выделял время на осмотр объектов. Экскурсия получилась скомканная, мы пробежали большинство объектов. На осмотр музея Лувр дали 1.10 час на 12 залов, мы не рассмотрели ничего. Также и на других объектах. Да, мы пошли еще в музей TeamLab Phenomena (прекрасный музей, времени так же не хватило, нужно было предлагать выбор или в музей, или в Лувр, но не совмещать их). Вывод, не правильная организация экскурсии. Эмират Абу-Даби интересный, объектов много, но нельзя их включать в одну экскурсию. Лучше было разделить на 2 и дать больше времени на осмотр в спокойном темпе. Мы приехали сильно уставшие и не очень довольные. В итоге экскурсия нам обошлась 117 дол/чел с входными билетами. Ни экскурсия, ни гид нам не понравились!