Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах.
Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
В программе:
- Last Exit — выставка машин-фудтраков, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби;
- Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики;
- Отель-дворец Emirates Palace: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру;
- Дворец президента Каср аль-Ватан, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей;
- Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию;
- Деревня наследия: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов;
- Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей;
- Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари». Важная информация: Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Last Exit
- Мечеть шейха Зайда
- Отель-дворец Emirates Palace
- Дворец президента Каср аль-Ватан
- Музей Лувр Абу-Даби
- Японский музей тим лаб
- Деревня наследия
- Рынок фиников
- Мир Феррари
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билет в японский музей тимлаб 150 аед
- Билет в Лувр 65 аед
- Билет в резиденцию президента 65 аед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов
- Но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе
- Но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников
- Даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия по Абу Даби с гидом Давидом! Забрал во время из отеля в Дубае, всю дорогу рассказывал интересно и увлекательно про историю и современное время эмиратов, Дубая и Абу Даби. Старался говорить громко, чтобы всем было все слышно. Посмотрели все основные достопримечательности Абу Даби, как указано в экскурсии, и в конце нас довольных вернули в отель. Спасибо Давиду, рекомендуем!
M
Mariia
7 ноя 2025
Экскурсия очень интересная и много захватывающая! Я не ожидала что за один день возможно посмотреть столько достопримечательностей! Отдельная благодарность за сопровождающего Амира! Всё было на высоком уровне!
E
Elena
4 ноя 2025
Абу-Даби. Столица ОАЭ. Здесь я была только один день, на обзорной экскурсии. Но не смотря на это удалось много чего увидеть и получить невероятные впечатления от поездки. Абу-Даби современный, очень
O
Olga
4 ноя 2025
Экскурсия оказалась невероятно интересной и познавательной! Гид Али с первых минут сумел увлечь информацией, рассказывая не просто факты, а истории, наполненные духом города. Благодаря этому прогулка превратилась в настоящее путешествие
Е
Евгения
30 окт 2025
Ж
Жанна
28 окт 2025
Экскурсию организовал Фарух, он всегда был на связи и отвечал на все вопросы и это было хорошо. Что было плохо: несколько раз присылали информацию о замене гида, значит нет четкой
А
Анна
27 окт 2025
Это было прекрасно!
Очень приятный и умный гид Хан, дал много информации про ОАЭ, все показал, помог с выбором.
Это идеальный день, экскурсия с детьми была большим удовольствием.
E
Elena
22 окт 2025
Е
Екатерина
8 окт 2025
Мы ехали на экскурсию из отеля в Абу-Даби. Накануне назначенный гид сообщил, что у него сломалась машина и поездку нужно перенести на следующий день. Для нас это было крайне неудобно,
В
Виктория
8 окт 2025
Все понравилось
Л
Любовь
6 окт 2025
экскурсия нам понравилась на комфортной машине
Е
Евгения
5 окт 2025
Д
Динар
3 окт 2025
В
Владислав
1 окт 2025
Отличная экскурсия, все как в описании. Simon все объяснил рассказал, остались только положительные впечатления.
А
Абибе
14 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию Атабеку, нашему гиду, который на протяжении всей дороги рассказывал очень много интересных фактов о ОАЭ. 🙏🏼 Всё было захватывающе, необычно, интересно. Я была
Входит в следующие категории Абу-Даби
