Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе

Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах.

Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.
4.9
21 отзыв
Описание экскурсии

В программе:

  • Last Exit — выставка машин-фудтраков, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби;
  • Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики;
  • Отель-дворец Emirates Palace: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру;
  • Дворец президента Каср аль-Ватан, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей;
  • Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию;
  • Деревня наследия: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов;
  • Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей;
  Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари». Важная информация: Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.

Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Last Exit
  • Мечеть шейха Зайда
  • Отель-дворец Emirates Palace
  • Дворец президента Каср аль-Ватан
  • Музей Лувр Абу-Даби
  • Японский музей тим лаб
  • Деревня наследия
  • Рынок фиников
  • Мир Феррари
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Билет в японский музей тимлаб 150 аед
  • Билет в Лувр 65 аед
  • Билет в резиденцию президента 65 аед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов
  • Но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе
  • Но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников
  • Даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Просто перейдите в эту форму и. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
1
И
Иван
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия по Абу Даби с гидом Давидом! Забрал во время из отеля в Дубае, всю дорогу рассказывал интересно и увлекательно про историю и современное время эмиратов, Дубая и Абу Даби. Старался говорить громко, чтобы всем было все слышно. Посмотрели все основные достопримечательности Абу Даби, как указано в экскурсии, и в конце нас довольных вернули в отель. Спасибо Давиду, рекомендуем!
M
Mariia
7 ноя 2025
Экскурсия очень интересная и много захватывающая! Я не ожидала что за один день возможно посмотреть столько достопримечательностей! Отдельная благодарность за сопровождающего Амира! Всё было на высоком уровне!
E
Elena
4 ноя 2025
Абу-Даби. Столица ОАЭ. Здесь я была только один день, на обзорной экскурсии. Но не смотря на это удалось много чего увидеть и получить невероятные впечатления от поездки. Абу-Даби современный, очень
читать дальше

красивый, поражающий своими масштабами город.
Удивляет то что город построен на песках, но он очень зелёный. Особенно это заметно на заезде в город. Об этом не раз упоминал наш экскурсовод. Наш гид Хан интересно и доступно рассказывал, отвечал на все вопросы. Спасибо Хану за умение заинтересовать всю группу, включая детей! Получили море положительных эмоций!

O
Olga
4 ноя 2025
Экскурсия оказалась невероятно интересной и познавательной! Гид Али с первых минут сумел увлечь информацией, рассказывая не просто факты, а истории, наполненные духом города. Благодаря этому прогулка превратилась в настоящее путешествие
читать дальше

во времени.
Особенно понравилось, что маршрут был продуман до мелочей: удобное передвижение, красивые виды, остановки в самых значимых и живописных местах. Много нового узнали о культуре, архитектуре и людях, которые формировали облик города.
Огромное спасибо гиду за такую насыщенную, информативную и душевную экскурсию!

Е
Евгения
30 окт 2025
Ж
Жанна
28 окт 2025
Экскурсию организовал Фарух, он всегда был на связи и отвечал на все вопросы и это было хорошо. Что было плохо: несколько раз присылали информацию о замене гида, значит нет четкой
читать дальше

организации процесса. С нами был гид Амир, он же и водитель. Амир не профессиональный гид, сам приезжий с Узбекистана, с его слов, не проходил никакого обучения, знает мало информации о ОАЭ, многие его слова противоречили информации от других гидов. Поэтому, к концу поездки, мы утратили веру к тому, что он говорит. Возят на 7-ми местном минивэне, на задних сидениях ничего не видно. Амир не сопровождал внутри объектов, даже бесплатных к посещению, к примеру в мечети шейха Заида. Просто довозил и показывал куда идти смотреть. Возможно, что и сам никогда не бывал, потому неправильно выделял время на осмотр объектов. Экскурсия получилась скомканная, мы пробежали большинство объектов. На осмотр музея Лувр дали 1.10 час на 12 залов, мы не рассмотрели ничего. Также и на других объектах. Да, мы пошли еще в музей TeamLab Phenomena (прекрасный музей, времени так же не хватило, нужно было предлагать выбор или в музей, или в Лувр, но не совмещать их). Вывод, не правильная организация экскурсии. Эмират Абу-Даби интересный, объектов много, но нельзя их включать в одну экскурсию. Лучше было разделить на 2 и дать больше времени на осмотр в спокойном темпе. Мы приехали сильно уставшие и не очень довольные. В итоге экскурсия нам обошлась 117 дол/чел с входными билетами. Ни экскурсия, ни гид нам не понравились!

А
Анна
27 окт 2025
Это было прекрасно!
Очень приятный и умный гид Хан, дал много информации про ОАЭ, все показал, помог с выбором.
Это идеальный день, экскурсия с детьми была большим удовольствием.
E
Elena
22 окт 2025
Е
Екатерина
8 окт 2025
Мы ехали на экскурсию из отеля в Абу-Даби. Накануне назначенный гид сообщил, что у него сломалась машина и поездку нужно перенести на следующий день. Для нас это было крайне неудобно,
читать дальше

так как на следующий день у нас уже был вылет, и экскурсия оказалась под угрозой срыва.
Огромная благодарность Фаруху — он оперативно нашёл решение и сделал всё возможное, чтобы мы смогли поехать в тот же день. Нам переназначили другого гида, и в итоге всё сложилось замечательно.
Гидом был Дэвид — очень коммуникабельный, с отличным чувством юмора, прекрасно говорящий по-русски. С ним экскурсия прошла на одном дыхании: посмотрели все значимые локации Абу-Даби, всё, что было заявлено в программе. Дэвид был очень внимателен всю поездку, когда мы заехали на рынок фиников — рассказал, как правильно торговаться, на что обратить внимание.
В целом — отличная организация, насыщенная программа, комфортная атмосфера и приятное общение. Провели день с удовольствием, узнали много интересного об истории и культуре Эмиратов.
Большое спасибо организаторам и нашему гиду — всё было отлично!

В
Виктория
8 окт 2025
Все понравилось
Л
Любовь
6 окт 2025
экскурсия нам понравилась на комфортной машине
Е
Евгения
5 окт 2025
Д
Динар
3 окт 2025
В
Владислав
1 окт 2025
Отличная экскурсия, все как в описании. Simon все объяснил рассказал, остались только положительные впечатления.
А
Абибе
14 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию Атабеку, нашему гиду, который на протяжении всей дороги рассказывал очень много интересных фактов о ОАЭ. 🙏🏼 Всё было захватывающе, необычно, интересно. Я была
читать дальше

впервые в этом городе и считаю, что за один день мы увидели много необычных мест. Наш гид успел всё и даже больше 😍
Спасибо Вам огромное за ваш труд и профессиональность. Обязательно буду рекомендовать всем знакомым подобные туры-экскурсии, так как это Находка для туриста 🤌🏼❤️
Вы лучшие 🫂

