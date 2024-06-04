1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
«Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
«Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ВВадим28 мая 2024Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ННаталья17 мая 2024Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
- AAlima12 мая 2024Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
- ННаталья11 мая 2024Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
- ООльга6 мая 2024Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
- ННеля25 апреля 2024Интересно провели день. Рекомендую!
- PPolina30 января 2024Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-ДабиЭкскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парки»
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