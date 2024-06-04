Экскурсии по паркам Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Абу-Даби на русском языке, цены от $247, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
«Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
«Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
  • A
    Alima
    12 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
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    наших пожеланий, поэтому мы посетили те места, которые не предусмотрены программой экскурсии, представленной здесь, например, Дом семьи Авраама. Благодаря Бахе мы узнали много интересных фактов про Эмираты, нашли ответы на интересовавшие нас вопросы, кроме того, было не только познавательно, но и очень-очень весело:) В конце экскурсии Баха показал нам просто невероятную смотровую площадку с видом на ночную мечеть, а по приезде в Дубай порекомендовал нам очень приятное заведение на пальме. В общем, Баху мы с моей мамой очень и очень рекомендуем, во время экскурсии с ним вы получите талантливого гида, интересного собеседника и замечательного! фотографа в одном лице! Еще раз большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
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    всю дорогу рассказывал что-то, отвечал на вопросы, неплохо осведомлен. В Лувре мы задержались дольше, чем планировали, он нас ожидал, не подгонял, не мешал. Что важно - билеты в Лувр были куплены заранее и присланы на телефон для прохода по куар кодам без очереди. Для посещения мечети подготовил для нас халаты, так же везде провел без очереди, в самой мечети нас сопровождал и интересно рассказывал о ней. Поездкой довольны. Благодарим организаторов!

  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно провели день. Рекомендую!
  • P
    Polina
    30 января 2024
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-Даби
    Экскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
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    заблудилась:))) единственное, что мне не очень понравилось, что он развозил туристов сразу на две экскурсии, из-за этого в дороге пришлось провести больше времени, чем я планировала, и уйти с ярмарки гораздо раньше, не в 21.00-21.30, а уже в 20.00, чтобы забрать туристов с обзорной экскурсии. Но я так понимаю, что это из-за низкого сезона, возможно, весной или осенью все будет по-другому. В целом все было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парки»

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  3. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 247 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 200 ⭐ отзывов, цены от $247. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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