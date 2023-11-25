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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 12+
|$18
|Дети 3-11 лет
|$10
Описание
Каср Аль-Ватан — это не только роскошный дворец, это уникальное свидетельство духа народа Объединенных Арабских Эмиратов и его лидеров. Дворец приглашает гостей, чтобы поделиться со всем миром местной культурой и знаниями. Прогуляйтесь по сверкающим богатым убранством залам и галереям Qasr Al Watan. Пуститесь в познавательное интерактивное путешествие, которое раскроет секреты мудрого управления страной, знаниях и мастерстве, приведших к величию страны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в королевский дворец Qasr Al Watan
- Что не входит
- Входной билет в королевский дворец Qasr Al Watan
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / zsrXxZ1cA1Завершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / zsrXxZ1cA1XfffQN8 Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:15
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды строгая
- Закрытая
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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