Королевский дворец Qasr Al Watan

Билет для посещения в Абу-Даби
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Королевский дворец Qasr Al Watan
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
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28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
Ещё
даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет 12+$18
Дети 3-11 лет$10

Описание

Каср Аль-Ватан — это не только роскошный дворец, это уникальное свидетельство духа народа Объединенных Арабских Эмиратов и его лидеров. Дворец приглашает гостей, чтобы поделиться со всем миром местной культурой и знаниями. Прогуляйтесь по сверкающим богатым убранством залам и галереям Qasr Al Watan. Пуститесь в познавательное интерактивное путешествие, которое раскроет секреты мудрого управления страной, знаниях и мастерстве, приведших к величию страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в королевский дворец Qasr Al Watan
Что не входит
  • Входной билет в королевский дворец Qasr Al Watan
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / zsrXxZ1cA1
Завершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / zsrXxZ1cA1XfffQN8 Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:15
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Форма одежды строгая
  • Закрытая
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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