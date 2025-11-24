Путешествие по городу мечетей, дворцов и восточного гостеприимства
Отправляемся в Абу-Даби — столицу и жемчужину ОАЭ, где восточная культура соседствует с ультрасовременной архитектурой, а роскошь дворцов гармонично переплетается с традициями прошлого.
Вы увидите главные сокровища города: ароматные рынки, атмосферную «Деревню наследия», Президентский дворец и, конечно, мечеть Шейха Зайда — одно из самых прекрасных религиозных сооружений мира.
Описание экскурсии
Рынок фиников, где вы откроете для себя их лучшие сорта и побалуете себя оригинальным дубайским шоколадом — изысканным лакомством и идеальным сувениром из Эмиратов.
Колоритный рынок морепродуктов, где вас ждёт впечатляющий выбор свежей рыбы из Персидского залива и атмосфера настоящего восточного базара. При желании можно пообедать в одном из ресторанов, где вам приготовят деликатесы прямо с прилавка.
«Деревня наследия». Здесь воспроизведён традиционный быт эмиратцев. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете о ремёслах и культуре прошлого.
Президентский дворец — действующая резиденция президента ОАЭ и одновременно культурный комплекс, где роскошь архитектуры сочетается с историей, наукой и традициями страны.
Мечеть Шейха Зайда — одно из самых посещаемых религиозных сооружений мира, символ объединения, мира и гармонии. Обсудим, как это архитектурное чудо олицетворяет исламскую культуру.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
Тайминг зависит от вашего темпа
Отдельно оплачивается: вход в Президентский дворец — 65 дирхамов ($17,7) взрослый, 30 дирхамов ($8) детский до 17 лет, обед — по желанию
Для посещения некоторых мест нужно иметь с собой закрытую одежду, по запросу мы предоставим женскую абаю
Можем организовать экскурсию для большого количества человек — подробности в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Умар — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 304 туристов
Я профессиональный гид в ОАЭ. Работаю с командой опытных лицензированных гидов. Позвольте сопроводить вас в увлекательном путешествии по Арабским Эмиратам и раскрыть шарм Ближнего Востока.