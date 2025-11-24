Отправляемся в Абу-Даби — столицу и жемчужину ОАЭ, где восточная культура соседствует с ультрасовременной архитектурой, а роскошь дворцов гармонично переплетается с традициями прошлого. Вы увидите главные сокровища города: ароматные рынки, атмосферную «Деревню наследия», Президентский дворец и, конечно, мечеть Шейха Зайда — одно из самых прекрасных религиозных сооружений мира.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Рынок фиников, где вы откроете для себя их лучшие сорта и побалуете себя оригинальным дубайским шоколадом — изысканным лакомством и идеальным сувениром из Эмиратов.

Колоритный рынок морепродуктов, где вас ждёт впечатляющий выбор свежей рыбы из Персидского залива и атмосфера настоящего восточного базара. При желании можно пообедать в одном из ресторанов, где вам приготовят деликатесы прямо с прилавка.

«Деревня наследия». Здесь воспроизведён традиционный быт эмиратцев. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете о ремёслах и культуре прошлого.

Президентский дворец — действующая резиденция президента ОАЭ и одновременно культурный комплекс, где роскошь архитектуры сочетается с историей, наукой и традициями страны.

Мечеть Шейха Зайда — одно из самых посещаемых религиозных сооружений мира, символ объединения, мира и гармонии. Обсудим, как это архитектурное чудо олицетворяет исламскую культуру.

Организационные детали