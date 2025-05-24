Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса
На этой экскурсии вы познакомитесь с разными сторонами Абу-Даби. Увидите традиционные ремёсла в этнографической деревне. Посмотрите на роскошь современного эмирата. У памятника шейху-основателю поймёте, как государство жило в эпоху нефтяного бума. Побываете на рынке в порту и полюбуетесь жемчужиной города — мечетью шейха Зайда. И многое другое!
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Живу в Абу-Даби и Дубае с 2020 года. Искренне люблю эти города за их открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась читать дальше
с увлечения: сначала я сам был туристом, исследовал Эмираты, а затем понял, что хочу делиться этим опытом с другими и получил лицензию гида в Департаменте туризма и культуры Абу-Даби. Я увлечённо изучал историю ОАЭ, трансформацию после нефтяного бума и современные реалии. Живя здесь, я разобрался в повседневных аспектах жизни и готов поделиться этим с гостями. Стараюсь делать так, чтобы путешественники не просто слушали информацию, а чувствовали себя вовлечёнными, наслаждались моментом и открывали Эмираты по-новому.