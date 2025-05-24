На этой экскурсии вы познакомитесь с разными сторонами Абу-Даби. Увидите традиционные ремёсла в этнографической деревне. Посмотрите на роскошь современного эмирата. У памятника шейху-основателю поймёте, как государство жило в эпоху нефтяного бума. Побываете на рынке в порту и полюбуетесь жемчужиной города — мечетью шейха Зайда. И многое другое!

Этнографический музей — Деревня наследия. Внутри вы познакомитесь с традиционными домами, ремёслами и даже животными.

Мемориал основателю ОАЭ — единственный в своём роде монумент, состоящий из висящих платоновых тел с меняющимся изображением.

Emirates Palace — отель с великолепными интерьерами из золота и мрамора, с роскошными люстрами с кристаллами Сваровски.

Рыбный рынок в порту. Вы познакомитесь с разнообразием морепродуктов, выберете понравившуюся рыбу — и вам поджарят её прямо на месте.

Мечеть Шейха Зайда — одна из самых больших в мире, настоящий архитектурный шедевр.

Мемориал вооружённым силам ОАЭ, откуда открывается прекрасный вид на мечеть с отражением в большом бассейне.

А я расскажу, как эмират прошел путь от кочевых племён и рыбацкой деревни до современного мегаполиса с невероятным потенциалом. И о многом другом!

Организационные детали