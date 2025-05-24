Мои заказы

Традиции и современность Арабских Эмиратов

Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса
На этой экскурсии вы познакомитесь с разными сторонами Абу-Даби. Увидите традиционные ремёсла в этнографической деревне. Посмотрите на роскошь современного эмирата. У памятника шейху-основателю поймёте, как государство жило в эпоху нефтяного бума. Побываете на рынке в порту и полюбуетесь жемчужиной города — мечетью шейха Зайда. И многое другое!
2 отзыва
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Этнографический музей — Деревня наследия. Внутри вы познакомитесь с традиционными домами, ремёслами и даже животными.

Мемориал основателю ОАЭ — единственный в своём роде монумент, состоящий из висящих платоновых тел с меняющимся изображением.

Emirates Palace — отель с великолепными интерьерами из золота и мрамора, с роскошными люстрами с кристаллами Сваровски.

Рыбный рынок в порту. Вы познакомитесь с разнообразием морепродуктов, выберете понравившуюся рыбу — и вам поджарят её прямо на месте.

Мечеть Шейха Зайда — одна из самых больших в мире, настоящий архитектурный шедевр.

Мемориал вооружённым силам ОАЭ, откуда открывается прекрасный вид на мечеть с отражением в большом бассейне.

А я расскажу, как эмират прошел путь от кочевых племён и рыбацкой деревни до современного мегаполиса с невероятным потенциалом. И о многом другом!

Организационные детали

  • Важно соблюдать дресс-код: нужно закрыть ноги (мужчинам в том числе), для женщин — закрытые руки и платок на голову для мечети
  • Экскурсия включает две поездки на такси, они оплачиваются дополнительно
  • При необходимости можно арендовать на целый день автомобиль с профессиональным водителем за дополнительную плату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Emirates Heritage Village
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Живу в Абу-Даби и Дубае с 2020 года. Искренне люблю эти города за их открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась
читать дальше

с увлечения: сначала я сам был туристом, исследовал Эмираты, а затем понял, что хочу делиться этим опытом с другими и получил лицензию гида в Департаменте туризма и культуры Абу-Даби. Я увлечённо изучал историю ОАЭ, трансформацию после нефтяного бума и современные реалии. Живя здесь, я разобрался в повседневных аспектах жизни и готов поделиться этим с гостями. Стараюсь делать так, чтобы путешественники не просто слушали информацию, а чувствовали себя вовлечёнными, наслаждались моментом и открывали Эмираты по-новому.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
Кристина
24 мая 2025
Подготовили вопросы для детей, им было интересно! Прошлись по красивым местам 👍и правильному маршруту!
П
Павел
12 апр 2025
Всё прошло отлично! Маршрут подкорректировали с учетом наших пожеланий. Было интересно!

Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
11 ноя в 13:00
14 ноя в 13:00
$85 за человека
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
11 ноя в 15:00
12 ноя в 15:00
$75 за человека
