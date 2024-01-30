Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village из Абу-Даби

Откройте для себя царство цветов в Miracle Garden, где более 50 миллионов растений создают потрясающие картины и скульптуры. Идеально для фотографий
Парк цветов Miracle Garden в Абу-Даби - это настоящий оазис в пустыне, где можно увидеть более 50 миллионов растений, оформленных в виде удивительных скульптур и картин. Посетители могут сделать уникальные
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фотографии и приобрести тематические сувениры.

Также в программе экскурсии - посещение ярмарки Global Village, где представлены культуры 40 стран мира. Здесь можно насладиться яркими представлениями и купить сувениры из разных уголков Земли.

Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет разнообразить свой отдых и получить массу новых впечатлений

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌼 Уникальные цветочные скульптуры
  • 🌍 Культурное разнообразие 40 стран
  • 📸 Идеальные места для фото
  • 🎁 Сувениры со всего мира
  • 🎭 Яркие представления
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village из Абу-Даби
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village из Абу-Даби
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village из Абу-Даби
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Miracle Garden
  • Global Village

Описание экскурсии

Царство цветов Miracle Garden

Царство цветов Miracle Garden — это одно из самых удивительных рукотворных парковых садов на планете. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна и восхититься человеческой фантазией. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своей красотой и разнообразием.

Уникальные скульптуры и цветочные картины

Miracle Garden предлагает своим посетителям уникальные скульптуры и картины, созданные из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас и ваших близких.

Сувениры на память

Во время посещения парка у вас будет возможность приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.

Важная информация для посетителей

  • На территорию парка и ярмарки разрешено пронести 0,5 литра воды.
  • Пронос еды запрещен.
  • Билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свой визит с удобством.

Посетите Miracle Garden и откройте для себя мир красоты и вдохновения, который создан с любовью и заботой!

Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Miracle Garden
  • Global Village
Что включено
  • Входной билет в Miracle Garden
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
  • Сувениры
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Miracle Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено
  • Парк можно посетить в любое время по данным билетам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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30 янв 2024
Экскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не заблудилась:))) единственное, что мне не очень понравилось, что он развозил
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туристов сразу на две экскурсии, из-за этого в дороге пришлось провести больше времени, чем я планировала, и уйти с ярмарки гораздо раньше, не в 21.00-21.30, а уже в 20.00, чтобы забрать туристов с обзорной экскурсии. Но я так понимаю, что это из-за низкого сезона, возможно, весной или осенью все будет по-другому. В целом все было здорово!

Н
21 янв 2024

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