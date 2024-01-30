Парк цветов Miracle Garden в Абу-Даби - это настоящий оазис в пустыне, где можно увидеть более 50 миллионов растений, оформленных в виде удивительных скульптур и картин. Посетители могут сделать уникальные

фотографии и приобрести тематические сувениры. Также в программе экскурсии - посещение ярмарки Global Village, где представлены культуры 40 стран мира. Здесь можно насладиться яркими представлениями и купить сувениры из разных уголков Земли. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет разнообразить свой отдых и получить массу новых впечатлений

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Описание экскурсии

Царство цветов Miracle Garden

Царство цветов Miracle Garden — это одно из самых удивительных рукотворных парковых садов на планете. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна и восхититься человеческой фантазией. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своей красотой и разнообразием.

Уникальные скульптуры и цветочные картины

Miracle Garden предлагает своим посетителям уникальные скульптуры и картины, созданные из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас и ваших близких.

Сувениры на память

Во время посещения парка у вас будет возможность приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.

Важная информация для посетителей

На территорию парка и ярмарки разрешено пронести 0,5 литра воды.

Пронос еды запрещен.

Билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свой визит с удобством.

Посетите Miracle Garden и откройте для себя мир красоты и вдохновения, который создан с любовью и заботой!