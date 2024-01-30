5 причин купить эту экскурсию
- 🌼 Уникальные цветочные скульптуры
- 🌍 Культурное разнообразие 40 стран
- 📸 Идеальные места для фото
- 🎁 Сувениры со всего мира
- 🎭 Яркие представления
Что можно увидеть
- Miracle Garden
- Global Village
Описание экскурсии
Царство цветов Miracle Garden
Царство цветов Miracle Garden — это одно из самых удивительных рукотворных парковых садов на планете. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна и восхититься человеческой фантазией. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своей красотой и разнообразием.
Уникальные скульптуры и цветочные картины
Miracle Garden предлагает своим посетителям уникальные скульптуры и картины, созданные из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас и ваших близких.
Сувениры на память
Во время посещения парка у вас будет возможность приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.
Важная информация для посетителей
- На территорию парка и ярмарки разрешено пронести 0,5 литра воды.
- Пронос еды запрещен.
- Билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свой визит с удобством.
Посетите Miracle Garden и откройте для себя мир красоты и вдохновения, который создан с любовью и заботой!
Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Miracle Garden
- Global Village
Что включено
- Входной билет в Miracle Garden
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Сувениры
- Трансфер
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено
- Парк можно посетить в любое время по данным билетам