Warner Bros.
World в Абу-Даби - это крупнейший крытый тематический парк в мире, где каждый найдет развлечение по душе.
В парке представлено 6 интерактивных зон с 29 аттракционами, посвященными известным героям мультфильмов
World в Абу-Даби - это крупнейший крытый тематический парк в мире, где каждый найдет развлечение по душе.
В парке представлено 6 интерактивных зон с 29 аттракционами, посвященными известным героям мультфильмов
5 причин купить этот билет
- 🎢 Крупнейший крытый парк
- 🎭 Театрализованные шоу
- 👨👩👧👦 Развлечения для всей семьи
- 🎬 Встреча с любимыми героями
- 🍽️ Разнообразие ресторанов
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Warner Bros. World
Описание билетаЧто вас ожидает Warner Bros. World — самый большой в мире крытый тематический парк площадью более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на каруселях, американских горках и других аттракционах. Важная информация:
- Форма одежды smart casual (закрытая).
- На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено.
- Для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту.
Время работы парка — с 11:00 до 18:00. Вы можете приехать в парк в удобное для вас время и оставаться в нем до закрытия
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в тематический парк Warner Bros. World в Абу Даби
- Питание (фастфуд в парке)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Билеты Fast Track
- Приобретение сувенирной продукции
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Место начала и завершения?
Парк Warner Brothers
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы парка — с 11:00 до 18:00. Вы можете приехать в парк в удобное для вас время и оставаться в нем до закрытия
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Форма одежды smart casual (закрытая)
- На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено
- Для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту
- В парке работает несколько специальных аттракционов для семей с маленькими детьми
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен. Но этот билет с открытой датой, а значит вы можете посетить парк в течение месяца после покупки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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