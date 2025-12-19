Мы покажем вам Абу-Даби живым и разным. Вы увидите уникальную коллекцию машин и заглянете на трассу «Формулы-1».
Узнаете, чему посвящён мемориальный комплекс Вахат Аль-Карама, и понаблюдаете за птицами в мангровых зарослях. Не будем спешить и суетиться, а ещё выберем лучше ракурсы для фото.
Описание экскурсии
- Национальный музей автомобилей (Emirates National Auto Museum). Частная коллекция шейха Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна — более 200 автомобилей: от классических моделей до экзотических внедорожников
- Трасса «Яс Марина» (Yas Marina Circuit). Легендарная трасса «Формулы-1». Мы прогуляемся по территории, сделаем остановку у трибун и пит-лейна
- Мангровый парк Джубайль (Jubail Mangrove Park). Тихая прогулка по деревянным настилам среди мангровых зарослей. Здесь можно понаблюдать за птицами и отдохнуть
- Набережная Аль-Бахар (Al Bahar Corniche). Прогулка вдоль воды с панорамными видами на город и залив
- Пляж Аль-Худайрият (Al Hudayriat Island). Белый песок, открытые пространства и спокойная атмосфера
- Вахат Аль-Карама (Wahat Al Karama / Founders Memorial). Архитектурный мемориальный комплекс, панорамы города и финальная точка маршрута
Примерный тайминг
10:00 — встреча у отеля в Абу-Даби
11:00–12:30 — Национальный музей автомобилей Emirate
13:00–14:00 — мангровый парк Джубайль
14:30–15:00 — набережная Аль-Бахар
15:30–17:00 — пляж Аль-Худайрият
17:30–18:10 — Вахат Аль-Карама / Мемориал героев
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером
- Длительность экскурсии можно адаптировать под индивидуальные запросы, детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: билеты в Emirates National Auto Museum, вход в Jubail Mangrove Park. По желанию: питание и напитки, дополнительные активности
- Дресс-код: для женщин — покрытые плечи и голова (при посещении мечети); для мужчин — длинные брюки. Абая для женщин предоставляется при необходимости
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азам — ваша команда гидов в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2013 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
