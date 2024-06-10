1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Мини-группа
2 часа
Романтический ужин на лодке доу в Абу-Даби: круиз по каналу Аль Раха
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту традиционной арабской лодки доу с видом на ослепительный Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
«Особенно популярным и романтичным является вечерний круиз с ужином по каналу Аль Раха в Абу-Даби на традиционной арабской лодке доу»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$85 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Затем вы отправитесь на ужин-барбекю, который устроят только для вас под открытым звёздным небом»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «С ужином»
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