Найдено 3 экскурсии в категории « Парк Warner Bros. World » в Абу-Даби на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 8 часов Билеты Билет в парки Абу-Даби Откройте для себя невероятные парки Абу-Даби! Вас ждут гонки в Ferrari World, морские приключения в SeaWorld и мультяшные герои Warner Bros Начало: Yas Island, Abu Dhabi «Добро пожаловать в мир Феррари, Warner Bros» Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время от $ 114 за билет 1 час Билеты Билеты в парк Warner Brothers Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас Начало: В парке Warner Brothers World «Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 $ 90 за билет Пешая 5 часов Билеты Билет в Warner Bros. World Начало: Парк Warner Brothers «Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов» $ 90.50 за билет Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парк Warner Bros. World»

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