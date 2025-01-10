8 часов
Билеты
Билет в парки Абу-Даби
Откройте для себя невероятные парки Абу-Даби! Вас ждут гонки в Ferrari World, морские приключения в SeaWorld и мультяшные герои Warner Bros
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
«Добро пожаловать в мир Феррари, Warner Bros»
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $114 за билет
1 час
Билеты
Билеты в парк Warner Brothers
Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
12 янв в 11:00
$90 за билет
5 часов
Билеты
Билет в Warner Bros. World
Начало: Парк Warner Brothers
«Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
$90.50 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парк Warner Bros. World»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Парк Warner Bros. World" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 114. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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