Среди бескрайних песковУвлекательное путешествие по песчаным дюнам ждет вас! Готовы испытать незабываемые впечатления? Тогда наше предложение для вас!

Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления! Следуя по крутым виражам, вы почувствуете адреналин и увидите величие пустынных пейзажей. Ваше сердце будет биться в такт ветру, а взгляд будет бродить по бескрайним дюнам.

Наш экскурсионный маршрут предполагает несколько остановок, чтобы вы могли насладиться удивительным закатом. Солнце, касаясь горизонта, создает невероятную игру света и цвета. И это идеальное время для атмосферных фотографий и видеосъемки. Кроме того, вас ждет ужин в VIP — кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки).

Что вы увидите:• Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show.