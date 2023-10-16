Пустынное сафари с премиум кемпингом

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Приглашаем вас в захватывающее путешествие по пышным высоким барханам песчаных дюн! Преодолевая крутые виражи, вы откроете для себя неповторимые впечатления.

Следуя маршруту экскурсии, вас ждут несколько остановок, где вы сможете с полным погружением насладиться видом заката. Захватывающие атмосферные фотографии и видеозаписи станут незабываемой частью вашего путешествия.
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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Что вас ожидает:

  • Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Деревня бедуинов
  • Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Среди бескрайних песковУвлекательное путешествие по песчаным дюнам ждет вас! Готовы испытать незабываемые впечатления? Тогда наше предложение для вас!
Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления! Следуя по крутым виражам, вы почувствуете адреналин и увидите величие пустынных пейзажей. Ваше сердце будет биться в такт ветру, а взгляд будет бродить по бескрайним дюнам.
Наш экскурсионный маршрут предполагает несколько остановок, чтобы вы могли насладиться удивительным закатом. Солнце, касаясь горизонта, создает невероятную игру света и цвета. И это идеальное время для атмосферных фотографий и видеосъемки. Кроме того, вас ждет ужин в VIP — кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки).
Что вы увидите:• Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show.
  • Деревня бедуинов.
  • Пустыня Lah Bab.
  • Важная информация:• Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
  • Бронирование от 2х человек.
  • В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
Что не входит
  • Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
  • Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фотоссесия
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Машины 6-7 местные.
  • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Бронирование от 2х человек.
  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
  • Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
  • В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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