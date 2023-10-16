Приглашаем вас в захватывающее путешествие по пышным высоким барханам песчаных дюн! Преодолевая крутые виражи, вы откроете для себя неповторимые впечатления.
Следуя маршруту экскурсии, вас ждут несколько остановок, где вы сможете с полным погружением насладиться видом заката. Захватывающие атмосферные фотографии и видеозаписи станут незабываемой частью вашего путешествия.
Следуя маршруту экскурсии, вас ждут несколько остановок, где вы сможете с полным погружением насладиться видом заката. Захватывающие атмосферные фотографии и видеозаписи станут незабываемой частью вашего путешествия.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
- Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Среди бескрайних песковУвлекательное путешествие по песчаным дюнам ждет вас! Готовы испытать незабываемые впечатления? Тогда наше предложение для вас!
Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления! Следуя по крутым виражам, вы почувствуете адреналин и увидите величие пустынных пейзажей. Ваше сердце будет биться в такт ветру, а взгляд будет бродить по бескрайним дюнам.
Наш экскурсионный маршрут предполагает несколько остановок, чтобы вы могли насладиться удивительным закатом. Солнце, касаясь горизонта, создает невероятную игру света и цвета. И это идеальное время для атмосферных фотографий и видеосъемки. Кроме того, вас ждет ужин в VIP — кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки).
Что вы увидите:• Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show.
- Деревня бедуинов.
- Пустыня Lah Bab.
- Важная информация:• Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
- Бронирование от 2х человек.
- В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
- Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
- Что не входит
- Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
- Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Фотоссесия
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Машины 6-7 местные.
- Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Бронирование от 2х человек.
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
- Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
- В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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