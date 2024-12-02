8 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля

Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время