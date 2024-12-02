8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная магия Абу-Даби
Абу-Даби - город, где сочетаются традиции и современность. Узнайте, почему столица ОАЭ привлекает туристов со всего мира, и почувствуйте её уникальную атмосферу
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Проведем для вас экскурсию в любой удобный для вас день и время.
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Билеты
Билет в парки Абу-Даби
Откройте для себя невероятные парки Абу-Даби! Вас ждут гонки в Ferrari World, морские приключения в SeaWorld и мультяшные герои Warner Bros
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Завтра в 12:00
3 дек в 12:00
от $114 за билет
5 часов
Билеты
Билет в Warner Bros. World
Посетите крупнейший крытый парк Warner Bros. World в Абу-Даби. Аттракционы и шоу для всей семьи ждут вас в 6 тематических зонах! (between 130-160 symbols)
Начало: Парк Warner Brothers
Завтра в 11:00
3 дек в 11:00
$90.50 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парк Warner Brothers»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Парк Warner Brothers" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 320.
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