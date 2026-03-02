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Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Туда, где восточная роскошь становится особенно изысканной на фоне футуристической архитектуры
Начало: У вашего отеля
«Остановимся у музея, где искусство объединяет Восток и Запад, и вы сделаете фото на фоне звёздного купола — архитектурного шедевра Жана Нувеля»
Расписание: в четверг в 09:00
9 июл в 09:00
16 июл в 09:00
$71 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира»
Завтра в 10:00
5 июл в 09:00
от $299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
А также - восточная культура и история региона
«Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох»
6 июл в 10:30
7 июл в 10:30
от $398 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
+1
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Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала интересные факты об истории ОАЭ и Абу-Даби на протяжении всей дороги. На местах для самостоятельного осмотра было достаточно времени. Всё чётко объясняли, куда и как пройти.
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А
Большое спасибо гиду Екатерине за познавательную, разностороннюю и неутомительную экскурсию.
Информация хорошо скомпонована по ходу поездки. История ОАЭ рассказана грамотно, увлекательно,
Информация хорошо скомпонована по ходу поездки. История ОАЭ рассказана грамотно, увлекательно,
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С
С самого момента бронирования Евгения была на связи. Подробно, что необходимо для экскурсии. Вся организация прошла чётко по времени. Забрали
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В
Всё очень понравилось! Роскошь и порядок дворца, красота мечети.
Спасибо! Рекомендую!
Спасибо! Рекомендую!
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Н
Самая лучшая экскурсия! Гид Санчо забрал из отеля. По дороге много рассказал из истории эмиратов. Лувр посмотрели за два часа,
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Е
Очень информативно и интересно прошла наша экскурсия ☺️
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Всего 7 отзывов в Аджмане в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июле 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 398. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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