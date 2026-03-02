Мои заказы

Музеи и искусство Аджмана

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Аджмане на русском языке, цены от $71. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Туда, где восточная роскошь становится особенно изысканной на фоне футуристической архитектуры
Начало: У вашего отеля
«Остановимся у музея, где искусство объединяет Восток и Запад, и вы сделаете фото на фоне звёздного купола — архитектурного шедевра Жана Нувеля»
Расписание: в четверг в 09:00
9 июл в 09:00
16 июл в 09:00
$71 за человека
Из Аджмана - в Абу-Даби
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира»
Завтра в 10:00
5 июл в 09:00
от $299 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
А также - восточная культура и история региона
«Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох»
6 июл в 10:30
7 июл в 10:30
от $398 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
читать дальшеуменьшить

отвечал на вопросы, рассказывал очень много интересных фактов по теме и за пределами тематики экскурсии.
Сами объекты великолепны, советую к посещению.
Был дополнительно предложен отличный обед, все остались довольны.
По организации все четко, хороший автобус, доставка и подсадка по пути пассажиров. Организатор была на связи с момента брони, оперативно отвечала на вопросы.
Рекомендую данную экскурсию и организатора!

Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.+1
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала интересные факты об истории ОАЭ и Абу-Даби на протяжении всей дороги. На местах для самостоятельного осмотра было достаточно времени. Всё чётко объясняли, куда и как пройти.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Большое спасибо гиду Екатерине за познавательную, разностороннюю и неутомительную экскурсию.
Информация хорошо скомпонована по ходу поездки. История ОАЭ рассказана грамотно, увлекательно,
читать дальшеуменьшить

с интересными эпизодами, и не перегружена датами и цифрами. Много внимания уделено современной жизни в деталях, создающих яркое представление о стране.
Кроме того экскурсия хорошо организована. Маршрут хорошо продуман. На каждой остановке Екатерина давала четкий план действий, уделяла внимание каждому участнику большой группы.
Хватило времени на всё, что нас интересовало.
Также спасибо организатору Евгении за подробную предварительную информацию по экскурсии и быстрые ответы. Трансфер из Аджмана был пунктуальным и удобным, а водитель очень дружелюбным.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
С самого момента бронирования Евгения была на связи. Подробно, что необходимо для экскурсии. Вся организация прошла чётко по времени. Забрали
читать дальшеуменьшить

у отеля, что очень удобно. Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Рассчина на весь день, мы не заметили как пролетело время. Великолепная мечеть, красивейший дворец президента, много локаций для фотографирования. Туром довольны. Рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Всё очень понравилось! Роскошь и порядок дворца, красота мечети.
Спасибо! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Из Аджмана - в Абу-Даби
Самая лучшая экскурсия! Гид Санчо забрал из отеля. По дороге много рассказал из истории эмиратов. Лувр посмотрели за два часа,
читать дальшеуменьшить

этого конечно мало, не задерживались у экспонатов. Дворец поражает своим масштабом и величием. В мечеть попали на закате, красота неописуемая. Также заезжали на рынок фиников и на обед, из-за этого экскурсия продлилась не 10, а 12часов. Если еще приедем в эмираты, думаю, что еще раз возьмем эту экскурсию. Очень понравилось.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Из Аджмана - в Абу-Даби
Очень информативно и интересно прошла наша экскурсия ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 7 отзывов в Аджмане в категории "Музеи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены);
  2. Из Аджмана - в Абу-Даби;
  3. Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июле 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 398. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 7 ⭐ отзывов, цены от $71. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь