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с интересными эпизодами, и не перегружена датами и цифрами. Много внимания уделено современной жизни в деталях, создающих яркое представление о стране.

Кроме того экскурсия хорошо организована. Маршрут хорошо продуман. На каждой остановке Екатерина давала четкий план действий, уделяла внимание каждому участнику большой группы.

Хватило времени на всё, что нас интересовало.

Также спасибо организатору Евгении за подробную предварительную информацию по экскурсии и быстрые ответы. Трансфер из Аджмана был пунктуальным и удобным, а водитель очень дружелюбным.