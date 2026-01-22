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посещали,отвечал на все вопросы. Вечерний Дубай -это восторг,эмоции преполняли,особенно,когда видишь это впервые своими глазами. Организатор Евгения всегда была на связи с момента бронирования экскурсии,присылала всю необходимую информацию. Единственное,что не очень понравилось,это маршрут. Непонятно,зачем мы ездили в холл музея Будущего,совершенно бесполезная локация,и,Мадинат Джумейру хотелось бы посмотреть побольше,а не только заезжать туда на базар.