Трансфер в Аджмане

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Аджмане на русском языке, цены от $37, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Джиппинг
На машине
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
8 часов
-
19%
23 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«Доплата взимается за трансфер из следующих районов: Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Dubai Motor City»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30$46 за человека
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Джиппинг
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
6 часов
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь на комфортабельном трансфере покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$55 за человека
Премиум сафари с ужином в ресторане Bab Al Shams с трансфером из Аджмана
8 часов
Индивидуальная
Премиум сафари с ужином в ресторане Bab Al Shams с трансфером из Аджмана
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00.
Завтра в 14:00
23 авг в 14:00
$365 за человека
Впечатляющий полет на вертолете + Пустынное Сафари с ужином и трансфером
На вертолёте
8 часов
Индивидуальная
Впечатляющий полет на вертолете + Пустынное Сафари с ужином и трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос.
Завтра в 14:30
23 авг в 14:30
$275 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Korsukova
Из Аджмана - к ярким огням Дубая
Экскурсия в целом понравилась,большая заслуга в этом гида Мурата,который очень интересно рассказывал про Эмираты в целом и про места,которые мы
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посещали,отвечал на все вопросы. Вечерний Дубай -это восторг,эмоции преполняли,особенно,когда видишь это впервые своими глазами. Организатор Евгения всегда была на связи с момента бронирования экскурсии,присылала всю необходимую информацию. Единственное,что не очень понравилось,это маршрут. Непонятно,зачем мы ездили в холл музея Будущего,совершенно бесполезная локация,и,Мадинат Джумейру хотелось бы посмотреть побольше,а не только заезжать туда на базар.

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Всего 23 отзыва в Аджмане в категории "Трансфер"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу;
  2. Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана);
  3. Премиум сафари с ужином в ресторане Bab Al Shams с трансфером из Аджмана;
  4. Впечатляющий полет на вертолете + Пустынное Сафари с ужином и трансфером.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 365 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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