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19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«Доплата взимается за трансфер из следующих районов: Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Dubai Motor City»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь на комфортабельном трансфере покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$55 за человека
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 14:00.
Завтра в 14:00
23 авг в 14:00
$365 за человека
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно,время под запрос.
Завтра в 14:30
23 авг в 14:30
$275 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия в целом понравилась,большая заслуга в этом гида Мурата,который очень интересно рассказывал про Эмираты в целом и про места,которые мы
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Всего 23 отзыва в Аджмане в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 365 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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