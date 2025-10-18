-
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 12:00-22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37.30
$46 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 12:00 - 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: Ежедневно с 12:00 - 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
1 янв в 15:00
2 янв в 15:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег18 октября 2025Хорошая экскурсия, хорошая организация маршрута, комфортные условия
Все понравилось
- ККристина16 августа 2025Все было замечательно, впечатлений очень много осталось, невероятная поездка. Ариф водитель забрал четко вовремя из отеля. Отправились в пустыню, там
- ММаксим8 августа 2025Волитель-профи! Комфортное и безопасное вождение по городу, по пескам - это просто мастер своего дела! 💪🏻
В целом по экскурсии:
Машина -
- ООлег22 июля 2025Понравилось всё! Особенно шоу! Советую непременно! Если доведется побывать в Дубае, обязательно поеду ещё раз!
- ААнастасия12 июня 2025Давняя мечта побывать в пустыне стала реальной благодаря Вам. Спасибо большое за адреналин, за сервис, за классного водителя, которому можно
- ЭЭля31 мая 2025Всё было идеально😅😍никаких минусов, очень довольны остались, спасибо вам большое! И водитель очень вежливый был, всегда заботился, и машины удобные
- ААлексей20 мая 2025Добрый день, сафари отличное, фотки супер, водитель тоже. Поняли что. нужно было брать приватный авто. Сидели на последнем ряду, ну и нам программа с едой не особо нужна была) Но само сафари отличное, водитель хорошо погонял)
- ККатерина20 мая 2025Сафари прошло превосходно, получили море удовольствия. Водителю особенный респект, помог и с фотографиями в пустыне и покатал хорошенько так, да и в общем настроение поднял всей группе:D
