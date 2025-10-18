Мои заказы

Активный отдых в Аджмане

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Аджмане на русском языке, цены от $37, скидки до 19%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
6 часов
-
19%
22 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 12:00-22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37.30$46 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
5 часов
45 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 12:00 - 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$69 за человека
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле с ужином
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле с ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 12:00 - 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
На машине
Джиппинг
6 часов
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
1 янв в 15:00
2 янв в 15:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    18 октября 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Хорошая экскурсия, хорошая организация маршрута, комфортные условия
    Все понравилось
  • К
    Кристина
    16 августа 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Все было замечательно, впечатлений очень много осталось, невероятная поездка. Ариф водитель забрал четко вовремя из отеля. Отправились в пустыню, там
    читать дальше

    нужно было немного подождать, есть комната с кондиционером. Потом когда машина была готова к поезде, прокатил нас по пустыне, 20-25 минут, кажется, что мало, но может укачать, поэтому нам хватило, больше и не нужно. По фотографировались, отправилось на ужин, поменяли машину, поехали в лагерь, там нас покормили ужином. Так же было шоу с танцами девушки, мужчины и огненное шоу! Потом поехали обратно. Советую! Все продумано, водитель отличный, с опытом знает что делает.

  • М
    Максим
    8 августа 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Волитель-профи! Комфортное и безопасное вождение по городу, по пескам - это просто мастер своего дела! 💪🏻
    В целом по экскурсии:
    Машина -
    читать дальше

    крузак 300й, более чем комфортно, даже на 3ем ряду👌🏻
    Пустыня - катание супер👍🏻
    Ужин - вообще не понравилось, голодная толпа бежит к столу и сметает все на своем пути😂 нам повезло, мы не сильно были голодные))) что понравилось, так это пепси, прям вкусная👍🏻😅
    Выступления:танцы девушек, крутящиеся мужики, фаермэны - красиво, выступления всех артистов на достойном уровне💪🏻
    И самое главное все в заданном тайминге!
    Итого: однозначно рекомендую! организация на высоком уровне!
    Молодцы!

  • О
    Олег
    22 июля 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Понравилось всё! Особенно шоу! Советую непременно! Если доведется побывать в Дубае, обязательно поеду ещё раз!
  • А
    Анастасия
    12 июня 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Давняя мечта побывать в пустыне стала реальной благодаря Вам. Спасибо большое за адреналин, за сервис, за классного водителя, которому можно
    читать дальше

    выписать премию 😅, за удовольствие, которое мы получили катаясь по пустыне, за потрясающие пейзажи и фото. Единственное, чему бы я поставила минус это ужин, поесть нам было особо нечего.
    Обязательно обращусь в данную компанию в своем следующем пребывании в этой замечательной стране

  • Э
    Эля
    31 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Всё было идеально😅😍никаких минусов, очень довольны остались, спасибо вам большое! И водитель очень вежливый был, всегда заботился, и машины удобные
    читать дальше

    были, и само шоу, еда, сафари всё было безупречно! У водителя также отличный арабский плейлист был, все песни себе сохранила 😅☺благодарю за прекрасный день и впечатления✨

  • А
    Алексей
    20 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Добрый день, сафари отличное, фотки супер, водитель тоже. Поняли что. нужно было брать приватный авто. Сидели на последнем ряду, ну и нам программа с едой не особо нужна была) Но само сафари отличное, водитель хорошо погонял)
  • К
    Катерина
    20 мая 2025
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Сафари прошло превосходно, получили море удовольствия. Водителю особенный респект, помог и с фотографиями в пустыне и покатал хорошенько так, да и в общем настроение поднял всей группе:D

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу;
  2. Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге;
  3. Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле с ужином;
  4. Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана).
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в декабре 2025
Сейчас в Аджмане в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 249 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Активный отдых», 67 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль