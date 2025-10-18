читать дальше

нужно было немного подождать, есть комната с кондиционером. Потом когда машина была готова к поезде, прокатил нас по пустыне, 20-25 минут, кажется, что мало, но может укачать, поэтому нам хватило, больше и не нужно. По фотографировались, отправилось на ужин, поменяли машину, поехали в лагерь, там нас покормили ужином. Так же было шоу с танцами девушки, мужчины и огненное шоу! Потом поехали обратно. Советую! Все продумано, водитель отличный, с опытом знает что делает.