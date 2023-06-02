Из Аджмана
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте. Оставьте на несколько часов все заботы, насладитесь безмятежностью волн и панорамными видами Дубая.
Вы проплывёте по ультрасовременному району Дубай Марина, увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж Джумейра и легендарный отель-парус.
В Персидском заливе вы посмотрите на искусственные Мировые острова и Пальму Джумейра, а также полюбуетесь издалека на Бурдж-эль-Араб.
Вы проплывёте по ультрасовременному району Дубай Марина, увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж Джумейра и легендарный отель-парус.
В Персидском заливе вы посмотрите на искусственные Мировые острова и Пальму Джумейра, а также полюбуетесь издалека на Бурдж-эль-Араб.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
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6
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даты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая.
Бронирование яхты осуществляется от 2-х часов и может быть предложен Вам обед/ужин от 5* ресторана за дополнительную оплату.
Мы создаём лучший сервис для наших уважаемых гостей, - забронируйте и убедитесь в этом сами.
ежедневно,время под запрос
Ответы на вопросы
- Что входит
- Отдых на роскошной яхте
- Прохладительные напитки
- Что не входит
- За дополнительную плату (+50$ с человека) возможен прекрасный ужин (барбекю, салаты, восточные сладости и десерты)
- За дополнительную плату алкогольные напитки
- За дополнительную плату трансфер
- Место начала и завершения?
- Dubai Marina
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно,время под запросЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- 100% предоплата организатору экскурсии.
- При себе необходимо иметь паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании