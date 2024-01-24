Экскурсии по воде в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Аджмане на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
$70 за билет
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
«На комфортабельном катере вы проедете по каналу престижного района Дубая с одной из наиболее фешенебельных и крупных яхтенных пристаней в мире»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Из Аджмана: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Из Аджмана: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Насладитесь незабываемой прогулкой на роскошной яхте из Аджмана, любуясь панорамными видами Дубая и его знаковыми достопримечательностями
Начало: Dubai Marina
«Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте»
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
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    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Водные развлечения»

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  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
  2. Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
  3. Из Аджмана: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 499. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Водные экскурсии в Аджмане на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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