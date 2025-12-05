Мои заказы

Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями

Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Едем знакомиться с Дубаем через его самые впечатляющие локации: вы прогуляетесь по атмосферной Арабской Венеции, прокатитесь по рукотворному острову, увидите город с высоты 240 метров и насладитесь вечерним круизом на Дубай Марине.

Будет буквально всё — от традиционной архитектуры до футуристических небоскрёбов, от дневных панорам до вечерних огней.
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями© Анна
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями© Анна
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями© Анна

Описание круиза

11:00–11:30 — выезд из Аджмана

12:30–12:45 — остановимся у знаменитой Дубайской рамки

13:00–13:45 — курорт Мадинат Джумейра

Прогуляемся по улочкам традиционного арабского города, окружённого каналами, и рассмотрим нарядный фасад отеля «Бурдж аль-Араб». Вы узнаете, почему это место называют Арабской Венецией.

13:45–14:20 — остров Пальма Джумейра

Проедем по рукотворному острову Пальма. Мы расскажем историю создания этого архитектурного чуда и поделимся удивительными фактами.

14:30–15:30 — подъём на смотровую площадку The View at The Palm

С высоты 52-го этажа перед вами откроется потрясающий вид на Пальму, сверкающие небоскрёбы и лазурные воды Персидского залива.

16:30–17:30 — круиз по Дубай Марине с ужином

Вы поужинаете на борту лодки, наблюдая, как город отражается в водах Марины. На выбор — горячие блюда, гарниры, салаты, закуски, прохладительные напитки.

18:30–20:45 — Бурдж Халифа, Дубай Молл и шоу фонтанов

У вас будет свободное время, чтобы погулять по центру города, зайти в Дубай Молл, увидеть самый высокий небоскрёб в мире и стать свидетелем завораживающего шоу музыкальных фонтанов.

20:45 — отправляемся обратно в Аджман

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе Yutong, билеты на The View at The Palm, круиз на лодке и ужин в формате шведского стола
  • Дополнительные расходы: алкогольные напитки на лодке — по желанию
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный$98
Дети до 12 лет$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аджмане
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
читать дальше

не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры.

Входит в следующие категории Аджмана

Похожие экскурсии из Аджмана

Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
На лодке
2 часа
8 отзывов
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 дек в 18:30
12 дек в 18:30
$70 за билет
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
$329 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
На машине
7 часов
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
7 дек в 11:00
$248$310 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аджмане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аджмане