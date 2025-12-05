Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Едем знакомиться с Дубаем через его самые впечатляющие локации: вы прогуляетесь по атмосферной Арабской Венеции, прокатитесь по рукотворному острову, увидите город с высоты 240 метров и насладитесь вечерним круизом на Дубай Марине.
Будет буквально всё — от традиционной архитектуры до футуристических небоскрёбов, от дневных панорам до вечерних огней.
Описание круиза
11:00–11:30 — выезд из Аджмана
12:30–12:45 — остановимся у знаменитой Дубайской рамки
13:00–13:45 — курорт Мадинат Джумейра
Прогуляемся по улочкам традиционного арабского города, окружённого каналами, и рассмотрим нарядный фасад отеля «Бурдж аль-Араб». Вы узнаете, почему это место называют Арабской Венецией.
13:45–14:20 — остров Пальма Джумейра
Проедем по рукотворному острову Пальма. Мы расскажем историю создания этого архитектурного чуда и поделимся удивительными фактами.
14:30–15:30 — подъём на смотровую площадку The View at The Palm
С высоты 52-го этажа перед вами откроется потрясающий вид на Пальму, сверкающие небоскрёбы и лазурные воды Персидского залива.
16:30–17:30 — круиз по Дубай Марине с ужином
Вы поужинаете на борту лодки, наблюдая, как город отражается в водах Марины. На выбор — горячие блюда, гарниры, салаты, закуски, прохладительные напитки.
18:30–20:45 — Бурдж Халифа, Дубай Молл и шоу фонтанов
У вас будет свободное время, чтобы погулять по центру города, зайти в Дубай Молл, увидеть самый высокий небоскрёб в мире и стать свидетелем завораживающего шоу музыкальных фонтанов.
20:45 — отправляемся обратно в Аджман
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе Yutong, билеты на The View at The Palm, круиз на лодке и ужин в формате шведского стола
Дополнительные расходы: алкогольные напитки на лодке — по желанию
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость круиза
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$98
Дети до 12 лет
$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аджмане
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это читать дальше
не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата.
Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры.