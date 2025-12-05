Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями

Едем знакомиться с Дубаем через его самые впечатляющие локации: вы прогуляетесь по атмосферной Арабской Венеции, прокатитесь по рукотворному острову, увидите город с высоты 240 метров и насладитесь вечерним круизом на Дубай Марине. Будет буквально всё — от традиционной архитектуры до футуристических небоскрёбов, от дневных панорам до вечерних огней.

Описание круиза

11:00–11:30 — выезд из Аджмана

12:30–12:45 — остановимся у знаменитой Дубайской рамки

13:00–13:45 — курорт Мадинат Джумейра

Прогуляемся по улочкам традиционного арабского города, окружённого каналами, и рассмотрим нарядный фасад отеля «Бурдж аль-Араб». Вы узнаете, почему это место называют Арабской Венецией.

13:45–14:20 — остров Пальма Джумейра

Проедем по рукотворному острову Пальма. Мы расскажем историю создания этого архитектурного чуда и поделимся удивительными фактами.

14:30–15:30 — подъём на смотровую площадку The View at The Palm

С высоты 52-го этажа перед вами откроется потрясающий вид на Пальму, сверкающие небоскрёбы и лазурные воды Персидского залива.

16:30–17:30 — круиз по Дубай Марине с ужином

Вы поужинаете на борту лодки, наблюдая, как город отражается в водах Марины. На выбор — горячие блюда, гарниры, салаты, закуски, прохладительные напитки.

18:30–20:45 — Бурдж Халифа, Дубай Молл и шоу фонтанов

У вас будет свободное время, чтобы погулять по центру города, зайти в Дубай Молл, увидеть самый высокий небоскрёб в мире и стать свидетелем завораживающего шоу музыкальных фонтанов.

20:45 — отправляемся обратно в Аджман

Организационные детали