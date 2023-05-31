Наша компания рада приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай. На нашей экскурсии мы увидим и посетим уникальнейшие места, аналогов которым нет на планете. Наша авторская программа совмещает в себе 2 в 1 - Исторический и Современный Дубай за один день.

Программа нашей экскурсии начнется с прогулки по исторической части Дубая - район Al Seef, далее вы сможете отправиться в небольшой круиз по каналу на арабской лодочке абра. Во время экскурсии вы сможете увидеть такие достопримечательности как Dubai Frame, Музей Будущего, единственный в мире отель Burj Al Arab или Парус, которому были присвоены 7 звезд. Мы сделаем фото-стоп и далее посетим комплекс «Madinat Jumeirah», настоящую Дубайскую Венецию.

Следующей остановкой в нашем путешествии будет посещение рукотворно созданного острова Palm Jumeirah. Здесь мы сможем сделать потрясающие фотографии на фоне знаменитого отеля Atlantis The Palm и насладиться видами с набережной The Point.

Мы проедем через район Dubai Marina, где вы будете любоваться уникальными небоскрёбами, такими как Cayan Tower.

В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов.

Во время нашей экскурсии по Дубаю мы посещаем множество интересных мест, которые станут приятным сюрпризом и неожиданностью для наших гостей.

Все наши групповые экскурсии проходят на комфортабельных автобусах с системой кондиционирования. Обязательно выдаем воду всем гостям бесплатно.