Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана

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Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город.

С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб, искусственный пальмовый остров Пальма Джумейра, посетите самый большой в мире аквариум в торговом центре «Дубай Молл».

Экскурсия включает в себя водную прогулку на традиционной арабской лодке абра по Дубай-Крик и посещение шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы – самого высокого здания в мире.
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Ближайшие даты:
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июн
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Что вас ожидает:

  • Резиденция правящего шейха Дубая Мухаммеда
  • Dubai Creek
  • Отель Burj Al Arab («Парус»)
  • Комплекс Madinat Jumeirah (Дубайская Венеция)
  • Пальмовый остров Palm Jumeirah (The Point)
  • Район Dubai Marina – фото-стоп
  • Sheikh Zayed Road
  • Самый большой в мире аквариум в Dubai Mall
  • Burj Khalifa и танцующие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша компания рада приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай. На нашей экскурсии мы увидим и посетим уникальнейшие места, аналогов которым нет на планете. Наша авторская программа совмещает в себе 2 в 1 - Исторический и Современный Дубай за один день.
Программа нашей экскурсии начнется с прогулки по исторической части Дубая - район Al Seef, далее вы сможете отправиться в небольшой круиз по каналу на арабской лодочке абра. Во время экскурсии вы сможете увидеть такие достопримечательности как Dubai Frame, Музей Будущего, единственный в мире отель Burj Al Arab или Парус, которому были присвоены 7 звезд. Мы сделаем фото-стоп и далее посетим комплекс «Madinat Jumeirah», настоящую Дубайскую Венецию.
Следующей остановкой в нашем путешествии будет посещение рукотворно созданного острова Palm Jumeirah. Здесь мы сможем сделать потрясающие фотографии на фоне знаменитого отеля Atlantis The Palm и насладиться видами с набережной The Point.
Мы проедем через район Dubai Marina, где вы будете любоваться уникальными небоскрёбами, такими как Cayan Tower.
В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов.
Во время нашей экскурсии по Дубаю мы посещаем множество интересных мест, которые станут приятным сюрпризом и неожиданностью для наших гостей.
Все наши групповые экскурсии проходят на комфортабельных автобусах с системой кондиционирования. Обязательно выдаем воду всем гостям бесплатно.
  • Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда - фото-стоп; (по возможности).
  • Катание на лодочке «абра» по Dubai Creek;
  • Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус) – фото-стоп;
  • Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция) - посещение;
  • Остановка на пальмовом острове «Palm Jumeirah» (The Point);
  • Район Dubai Marina – фото-стоп;
  • Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая;
  • Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом, расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall;
  • Танцующие фонтаны, которые находятся у подножья самого высокого здания в мире - Burj Khalifa - просмотр шоу.
  • Burj Khalifa.

среда, суббота в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
  • Трансфер из Palm Jumeirah,Dubailand Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота в 13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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