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A Andrii Всё прошло отлично. Хорошие водители, хороший гид. Всё доступно и доходчиво. Спасибо за хорошо проведённое время. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Для первого знакомства с Дубаем эта экскурсия - отличный вариант. Без лишних задержек, все чётко по плану. Даже не смотря на большую группу, мы успели все посмотреть. Экскурсовод рассказывал интересно, с юмором, без долгих исторических углублений. Но при этом общую информацию мы получили. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Александр и по правде оказался шикарным экскурсоводом. рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Экскурсия познавательная. Она обзорная. Значит много времени на все не будет. Но для первого раза в Дубае-топ! Увидите и услышите от гида о местах, которые захочется посетить самостоятельно. Рекомендую! Фотки в интересных и популярных локациях сделаете, на прогулку 15-20 минут дается. Отдельное спасибо и привет гиду Александру. Вернемся в Эмираты обязательно. Во многом благодаря Вам. Привет из Тулы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Мы увидели как начинался Дубай и какой он сейчас 😍. Нам очень всё понравилось. Гид русскоговорящий, очень интересно всё рассказывал. Всем советую посетить эту экскурсию 😍🫰 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет