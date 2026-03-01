Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город.
С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб,
С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры: единственный в мире 7* отель Бурдж-эль-Араб,
Описание экскурсииНаша компания рада приветствовать вас в одном из самых красивых городов планеты — Дубай. На нашей экскурсии мы увидим и посетим уникальнейшие места, аналогов которым нет на планете. Наша авторская программа совмещает в себе 2 в 1 - Исторический и Современный Дубай за один день. Программа нашей экскурсии начнется с прогулки по исторической части Дубая - район Al Seef, далее вы сможете отправиться в небольшой круиз по каналу на арабской лодочке абра. Во время экскурсии вы сможете увидеть такие достопримечательности как Dubai Frame, Музей Будущего, единственный в мире отель Burj Al Arab или Парус, которому были присвоены 7 звезд. Мы сделаем фото-стоп и далее посетим комплекс «Madinat Jumeirah», настоящую Дубайскую Венецию. Следующей остановкой в нашем путешествии будет посещение рукотворно созданного острова Palm Jumeirah. Здесь мы сможем сделать потрясающие фотографии на фоне знаменитого отеля Atlantis The Palm и насладиться видами с набережной The Point. Мы проедем через район Dubai Marina, где вы будете любоваться уникальными небоскрёбами, такими как Cayan Tower. В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов. Во время нашей экскурсии по Дубаю мы посещаем множество интересных мест, которые станут приятным сюрпризом и неожиданностью для наших гостей. Все наши групповые экскурсии проходят на комфортабельных автобусах с системой кондиционирования. Обязательно выдаем воду всем гостям бесплатно. Что нас ждет в программе экскурсии: Групповая экскурсия с дипломированным русскоязычным гидом (Исторический + Современный Дубай) • Исторический район Al Seef - обзорное;
- Dubai Frame - обзорное;
- Катание на лодочке «абра» по Dubai Creek;
- Район Дейра - прогулка;
- Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус) – фото-стоп;
- Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция) - посещение;
- Остановка на пальмовом острове «Palm Jumeirah» (The Point);
- Район Dubai Marina – фото-стоп;
- Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая;
- Музей Будущего - фото-стоп;
- Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом, расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall;
- Танцующие фонтаны, которые находятся у подножья самого высокого здания в мире - Burj Khalifa - просмотр шоу;
- Burj Khalifa - фото-стоп; Важная информация: 1) Обратите внимание, что в стоимость нашей экскурсии уже включены абсолютно все расходы на трансфер и входные билеты (где это предусмотрено), поэтому вам не придется сталкиваться с любыми скрытыми доплатами на месте. Выбирая нас, вы платите за безупречную организацию, безопасность и личный комфорт, получая полноценную премиальную поездку в Дубай без очередей и непредвиденных дополнительных трат. 2) Все наши гиды - дипломированные историки с профильным образованием, проживающие и работающие в ОАЭ более 20 лет, что гарантирует вам глубокое знание культуры, высочайший уровень подачи материала и увлекательное погружение в историю страны. 3) Группы формируются в зависимости от количества участников, от 10 до 50 человек, и под каждый выезд мы организуем максимально комфортабельный современный автобус с мощной системой кондиционирования, а также обеспечиваем всех туристов бесплатной прохладительной водой на протяжении всей поездки. 4) Для экскурсии по Дубаю рекомендуем выбирать комфортную, не вызывающую одежду и удобную обувь, так как программа включает в себя пешеходную часть и прогулки по достопримечательностям.
среда, суббота в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Групповая экскурсия с дипломированным русскоязычным гидом (Исторический + Современный Дубай)
- Исторический район Al Seef - обзорное
- Dubai Frame - обзорное
- Катание на лодочке «абра» по Dubai Creek
- Район Дейра - прогулка
- Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус) - фото-стоп
- Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция) - посещение
- Остановка на пальмовом острове «Palm Jumeirah» (The Point)
- Район Dubai Marina - фото-стоп
- Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая
- Музей Будущего - фото-стоп
- Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом, расположенный в крупнейшем торговом центре - Dubai mall
- Танцующие фонтаны, которые находятся у подножья самого высокого здания в мире - Burj Khalifa - просмотр шоу
- Burj Khalifa - фото-стоп
Что включено
- Услуги русского гида-историка
- Транспорт
- Трансфер от отеля и обратно для гостей, проживающих в Эмиратах Дубай, Шарджа и Аджман
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки
- Трансфер из Palm Jumeirah, Dubailand Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота в 13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- 1 Обратите внимание
- Что в стоимость нашей экскурсии уже включены абсолютно все расходы на трансфер и входные билеты (где это предусмотрено)
- Поэтому вам не придется сталкиваться с любыми скрытыми доплатами на месте. Выбирая нас
- Вы платите за безупречную организацию
- Безопасность и личный комфорт
- Получая полноценную премиальную поездку в Дубай без очередей и непредвиденных дополнительных трат. 2 Все наши гиды - дипломированные историки с профильным образованием
- Проживающие и работающие в ОАЭ более 20 лет
- Что гарантирует вам глубокое знание культуры
- Высочайший уровень подачи материала и увлекательное погружение в историю страны. 3 Группы формируются в зависимости от количества участников
- От 10 до 50 человек
- И под каждый выезд мы организуем максимально комфортабельный современный автобус с мощной системой кондиционирования
- А также обеспечиваем всех туристов бесплатной прохладительной водой на протяжении всей поездки. 4 Для экскурсии по Дубаю рекомендуем выбирать комфортную
- Не вызывающую одежду и удобную обувь
- Так как программа включает в себя пешеходную часть и прогулки по достопримечательностям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Всё прошло отлично. Хорошие водители, хороший гид. Всё доступно и доходчиво. Спасибо за хорошо проведённое время.
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Н
Для первого знакомства с Дубаем эта экскурсия - отличный вариант. Без лишних задержек, все чётко по плану. Даже не смотря на большую группу, мы успели все посмотреть. Экскурсовод рассказывал интересно, с юмором, без долгих исторических углублений. Но при этом общую информацию мы получили.
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Д
Александр и по правде оказался шикарным экскурсоводом. рекомендую
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Н
Экскурсия познавательная. Она обзорная. Значит много времени на все не будет. Но для первого раза в Дубае-топ! Увидите и услышите от гида о местах, которые захочется посетить самостоятельно. Рекомендую! Фотки в интересных и популярных локациях сделаете, на прогулку 15-20 минут дается. Отдельное спасибо и привет гиду Александру. Вернемся в Эмираты обязательно. Во многом благодаря Вам. Привет из Тулы!
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О
Мы увидели как начинался Дубай и какой он сейчас 😍. Нам очень всё понравилось. Гид русскоговорящий, очень интересно всё рассказывал. Всем советую посетить эту экскурсию 😍🫰
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Г
Понравилось как провед экскурсию Александр. Спасибо
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Входит в следующие категории Аджмана
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