Откройте для себя необыкновенные впечатления в The View at The Palm, где вы станете свидетелем самых невероятных видов на одну из самых обсуждаемых достопримечательностей Дубая.
Расположенная на высоте 240 метров над землей, смотровая площадка предлагает непревзойдённые 360-градусные панорамы острова Пальма Джумейра, сверкающего Персидского залива и потрясающего горизонта Дубая.
Расположенная на высоте 240 метров над землей, смотровая площадка предлагает непревзойдённые 360-градусные панорамы острова Пальма Джумейра, сверкающего Персидского залива и потрясающего горизонта Дубая.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
Что вас ждёт? В Palm Tower, где расположена The View at The Palm, вас ждут не только захватывающие виды:
- По пути вы увидите интерактивную выставку, познакомитесь с короткометражным фильмом, рассказывающим о создании этого знакового насыпного острова, погрузитесь в волшебный мир сказочных туннелей, оформленных в аквариумной тематике.
- Менее чем за минуту вы окажетесь на 52-м этаже благодаря скоростному лифту.
- По периметру смотровой площадки расположены бесплатные бинокли, так что вы сможете детально рассмотреть всё великолепие Дубая с высоты птичьего полёта.
- На этаже есть уютная кофейня, где можно перекусить вкусными десертами, закусками и выпить ароматного кофе: позвольте себе отдохнуть, вам предложат вкусные блюда и освежающие напитки.
- Закончите ваше путешествие в сувенирном магазине, где вы сможете найти уникальные памятные подарки о вашем незабываемом дне! Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта — откройте для себя чудеса Дубая с высоты! Рекомендации • Если хотите насладиться закатными пейзажами и сделать великолепные селфи, лучше всего подниматься на площадку с 16:00 до 19:00 (prime time).
• Для тех, кто предпочитает меньше туристов, рекомендованы часы с 10:00 до 15:00 и после 19:00 по будням. Важная информация:
- Дети в возрасте от 0 до 12-ти лет должны находиться в сопровождении взрослого, оплатившего вход.
- Детям до 3-х лет вход бесплатный.
- График работы смотровой площадки: 10:00-20:30 каждый день.
- Время нахождения на площадке не ограничено.
- В зависимости от времени посещения, цена на билет меняется: в prime time с 16:00 до 19:00 цены на посещение выше.
Каждый день с 10:00 до 20:30.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет с 3 до 17 лет
|от $20
|Взрослый билет 18+
|от $25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Насыпной остров Palm Jumeirah
- Отель Atlantis
- Панорама Персидского залива
- Виды Дубая
Что включено
- Входной билет
- Бинокли по периметру смотровой площадки
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
The Palm Tower
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день с 10:00 до 20:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Вход из торгового цента Naheel Mall, 2 этаж
- Дети в возрасте от 0 до 12-ти лет должны находиться в сопровождении взрослого, оплатившего вход
- Детям до 3-х лет вход бесплатный
- График работы смотровой площадки: 10:00-20:30 каждый день
- Время нахождения на площадке не ограничено
- В зависимости от времени посещения, цена на билет меняется: в prime time с 16:00 до 19:00 цены на посещение выше
- Повторный вход не допускается после того, как вы покинете место проведения мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
29 окт 2024
Входит в следующие категории Дубая
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