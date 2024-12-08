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и еда! Азиз много знает, его интересно слушать, ответил на все наши вопросы, показал все самые красивые локации. Мы провели незабываемый день и не хотели расставаться и жалели, что не заказали еще экскурсию в Абу-даби. Ну это будет обязательно в следующий приезд. Виды шикарные, еда выше всяких похвал, настроение, атмосфера - 5+! Купили также у них входные билеты в сад цветов и музей айа - удобно и без всяких проблем. Вообщем всем рекомендую!