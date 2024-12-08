Водная прогулка
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Дубаю с пикником и осмотром знаковых мест. Погрузитесь в атмосферу города и откройте его с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
20 апр в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Первые впечатления о Дубае
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
19 апр в 14:00
23 апр в 14:00
$48 за человека
Водная прогулка
Дубай - первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: В вашей гостинице
Завтра в 18:30
18 апр в 01:30
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
Насладиться видом на Пальма Джумейра и Персидский залив с 240-метровой высоты
Начало: В центре Пальма Джумейра
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$35 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 декабря 2024У нас была замечательная экскурсия с Рауфом и мы остались в полном восторге, столько нового узнали не только о тех местах которые посетили, но и местные обычаи и историю. Большое спасибо за организацию.
- ЮЮлия2 марта 2024В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель этой фирмы), и маршрут
- ААнастасия7 февраля 2024Азиз хоть и молодой парень, но очень эрудированный, хорошо ориентируется в Дубае. Машина комфортная, подойдёт для компании до 7 человек. Всё прошло легко и непринужденно, словно мы уже знаем Азиза всю жизнь))
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Смотровая площадка The View at The Palm»
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