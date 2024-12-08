Смотровая площадка The View at The Palm – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Смотровая площадка The View at The Palm» в Дубае на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мархаба, Дубай: город за 1 день
На машине
8 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Дубаю с пикником и осмотром знаковых мест. Погрузитесь в атмосферу города и откройте его с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
20 апр в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Первые впечатления о Дубае
На автобусе
4.5 часа
76 отзывов
Водная прогулка
Первые впечатления о Дубае
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
19 апр в 14:00
23 апр в 14:00
$48 за человека
Дубай - первая встреча
На машине
8 часов
367 отзывов
Водная прогулка
Дубай - первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: В вашей гостинице
Завтра в 18:30
18 апр в 01:30
$250 за всё до 4 чел.
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
3 часа
Билеты
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
Насладиться видом на Пальма Джумейра и Персидский залив с 240-метровой высоты
Начало: В центре Пальма Джумейра
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$35 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    У нас была замечательная экскурсия с Рауфом и мы остались в полном восторге, столько нового узнали не только о тех местах которые посетили, но и местные обычаи и историю. Большое спасибо за организацию.
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель этой фирмы), и маршрут
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    и еда! Азиз много знает, его интересно слушать, ответил на все наши вопросы, показал все самые красивые локации. Мы провели незабываемый день и не хотели расставаться и жалели, что не заказали еще экскурсию в Абу-даби. Ну это будет обязательно в следующий приезд. Виды шикарные, еда выше всяких похвал, настроение, атмосфера - 5+! Купили также у них входные билеты в сад цветов и музей айа - удобно и без всяких проблем. Вообщем всем рекомендую!

    В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    Азиз хоть и молодой парень, но очень эрудированный, хорошо ориентируется в Дубае. Машина комфортная, подойдёт для компании до 7 человек. Всё прошло легко и непринужденно, словно мы уже знаем Азиза всю жизнь))

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Смотровая площадка The View at The Palm»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Первые впечатления о Дубае
  3. Дубай - первая встреча
  4. Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пальма Джумейра
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Отель Парус
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Музей Будущего
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в апреле 2025
Сейчас в Дубае в категории "Смотровая площадка The View at The Palm" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 452 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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