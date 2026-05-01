Билет в Real Madrid World в Дубае

Ощутить дух, историю и страсть одного из величайших футбольных клубов мира
В парке Real Madrid World вы получите уникальный футбольный опыт.

Не просто покатаетесь на аттракционах, а сможете вжиться в роль фаната и игрока — от прогулки по Bernabéu Experience до футбольных челленджей, симуляторов и живых шоу, объединённых вокруг побед Real Madrid.
Билет в Real Madrid World в Дубае

Описание билета

Вы увидите:

  • трофеи и легендарные моменты Real Madrid
  • интерактивный музей с историей клуба
  • зоны, стилизованные под стадион Santiago Bernabéu
  • аттракционы, где тема победы и скорости передана через движение и высоту

Все пространства связаны идеей пути к чемпионству — от тренировок и командного духа до триумфа и эмоций фанатов.

Вы узнаете:

  • о культуре победы Real Madrid: как формируется команда, лидерство, дисциплина и путь от тренировки к трофеям
  • футболе как глобальном языке, роли бренда и фанатского сообщества
  • и о том, как спорт превращается в зрелищный опыт и мотивацию

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

  • Это билет с открытой датой посещения. Он не подлежит обмену или возврату
  • Трансфер и питание не включены в стоимость

ежедневно в 12:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый$80
Детский$80
дети до 3х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Real Madrid World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.

