В парке Real Madrid World вы получите уникальный футбольный опыт.
Не просто покатаетесь на аттракционах, а сможете вжиться в роль фаната и игрока — от прогулки по Bernabéu Experience до футбольных челленджей, симуляторов и живых шоу, объединённых вокруг побед Real Madrid.
Не просто покатаетесь на аттракционах, а сможете вжиться в роль фаната и игрока — от прогулки по Bernabéu Experience до футбольных челленджей, симуляторов и живых шоу, объединённых вокруг побед Real Madrid.
Описание билета
Вы увидите:
- трофеи и легендарные моменты Real Madrid
- интерактивный музей с историей клуба
- зоны, стилизованные под стадион Santiago Bernabéu
- аттракционы, где тема победы и скорости передана через движение и высоту
Все пространства связаны идеей пути к чемпионству — от тренировок и командного духа до триумфа и эмоций фанатов.
Вы узнаете:
- о культуре победы Real Madrid: как формируется команда, лидерство, дисциплина и путь от тренировки к трофеям
- футболе как глобальном языке, роли бренда и фанатского сообщества
- и о том, как спорт превращается в зрелищный опыт и мотивацию
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Это билет с открытой датой посещения. Он не подлежит обмену или возврату
- Трансфер и питание не включены в стоимость
ежедневно в 12:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$80
|Детский
|$80
|дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Real Madrid World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Билет в Real Madrid World в Дубае»
Индивидуальная
до 5 чел.
Дубай: самый-самый в мире
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где старинные улочки встречаются с современными небоскрёбами. Вас ждут удивительные места и захватывающие виды
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дубае
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$250 за всё до 6 чел.
Билеты
Билеты в Аквариум Дубай Молла
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Начало: У Аквариума в Дубай Молле
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
$55 за билет
$80 за человека