Потрясающие виды и невероятные фотомоменты • Вы отправитесь в приятное часовое или стоминутное путешествие по основным местам города: Пальма Джумейра, Дубай Марина, Остров Блувотерс и Пляжный район Джумейра.

Увидите величественный Атлантис, The Palm, гигантское колесо обозрения Ain Dubai и роскошный Бурдж-эль-Араб.

Во время круиза будут остановки, чтобы вы могли сделать потрясающие фотографии на фоне этих достопримечательностей.

Вы увидите, как парашютисты поднимаются в воздух или приземляются на взлетно-посадочной полосе Dubai Sky.

Dive.

Благодаря максимальной скорости в 62 узла вы можете ожидать захватывающие повороты во время этого волнующего круиза.

На VIP-кожаном диване, который обещает непревзойдённый комфорт от начала до конца поездки, вы сможете полноценно расслабиться и с комфортом провести это путешествие. Что вас ожидает в зависимости от выбранного варианта:.

На VIP-кожаном диване, который обещает непревзойдённый комфорт от начала до конца поездки, вы сможете полноценно расслабиться и с комфортом провести это путешествие. Что вас ожидает в зависимости от выбранного варианта:.

Экскурсия на черной лодке — 60 минут: канал Дубай-Марина, Айн-Дубай, JBR, Sky Dive и The Atlantis.

• Экскурсия на черной лодке — 100 минут: канал Дубай-Марина, Айн-Дубай, JBR, Sky Dive, Атлантида, Пальма Джумейра и Бурдж-эль-Араб. Важная информация: