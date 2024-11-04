Путешествие на чёрной лодке в Дубае — это наслаждение прекрасным видом на достопримечательности с воды.
Откройте для себя невероятную красоту Дубая и взгляните на прекрасные пляжи и виды города во время нашей освежающей прогулки на лодке по Бурдж-эль-Арабу.
Тур с потрясающими видами, где вы сможете сделать фотографии на ярком фоне известных зданий и сооружений.
Откройте для себя невероятную красоту Дубая и взгляните на прекрасные пляжи и виды города во время нашей освежающей прогулки на лодке по Бурдж-эль-Арабу.
Тур с потрясающими видами, где вы сможете сделать фотографии на ярком фоне известных зданий и сооружений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:30, 15:45, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
Потрясающие виды и невероятные фотомоменты • Вы отправитесь в приятное часовое или стоминутное путешествие по основным местам города: Пальма Джумейра, Дубай Марина, Остров Блувотерс и Пляжный район Джумейра.
- Увидите величественный Атлантис, The Palm, гигантское колесо обозрения Ain Dubai и роскошный Бурдж-эль-Араб.
- Во время круиза будут остановки, чтобы вы могли сделать потрясающие фотографии на фоне этих достопримечательностей.
- Вы увидите, как парашютисты поднимаются в воздух или приземляются на взлетно-посадочной полосе Dubai Sky.
- Dive.
- Благодаря максимальной скорости в 62 узла вы можете ожидать захватывающие повороты во время этого волнующего круиза.
На VIP-кожаном диване, который обещает непревзойдённый комфорт от начала до конца поездки, вы сможете полноценно расслабиться и с комфортом провести это путешествие. Что вас ожидает в зависимости от выбранного варианта:.
На VIP-кожаном диване, который обещает непревзойдённый комфорт от начала до конца поездки, вы сможете полноценно расслабиться и с комфортом провести это путешествие. Что вас ожидает в зависимости от выбранного варианта:.
Экскурсия на черной лодке — 60 минут: канал Дубай-Марина, Айн-Дубай, JBR, Sky Dive и The Atlantis.
• Экскурсия на черной лодке — 100 минут: канал Дубай-Марина, Айн-Дубай, JBR, Sky Dive, Атлантида, Пальма Джумейра и Бурдж-эль-Араб. Важная информация:
- Младенцы на борт не допускаются.
- Для допуска на борт каждый пассажир должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
- На борт нельзя брать с собой еду и воду.
- Беременным женщинам и людям, страдающим от болей в спине, участие в этом туре не рекомендуется.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от $50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранного варианта:
- Канал Дубай-Марина
- Айн-Дубай
- JBR
- Sky Dive
- Атлантида
- Пальма Джумейра
- Бурдж-эль-Араб
Что включено
- Тур на чёрной лодке в зависимости от выбранного варианта
- Спасательные жилеты
- Минеральная питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Младенцы на борт не допускаются
- Для допуска на борт каждый пассажир должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность
- На борт нельзя брать с собой еду, мы предоставляем только минеральную воду в бутылках, чтобы утолить жажду
- Беременным женщинам и людям, страдающим от болей в спине, участие в этом туре не рекомендуется
- Возврат средств за частично использованные услуги не производится, и в случае, если гость не является ко времени начала, указанному в маршруте тура, поставщик услуг оставляет за собой право взимать 100% плату за неявку
- Политика бронирования/отмены:
- При отмене за 48 часов до отправления тура никакие сборы не взимаются
- Если отмена сделана в течение 48 часов до начала тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат, ваша сумма будет возвращена обратно на ваш счёт в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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