Мы отправимся в небольшой волшебный круиз.
Увидим миллионы огней — от сверкающих шпилей Бурдж-Халифы до извилистых контуров островов, от неоновых арок отелей до мерцающих мостов. Если в этот день будет шоу дронов или салютов — на обратном пути нам гарантированы места в партере. Это идеальный формат для красивого завершения дня или особого события, которое хочется запомнить.
Описание экскурсии
- Мы начнём наше путешествие на западной стороне Пальмы Джумейра в самом сердце Дубая.
- Под сиянием небоскрёбов района Дубай Марина и JBR пройдём по гавани Айн.
- У острова Блувотерс со светящимся колесом обозрения Ain Dubai откроем паруса и устремимся в открытое море, где горизонт расширяется до бесконечности, а шум города затихает.
- Издалека посмотрим на завораживающий панорамный вид: огни ночного Дубая расстелятся ковром из миллионов искр.
Мы построили маршрут так, чтобы вы:
- насладились тишиной открытого моря.
- сделали эффектные фото на фоне ночного города.
- почувствовали атмосферу уюта и приватности.
Организационные детали
- Мы поедем на современной парусно-моторной яхте вместительностью до 10 человек, полностью оборудованной по всем требованиям безопасности.
- На борту есть мягкие зоны отдыха, музыкальная система (Bluetooth), пледы для прохладных вечеров, бесплатные напитки — шампанское и безалкогольные опции.
- Перед началом прогулки проводится инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты.
- Остаток суммы вы оплачиваете наличными на борту в дирхамах.
- С собой можно взять еду и напитки, кроме красящих жирных и сыпучих продуктов.
- С вами будет опытный капитан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пальме Джумейра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 456 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный моряк, поэтому
Входит в следующие категории Дубая
