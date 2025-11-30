Отправьтесь в вечерний круиз по Дубай Марине с ужином, живой музыкой и захватывающими видами на огни города и знаменитые достопримечательности.
Описание круиза
Атмосфера круиза
Погрузитесь в чарующую атмосферу вечернего Дубай Марины во время элегантного круиза. Вас встретит красная ковровая дорожка и приветственный напиток, после чего вы сможете расположиться на двух палубах: застекленной нижней с панорамными окнами и открытой верхней, где вечерний бриз с Персидского залива подарит особый комфорт.
Ужин и развлечения
На борту вас ждёт ужин «шведский стол» с блюдами европейской и восточной кухни, дополненный освежающими безалкогольными напитками. Живая музыка создаст атмосферу романтики и уюта, позволяя вам полностью насладиться вечером.
Вечерние виды
Во время круиза откроются впечатляющие виды на Ain Dubai, огни Jumeirah Beach Residence и сверкающие небоскребы Dubai Marina. На открытой террасе вы сможете сделать фотографии, чтобы увековечить эти моменты. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или Emirates ID.
- Вход в купальниках не разрешается.
- Курение возможно только в специально отведённых зонах.
- Места на верхней палубе предоставляются при наличии.
- На нижней палубе также есть открытая площадка для фотографий.
- Посетители нижней палубы могут подняться на верхнюю.
Каждый день в 17:00 и в 20:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Dubai Marina
- Ain Dubai
- Jumeirah Beach Residence
Что включено
- 90-минутный круиз
- Безалкогольные напитки в ассортименте
- Шведский стол
- Живая музыка
- Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Пристань за башнями Аль Маджара
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00 и в 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или Emirates ID
- Вход в купальниках не разрешается
- Курение возможно только в специально отведённых зонах
- Места на верхней палубе предоставляются при наличии
- На нижней палубе также есть открытая площадка для фотографий
- Посетители нижней палубы могут подняться на верхнюю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
30 ноя в 13:45
1 дек в 13:45
$50 за человека
Круиз
Круиз по Дубай Марине с ужином
Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
1 дек в 21:00
$50 за человека
Водная прогулка
Лучший выборСовременный Дубай с прогулкой на лодке доу
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
30 ноя в 13:30
$50 за человека