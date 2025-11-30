Мои заказы

Роскошный круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой

Отправьтесь в вечерний круиз по Дубай Марине с ужином, живой музыкой и захватывающими видами на огни города и знаменитые достопримечательности.
Описание круиза

Атмосфера круиза

Погрузитесь в чарующую атмосферу вечернего Дубай Марины во время элегантного круиза. Вас встретит красная ковровая дорожка и приветственный напиток, после чего вы сможете расположиться на двух палубах: застекленной нижней с панорамными окнами и открытой верхней, где вечерний бриз с Персидского залива подарит особый комфорт.

Ужин и развлечения

На борту вас ждёт ужин «шведский стол» с блюдами европейской и восточной кухни, дополненный освежающими безалкогольными напитками. Живая музыка создаст атмосферу романтики и уюта, позволяя вам полностью насладиться вечером.

Вечерние виды

Во время круиза откроются впечатляющие виды на Ain Dubai, огни Jumeirah Beach Residence и сверкающие небоскребы Dubai Marina. На открытой террасе вы сможете сделать фотографии, чтобы увековечить эти моменты. Важная информация:
  • Возьмите с собой паспорт или Emirates ID.
  • Вход в купальниках не разрешается.
  • Курение возможно только в специально отведённых зонах.
  • Места на верхней палубе предоставляются при наличии.
  • На нижней палубе также есть открытая площадка для фотографий.
  • Посетители нижней палубы могут подняться на верхнюю.

Каждый день в 17:00 и в 20:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Dubai Marina
  • Ain Dubai
  • Jumeirah Beach Residence
Что включено
  • 90-минутный круиз
  • Безалкогольные напитки в ассортименте
  • Шведский стол
  • Живая музыка
  • Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Пристань за башнями Аль Маджара
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00 и в 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дубая

