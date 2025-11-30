Атмосфера круиза

Погрузитесь в чарующую атмосферу вечернего Дубай Марины во время элегантного круиза. Вас встретит красная ковровая дорожка и приветственный напиток, после чего вы сможете расположиться на двух палубах: застекленной нижней с панорамными окнами и открытой верхней, где вечерний бриз с Персидского залива подарит особый комфорт.

Ужин и развлечения

На борту вас ждёт ужин «шведский стол» с блюдами европейской и восточной кухни, дополненный освежающими безалкогольными напитками. Живая музыка создаст атмосферу романтики и уюта, позволяя вам полностью насладиться вечером.

Вечерние виды

Во время круиза откроются впечатляющие виды на Ain Dubai, огни Jumeirah Beach Residence и сверкающие небоскребы Dubai Marina. На открытой террасе вы сможете сделать фотографии, чтобы увековечить эти моменты. Важная информация: