Это веселая и легкая экскурсия, спланированная специально с учетом интересов детей.



Если вы отдыхаете большой семьей, возможно составление индивидуальной программы.



Важно, что экскурсия начинается после обеда, когда температура снижается, а солнце близится к заходу.



Детский тур — это яркое и запоминающееся приключение для ваших детей, которое они запомнят надолго.