Миракл Гарден — невероятной красоты парк с висячими садами, внесенными в книгу рекордов Гиннеса. Это самое красивое место для фотосета на фоне экзотических растений и цветов;
Веселую и крутую ярмарку Глобал Вилэдж. Это колоритное собрание торговцев и бутиков с 30 стран мира, где можно послушать фольклорные песни, посмотреть народные танцы, отведать национальные блюда и лакомства.
Дубайский аквариум — один из самых крупных в мире. Его длина составляет 48 метров, а фауна включает различные виды океанских жителей;
Дельфинарий — огромный океанский центр, занимающий площадь более 5000м². Это единственное место на Ближнем Востоке, где показывают выступления морских котиков и дельфинов;
Дубайский зоопарк — старейший зоологический парк на Аравийском полуострове, населенный редкими видами животных;
Аквапарк Wild Wadi — самый роскошный детский центр с многочисленными бассейнами и горками для детей разного возраста;
Dubai Parks and Resorts — парк развлечений с захватывающими дух развлечениями и аттракционами;
Тематический парк Worlds of Adventure с персонажами любимых мультфильмов и удивительными ландшафтами;
Торговый комплекс City Walk — центр с многочисленными магазинами детскими аттракционами, виртуальными играми, ботаническим садом и ресторанами.
Вы можете выбрать вариант тура с гидом или только с водителем.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-6 человек
С гидом
$320
Только с водителем
$220
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Входные билеты
Вода в авто
Услуги гида (при покупки билета с гидом)
Что не входит
Услуги гида (при покупки билета без гида)
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.