Это веселая и легкая экскурсия, спланированная специально с учетом интересов детей

Это веселая и легкая экскурсия, спланированная специально с учетом интересов детей.

Если вы отдыхаете большой семьей, возможно составление индивидуальной программы.

Важно, что экскурсия начинается после обеда, когда температура снижается, а солнце близится к заходу.

Детский тур — это яркое и запоминающееся приключение для ваших детей, которое они запомнят надолго.
Детский тур
Детский тур
Детский тур
Детский тур
Детский тур
Детский тур
Детский тур

Что вы увидите 🤩

  • Миракл Гарден
  • Глобал Вилэдж
  • Дубайский аквариум
  • Дельфинарий
  • Дубайский зоопарк
  • Аквапарк Wild Wadi
  • Dubai Parks and Resorts
  • Тематический парк Worlds of Adventure
  • Торговый комплекс City Walk

Вместе мы сможем посетить:

  • Миракл Гарден — невероятной красоты парк с висячими садами, внесенными в книгу рекордов Гиннеса. Это самое красивое место для фотосета на фоне экзотических растений и цветов;
  • Веселую и крутую ярмарку Глобал Вилэдж. Это колоритное собрание торговцев и бутиков с 30 стран мира, где можно послушать фольклорные песни, посмотреть народные танцы, отведать национальные блюда и лакомства.
  • Дубайский аквариум — один из самых крупных в мире. Его длина составляет 48 метров, а фауна включает различные виды океанских жителей;
  • Дельфинарий — огромный океанский центр, занимающий площадь более 5000м². Это единственное место на Ближнем Востоке, где показывают выступления морских котиков и дельфинов;
  • Дубайский зоопарк — старейший зоологический парк на Аравийском полуострове, населенный редкими видами животных;
  • Аквапарк Wild Wadi — самый роскошный детский центр с многочисленными бассейнами и горками для детей разного возраста;
  • Dubai Parks and Resorts — парк развлечений с захватывающими дух развлечениями и аттракционами;
  • Тематический парк Worlds of Adventure с персонажами любимых мультфильмов и удивительными ландшафтами;
  • Торговый комплекс City Walk — центр с многочисленными магазинами детскими аттракционами, виртуальными играми, ботаническим садом и ресторанами.
  • Вы можете выбрать вариант тура с гидом или только с водителем.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-6 человек
С гидом
$320
Только с водителем
$220

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Вода в авто
  • Услуги гида (при покупки билета с гидом)
Что не входит
  • Услуги гида (при покупки билета без гида)
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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