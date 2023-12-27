Дубай — уникальный эмират, собравший в себя множество удивительных мест. Вы отправитесь на незабываемую автопрогулку, которая станет настоящим подарком для души.



На этой экскурсии вы откроете для себя неизвестный Дубай, я расскажу вам обо всех его особенностях и многообразии.



Вы осмотрите достопримечательности в относительно старых и ультрасовременных кварталах, сфотографируетесь в самых необычных локациях, а также познакомьтесь с арабскими традициями и историей Объединённых Арабских Эмиратов.