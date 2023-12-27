Дубай: город, где нет ничего невозможного

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Дубай — уникальный эмират, собравший в себя множество удивительных мест. Вы отправитесь на незабываемую автопрогулку, которая станет настоящим подарком для души.

На этой экскурсии вы откроете для себя неизвестный Дубай, я расскажу вам обо всех его особенностях и многообразии.

Вы осмотрите достопримечательности в относительно старых и ультрасовременных кварталах, сфотографируетесь в самых необычных локациях, а также познакомьтесь с арабскими традициями и историей Объединённых Арабских Эмиратов.
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый район Дейра
  • Район Дубай Марина
  • Остров Пальма
  • Резиденция шейха Дубая
  • Отель Al Qasr
  • Парк цветов
  • Дубай Молл
  • Океанариум
  • Бурдж Халифа
  • Поющие фонтаны
  • Музей будущего

Описание

Что вас ждёт• Старый район Дейры: погрузитесь в богатую историю Дубая, бродя по очаровательным улочкам, где шумная атмосфера рынка перенесёт вас в прошлое.
  • Район Дубай Марина: прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь архитектурными чудесами, пронзающими небо.
  • Пальмовый остров: ощутите невиданную роскошь на знаменитом острове Palm Jumeirah, рукотворном чуде в форме пальмы.
  • Резиденция шейха Дубая: восхититесь величием архитектуры и пышными окрестностями.
  • Цветочный парк: мир ярких красок в тщательно благоустроенном оазисе посреди пустыни.
  • Дубай Молл: шопоголики, ликуйте! Вас ждёт Dubai Mall с его бесконечным множеством магазинов мирового класса, развлечений и деликатесов.
  • Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны: ни одна поездка в Дубай не будет полной без посещения культового небоскрёба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире. И это лишь часть того, что вы увидите во время экскурсии!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Индивидуальный автомобиль
  • Страховка туристов
  • Напитки (вода, соки)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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