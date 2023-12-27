Дубай — уникальный эмират, собравший в себя множество удивительных мест. Вы отправитесь на незабываемую автопрогулку, которая станет настоящим подарком для души.
На этой экскурсии вы откроете для себя неизвестный Дубай, я расскажу вам обо всех его особенностях и многообразии.
Вы осмотрите достопримечательности в относительно старых и ультрасовременных кварталах, сфотографируетесь в самых необычных локациях, а также познакомьтесь с арабскими традициями и историей Объединённых Арабских Эмиратов.
На этой экскурсии вы откроете для себя неизвестный Дубай, я расскажу вам обо всех его особенностях и многообразии.
Вы осмотрите достопримечательности в относительно старых и ультрасовременных кварталах, сфотографируетесь в самых необычных локациях, а также познакомьтесь с арабскими традициями и историей Объединённых Арабских Эмиратов.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
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дек
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янв
янв
2
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый район Дейра
- Район Дубай Марина
- Остров Пальма
- Резиденция шейха Дубая
- Отель Al Qasr
- Парк цветов
- Дубай Молл
- Океанариум
- Бурдж Халифа
- Поющие фонтаны
- Музей будущего
Описание
Что вас ждёт• Старый район Дейры: погрузитесь в богатую историю Дубая, бродя по очаровательным улочкам, где шумная атмосфера рынка перенесёт вас в прошлое.
- Район Дубай Марина: прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь архитектурными чудесами, пронзающими небо.
- Пальмовый остров: ощутите невиданную роскошь на знаменитом острове Palm Jumeirah, рукотворном чуде в форме пальмы.
- Резиденция шейха Дубая: восхититесь величием архитектуры и пышными окрестностями.
- Цветочный парк: мир ярких красок в тщательно благоустроенном оазисе посреди пустыни.
- Дубай Молл: шопоголики, ликуйте! Вас ждёт Dubai Mall с его бесконечным множеством магазинов мирового класса, развлечений и деликатесов.
- Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны: ни одна поездка в Дубай не будет полной без посещения культового небоскрёба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире. И это лишь часть того, что вы увидите во время экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Индивидуальный автомобиль
- Страховка туристов
- Напитки (вода, соки)
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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