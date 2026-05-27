Дубай умеет удивлять контрастами: здесь футуристические небоскрёбы соседствуют с домами из кораллового камня, а квартал с башнями-ветроловами — в нескольких остановках метро от одного из самых технологичных музеев мира. Этот маршрут позволит вам увидеть оба измерения города — сначала заглянуть в будущее, а затем вернуться в прошлое.

Описание билета

Обратите внимание: эта программа — билет в музей без экскурсии и аудиопрогулка по Старому городу без участия гида.

Что вас ожидает

Музей будущего

Здание в форме овала с арабской каллиграфией — уже само по себе архитектурный манифест. Внутри на семи этажах расположены интерактивные выставки о космосе, биоинженерии, медицине, транспорте и городах завтрашнего дня. Ближайшая станция метро — Emirates Towers (Красная линия), крытый переход выведет вас прямо в вестибюль музея.

Старый город с аудиоэкскурсией

Узкие улочки, мечети, крепость Аль-Фахиди и Парфюмерный дом — здесь Дубай совсем другой. Вы услышите историю развития эмирата, узнаете, зачем строились башни-ветроловы, и погрузитесь в атмосферу города, каким он был до нефтяного бума.

Организационные детали

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей (без аудиогида)

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её нужно скачать

