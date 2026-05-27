Дубай умеет удивлять контрастами: здесь футуристические небоскрёбы соседствуют с домами из кораллового камня, а квартал с башнями-ветроловами — в нескольких остановках метро от одного из самых технологичных музеев мира.
Этот маршрут позволит вам увидеть оба измерения города — сначала заглянуть в будущее, а затем вернуться в прошлое.
Описание билета
Обратите внимание: эта программа — билет в музей без экскурсии и аудиопрогулка по Старому городу без участия гида.
Что вас ожидает
Музей будущего
Здание в форме овала с арабской каллиграфией — уже само по себе архитектурный манифест. Внутри на семи этажах расположены интерактивные выставки о космосе, биоинженерии, медицине, транспорте и городах завтрашнего дня. Ближайшая станция метро — Emirates Towers (Красная линия), крытый переход выведет вас прямо в вестибюль музея.
Старый город с аудиоэкскурсией
Узкие улочки, мечети, крепость Аль-Фахиди и Парфюмерный дом — здесь Дубай совсем другой. Вы услышите историю развития эмирата, узнаете, зачем строились башни-ветроловы, и погрузитесь в атмосферу города, каким он был до нефтяного бума.
Организационные детали
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей (без аудиогида)
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её нужно скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей Будущего
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музея будущего
Когда и как рано покупать?
Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
