Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Вам предстоит оказаться в удивительных городах-эмиратах — Абу-Даби и Дубае — и проследить их невероятное преображение из маленьких рыбацких поселений в мегаполисы.
В то время, как перед вами предстанут культовые сооружения обоих городов, я буду рассказывать об исторических событиях, экономике, культуре и традициях ОАЭ. А ещё посоветую интересные места для досуга и покупок.
В то время, как перед вами предстанут культовые сооружения обоих городов, я буду рассказывать об исторических событиях, экономике, культуре и традициях ОАЭ. А ещё посоветую интересные места для досуга и покупок.
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Описание
Что вас ожидает
Столичный шик Абу-Даби
Из Дубая мы отправимся в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Это торговый, промышленный и культурный центр страны, который впечатлит вас своей историей и архитектурой. Вы узнаете:
- как среди пустыни выросли небоскрёбы и величественная мечеть великого Шейха Зайда
- почему дворец Qasr Al Watan считается олицетворением арабского гостеприимства
- где проходили съёмки фильмов Форсаж 7 и «Секс в большом городе»
- что привлекает путешественников в Last Exit — тематический парк, оформленный в стилистике фильма «Безумный Макс. Дорога ярости»
Фантастические грани Дубая
Затем мы вернёмся в Дубай, чтобы вы смогли сравнить его со столицей, оценить сочетание космополитизма и традиционного быта, сверкающих небоскрёбов и прибрежных резиденций — и проникнуться его характером. В маршрут нашего путешествий входит внешний осмотр следующих локаций:
- рукотворный остров Пальма Джумейра с видами на небоскрёбы Дубай Марины
- комплекс Мадинат Джумейра с аллеей позолоченных лошадей
- Золотая Рамка Дубая
- видовая площадка рядом с Музеем Будущего
- торговый центр Дубай-молл — он занесён в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр
- поющие и танцующие фонтаны
- Океанариум*
- Водопад Бедуинов* — водопад с ныряльщиками за жемчугом.
- небоскрёб Бурдж Халифа
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
- Дополнительно оплачиваются: трансфер из других эмиратов (от $40), входные билеты в экскурсионные объекты (по желанию), обед или ужин (от $30)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emir — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
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