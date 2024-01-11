Вам предстоит оказаться в удивительных городах-эмиратах — Абу-Даби и Дубае — и проследить их невероятное преображение из маленьких рыбацких поселений в мегаполисы. В то время, как перед вами предстанут культовые сооружения обоих городов, я буду рассказывать об исторических событиях, экономике, культуре и традициях ОАЭ. А ещё посоветую интересные места для досуга и покупок.

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Описание

Что вас ожидает

Столичный шик Абу-Даби

Из Дубая мы отправимся в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Это торговый, промышленный и культурный центр страны, который впечатлит вас своей историей и архитектурой. Вы узнаете:

как среди пустыни выросли небоскрёбы и величественная мечеть великого Шейха Зайда

почему дворец Qasr Al Watan считается олицетворением арабского гостеприимства

где проходили съёмки фильмов Форсаж 7 и «Секс в большом городе»

и что привлекает путешественников в Last Exit — тематический парк, оформленный в стилистике фильма «Безумный Макс. Дорога ярости»

Фантастические грани Дубая

Затем мы вернёмся в Дубай, чтобы вы смогли сравнить его со столицей, оценить сочетание космополитизма и традиционного быта, сверкающих небоскрёбов и прибрежных резиденций — и проникнуться его характером. В маршрут нашего путешествий входит внешний осмотр следующих локаций:

рукотворный остров Пальма Джумейра с видами на небоскрёбы Дубай Марины

комплекс Мадинат Джумейра с аллеей позолоченных лошадей

Золотая Рамка Дубая

видовая площадка рядом с Музеем Будущего

торговый центр Дубай-молл — он занесён в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр

поющие и танцующие фонтаны

Океанариум*

Водопад Бедуинов* — водопад с ныряльщиками за жемчугом.

небоскрёб Бурдж Халифа

Организационные детали