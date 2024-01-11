Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ

Вам предстоит оказаться в удивительных городах-эмиратах — Абу-Даби и Дубае — и проследить их невероятное преображение из маленьких рыбацких поселений в мегаполисы.

В то время, как перед вами предстанут культовые сооружения обоих городов, я буду рассказывать об исторических событиях, экономике, культуре и традициях ОАЭ. А ещё посоветую интересные места для досуга и покупок.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Столичный шик Абу-Даби

Из Дубая мы отправимся в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Это торговый, промышленный и культурный центр страны, который впечатлит вас своей историей и архитектурой. Вы узнаете:

  • как среди пустыни выросли небоскрёбы и величественная мечеть великого Шейха Зайда
  • почему дворец Qasr Al Watan считается олицетворением арабского гостеприимства
  • где проходили съёмки фильмов Форсаж 7 и «Секс в большом городе»
  • что привлекает путешественников в Last Exit — тематический парк, оформленный в стилистике фильма «Безумный Макс. Дорога ярости»

Фантастические грани Дубая

Затем мы вернёмся в Дубай, чтобы вы смогли сравнить его со столицей, оценить сочетание космополитизма и традиционного быта, сверкающих небоскрёбов и прибрежных резиденций — и проникнуться его характером. В маршрут нашего путешествий входит внешний осмотр следующих локаций:

  • рукотворный остров Пальма Джумейра с видами на небоскрёбы Дубай Марины
  • комплекс Мадинат Джумейра с аллеей позолоченных лошадей
  • Золотая Рамка Дубая
  • видовая площадка рядом с Музеем Будущего
  • торговый центр Дубай-молл — он занесён в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр
  • поющие и танцующие фонтаны
  • Океанариум*
  • Водопад Бедуинов* — водопад с ныряльщиками за жемчугом.
  • небоскрёб Бурдж Халифа

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
  • Дополнительно оплачиваются: трансфер из других эмиратов (от $40), входные билеты в экскурсионные объекты (по желанию), обед или ужин (от $30)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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