Незабываемый Дубай Экскурсия будет разделена на две части: на современную и на старую. Мы увидим самые популярные достопримечательности: высоченные небоскребы, искусственные острова, красивые каналы, колоритные районы и многое другое. С увлекательными рассказами время пройдет незаметно! В современной части города Мы побываем в таких локациях как:

Остров Bluewaters с самым большим, но пока не рабочим колесом обозрения в мире.

Остров «Пальма Джумейра», где увидим красивую гостиницу Атлантис и, конечно, сделаем фото-стоп. При желании, вы можете подняться на смотровую площадку «The view at the palm» (оплачивается отдельно).

Аутентичный рынок Madinat Jumeirah, территорию, которого прозвали Дубайской Венецией. Со стороны Венеции можно сделать фотографии на фоне символа Бурдж аль-Араб.

Сделаем остановку у «Музея будущего» здание, которого завораживает своей футуристичностью.

Посетим Дубай Молл, где вы сможете посмотреть прекрасное представление поющих фонтанов, аквариум, водопад, ловцов жемчуга.

• Увидим шедевр архитектурной мысли — Бурж-Халифу. В старой части города Мы побываем в таких локациях как:

Рамка Дубая — здание привлекает внимание своей формой и это очередной рекорд Дубая — самая большая рамка для фотографий в мире. Рамку мы посмотрим проездом, но, при желании, вы можете посетить смотровую внутри здания (оплачивается отдельно).

• Аль Сиф — место, которое возвращает к истокам эмиратов и погружает вас в начало XXI века. Важная информация: