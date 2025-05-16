Мои заказы

Незабываемый Дубай. Индивидуальная экскурсия

Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-рамка в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте.

Дубаю точно есть что вам показать! Наше путешествие по городу займёт целый день: будем передвигаться на машине, делать остановки (в том числе на обед), прогуливаться и любоваться.
5
3 отзыва
Время начала: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Описание экскурсии

Незабываемый Дубай Экскурсия будет разделена на две части: на современную и на старую. Мы увидим самые популярные достопримечательности: высоченные небоскребы, искусственные острова, красивые каналы, колоритные районы и многое другое. С увлекательными рассказами время пройдет незаметно! В современной части города Мы побываем в таких локациях как:
  • Остров Bluewaters с самым большим, но пока не рабочим колесом обозрения в мире.
  • Остров «Пальма Джумейра», где увидим красивую гостиницу Атлантис и, конечно, сделаем фото-стоп. При желании, вы можете подняться на смотровую площадку «The view at the palm» (оплачивается отдельно).
  • Аутентичный рынок Madinat Jumeirah, территорию, которого прозвали Дубайской Венецией. Со стороны Венеции можно сделать фотографии на фоне символа Бурдж аль-Араб.
  • Сделаем остановку у «Музея будущего» здание, которого завораживает своей футуристичностью.
  • Посетим Дубай Молл, где вы сможете посмотреть прекрасное представление поющих фонтанов, аквариум, водопад, ловцов жемчуга.

• Увидим шедевр архитектурной мысли — Бурж-Халифу. В старой части города Мы побываем в таких локациях как:

Рамка Дубая — здание привлекает внимание своей формой и это очередной рекорд Дубая — самая большая рамка для фотографий в мире. Рамку мы посмотрим проездом, но, при желании, вы можете посетить смотровую внутри здания (оплачивается отдельно).

• Аль Сиф — место, которое возвращает к истокам эмиратов и погружает вас в начало XXI века. Важная информация:

  • На экскурсию забираем из отелей Дубая, из других эмиратов — за доплату.
  • Экскурсию будет проводить один из опытных гидов-водителей нашей команды, детали вы узнаете за день.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бурж-Халифа
  • Дубай Молл (фонтаны, аквариум, водопад)
  • Район Bluewaters
  • Пальма Джумейра
  • Дубайская Венеция
  • Дубайская рамка
  • Музей будущего
  • Район Аль Сиф
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего отеля
Завершение: Привезем обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На экскурсию забираем из отелей Дубая, из других эмиратов - за доплату
  • Экскурсию будет проводить один из опытных гидов-водителей нашей команды, детали вы узнаете за день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Евгения
16 мая 2025
Весь Дубай на комфортном авто за один день. Жизнь изнутри. Очень понравилась экскурсия. Сами бы потратили больше времени и нервов. Экскурсия подходит чтобы посмотреть основные локации и затем понять куда бы хотели вернуться и погулять более обстоятельно. Рекомендую.
T
Tatiana
16 мая 2025
Все очень понравилось!
Очень комфортно с детьми и познавательно!
Красивые места для фото. Азиз очень внимательный и тактичный, прислушивался к пожеланиям. Была на экскурсии пожелая женщина и много не могла ходить, поэтому
какие -то места мы проезжали на машине с прекрасным рассказом о данном месте. Дети попросили завести в магазин - Азиз не отказал, все были довольны!
По вашему желанию экскурсию можно сократить, но мы очень оперативно посмотрели почти все что было запланировано (кроме старого Дубая, сил не хватило), ушло 6-7 часов.
Спасибо Азизу, однозначно всем будем советовать!!!

О
Ольга
28 мар 2025
Экскурсия великолепная! Гид Шухрат показал нам самые красивые видовые локации, с учётом наших пожеланий. Знает много интересного как об истории и традициях Дубая и ОАЭ, так и о повседневной жизни и всяких забавных мелочах. Прекрасно владеет русским языком, с юмором. Охотно и с удовольствием фотографирует, получились атмосферные снимки.
Мы остались очень довольны и будем рекомендовать всем. Спасибо!

Входит в следующие категории Дубая

