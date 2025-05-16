Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-рамка в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте.
Дубаю точно есть что вам показать! Наше путешествие по городу займёт целый день: будем передвигаться на машине, делать остановки (в том числе на обед), прогуливаться и любоваться.
Время начала: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
Описание экскурсии
Незабываемый Дубай Экскурсия будет разделена на две части: на современную и на старую. Мы увидим самые популярные достопримечательности: высоченные небоскребы, искусственные острова, красивые каналы, колоритные районы и многое другое. С увлекательными рассказами время пройдет незаметно! В современной части города Мы побываем в таких локациях как:
- Остров Bluewaters с самым большим, но пока не рабочим колесом обозрения в мире.
- Остров «Пальма Джумейра», где увидим красивую гостиницу Атлантис и, конечно, сделаем фото-стоп. При желании, вы можете подняться на смотровую площадку «The view at the palm» (оплачивается отдельно).
- Аутентичный рынок Madinat Jumeirah, территорию, которого прозвали Дубайской Венецией. Со стороны Венеции можно сделать фотографии на фоне символа Бурдж аль-Араб.
- Сделаем остановку у «Музея будущего» здание, которого завораживает своей футуристичностью.
- Посетим Дубай Молл, где вы сможете посмотреть прекрасное представление поющих фонтанов, аквариум, водопад, ловцов жемчуга.
• Увидим шедевр архитектурной мысли — Бурж-Халифу. В старой части города Мы побываем в таких локациях как:
Рамка Дубая — здание привлекает внимание своей формой и это очередной рекорд Дубая — самая большая рамка для фотографий в мире. Рамку мы посмотрим проездом, но, при желании, вы можете посетить смотровую внутри здания (оплачивается отдельно).
• Аль Сиф — место, которое возвращает к истокам эмиратов и погружает вас в начало XXI века. Важная информация:
- На экскурсию забираем из отелей Дубая, из других эмиратов — за доплату.
- Экскурсию будет проводить один из опытных гидов-водителей нашей команды, детали вы узнаете за день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурж-Халифа
- Дубай Молл (фонтаны, аквариум, водопад)
- Район Bluewaters
- Пальма Джумейра
- Дубайская Венеция
- Дубайская рамка
- Музей будущего
- Район Аль Сиф
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего отеля
Завершение: Привезем обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсию забираем из отелей Дубая, из других эмиратов - за доплату
- Экскурсию будет проводить один из опытных гидов-водителей нашей команды, детали вы узнаете за день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
16 мая 2025
Весь Дубай на комфортном авто за один день. Жизнь изнутри. Очень понравилась экскурсия. Сами бы потратили больше времени и нервов. Экскурсия подходит чтобы посмотреть основные локации и затем понять куда бы хотели вернуться и погулять более обстоятельно. Рекомендую.
T
Tatiana
16 мая 2025
Все очень понравилось!
Очень комфортно с детьми и познавательно!
О
Ольга
28 мар 2025
Экскурсия великолепная! Гид Шухрат показал нам самые красивые видовые локации, с учётом наших пожеланий. Знает много интересного как об истории и традициях Дубая и ОАЭ, так и о повседневной жизни и всяких забавных мелочах. Прекрасно владеет русским языком, с юмором. Охотно и с удовольствием фотографирует, получились атмосферные снимки.
