Проведите яркий, незабываемый день в одном из самых знаковых городов мира! Вместе со мной Вы побываете на искусственном пальмовом острове, увидите знаменитый отель-парус, пройдетесь по колоритным восточным рынкам и сфотографируетесь на фоне всемирно известного небоскреба «Бурдж-Халифа». Вы полюбите этот город всей душой!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Проведите яркий, незабываемый день в одном из самых знаковых городов мира! Вместе со мной Вы побываете на искусственном пальмовом острове, увидите знаменитый отель-парус, пройдетесь по колоритным восточным рынкам и сфотографируетесь на фоне всемирно известного небоскреба «Бурдж-Халифа». Вы полюбите этот город всей душой! Важная информация:
Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.
Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.
•Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.
- Форма одежды любая, если желаете, можете взять запасную одежду, чтобы менять во время фотосессии.
- Внутри салона машины имеются сухие и влажные салфетки, а также для питья водички.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Дейра
- Отель Парус
- Арабская Венеция
- Искусственный насыпной пальмовый остров
- Дубай Марина
- Поющие и танцующие фонтаны
- Бурдж Халифа
- Башня Рамка Дубая
- Парк бабочек
- Парк цветов
- Резиденция шейха
Что включено
- Трансфер, ","Страховка", " Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас из отеля
Завершение: По окончанию экскурсии доставлю обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
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