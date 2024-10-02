Проведите яркий, незабываемый день в одном из самых знаковых городов мира! Вместе со мной Вы побываете на искусственном пальмовом острове, увидите знаменитый отель-парус, пройдетесь по колоритным восточным рынкам и сфотографируетесь на фоне всемирно известного небоскреба «Бурдж-Халифа». Вы полюбите этот город всей душой! Важная информация:

Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.

Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.

•Маршрут можно изменить по желанию туристов - что-то убрать или добавить в программу.