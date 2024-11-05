Знакомство с Дубаем и его знаменитыми достопримечательностями — увлекательное занятие, однако передвижение по оживлённым городским улицам в часы пик может оказаться непростой задачей.
Поэтому мы предлагаем вам сменить ракурс обзора и отправиться в полёт на вертолёте, чтобы своими глазами увидеть впечатляющий вид на городской пейзаж.
Поэтому мы предлагаем вам сменить ракурс обзора и отправиться в полёт на вертолёте, чтобы своими глазами увидеть впечатляющий вид на городской пейзаж.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсииПолёт над Дубаем открывает прекрасную панораму, показывающую крупным планом такие известные достопримечательности, как Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб, Пальма Джумейра, отель Atlantis the Palm, Мировые острова и мечеть Джумейра. Это прекрасная возможность сделать потрясающие фотографии и оставить незабываемые воспоминания, которые сделают ваше воздушное приключение в Дубае ещё более захватывающим. На выбор: Экскурсия Falcon Pearl – 12 минут • Остров Пальма Джумейра • Бурдж-Халифа • Аквапарк Aquaventure.
- Бурдж-эль-Араб • Береговая линия Джумейра-Бич • Мировые острова Экскурсия Falcon Fun – 15 минут • Остров Пальма Джумейра • Бурдж-Халифа • Аквапарк Aquaventure • Бурдж-эль-Араб • Береговая линия Джумейра-Бич • Мировые острова с южного полюса Экскурсия Falcon Iconic – 17 минут • Остров Пальма Джумейра • Отель Бурдж-эль-Араб • Береговая линия Дубая • Центр Дубая • Бурдж-Халифа • Новый проект «Лагуна» Экскурсия Falcon City – 25 минут • Исторический Дубай Крик • Мировой остров • Бурдж-Халифа • Небоскрёбы Шейх Заед Роуд • Береговая линия Джумейра-Бич • Арабский залив Важная информация:.
- Необходимо иметь при себе оригинал паспорта. Электронные копии не принимаются. При отсутствии паспорта туристы на борт не допускаются.
- Все пассажиры должны быть на месте отправления за 45 минут до запланированного времени полёта.
- Курение, еда и напитки на рейсах запрещены.
- Рекомендуется одеться в удобную и лёгкую спортивную одежду. Не допускаются крупные украшения.
- К полету не допускаются туристы с сердечно-сосудистыми и заболеваниями, с ограниченными физическими возможностями, а также недавно перенёсшие операцию, беременные женщины, дети до 2-х лет. Максимальный вес каждого из участников тура не должен превышать 110 кг.
Ежедневно с 09:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (Falcon Pearl – 12 минут)
|$209
|Стандартный билет (Falcon Fun – 15 минут)
|$299
|Стандартный билет (Falcon Iconic – 17 минут)
|$324
|Стандартный билет (Falcon City – 25 минут)
|$449
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Согласно выбранной опции:
- Остров Пальма Джумейра
- Бурдж-Халифа
- Аквапарк Aquaventure
- Бурдж-эль-Араб
- Береговая линия Джумейра-Бич
- Мировые острова
- Береговая линия Дубая
- Центр Дубая
- Новый проект «Лагуна»
- Дубай Крик
- Небоскрёбы Шейх Заед Роуд
- Арабский залив
Что включено
- Полёт на высокотехнологичном вертолёте
- Инструктаж
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и вода
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда начало
Ежедневно с 09:30.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь при себе оригинал паспорта. Электронные копии не принимаются. При отсутствии паспорта туристы на борт не допускаются
- Все пассажиры должны быть на месте отправления за 45 минут до запланированного времени полёта
- Курение, еда и напитки на рейсах запрещены
- Вес каждого пассажира будет проверен перед посадкой на предмет соответствия правилам и ограничениям по весу и балансировке вертолёта
- Рекомендуется одеться в удобную и лёгкую спортивную одежду. Не допускаются крупные украшения
- Маршруты экскурсий могут различаться в зависимости от требований авиадиспетчерской службы или других соображений эксплуатации или безопасности
- Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами разрешения гражданской авиации ОАЭ
- Все полёты зависят от погодных условий и условий видимости
- К полету не допускаются туристы с сердечно-сосудистыми и заболеваниями, с ограниченными физическими возможностями, а также недавно перенёсшие операцию, беременные женщины, дети до 2-х лет. Пассажиры, чей вес превышает 110 кг должны забронировать себе дополнительное место
- Дети старше 2-х лет могут летать только в соответствии с правилами, им необходимо сидеть на отдельном месте
- Вам будет необходимо внести полную оплату за 2-3 дня до полета - переводом на карту российского банка либо наличными нашему представителю в Дубае. Билеты выкупаются заранее. День в день билеты купить не представляется возможным
- Политика бронирования и отмены:
- При отмене тура за 48 часов до отправления никакие сборы не взимаются
- Если отмена сделана в течение 48 часов до времени отправления тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат, сумма будет возвращена обратно на ваш счёт в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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