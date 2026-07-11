53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по старинному району Бастакия и узнаете историю бедуинских племен, живущих на Аравийском полуострове с X века н. э. Я расскажу удивительные факты из биографии великого человека, объединившего все эмираты, — Шейха Заеда. А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй.
Знакомство с «городом будущего»
Во второй части экскурсии вы окажетесь словно на другой планете — в современном, роскошном и деловитом Новом Дубае. Я прокачу вас по искусственному острову Пальма Джумейра и престижному району Мадинат Джумейра, который называют «дубайской Венецией». Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая». В завершение полюбуетесь великолепными фонтанами у подножия самого высокого сооружения в мире — башни «Бурдж-Халифа».
Организационные детали
Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах
Передвигаться будем на автомобиле с кожаным салоном: Хонда CRV 2013 года
Мы можем встретить вас в аэропорту с 05:00 до 23:00, провести экскурсию и доставить вас обратно в аэропорт
Гид заберёт вас из Дубая, трансфер из других эмиратов не проводится
Дополнительные расходы
Входные билеты: Рамка Дубая — 53 дирхама (взрослый), 20 дирхам (дети 3-12 лет), музей кофе в Старом городе — 10 дирхам (входит чашечка кофе). Посещение всех объектов по желанию.
Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2549 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани.
Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает читать дальшеуменьшить
живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам.
Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах.
Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Наталья провела для нас отличную экскурсию по прекрасному городу Дубай. У нас было немного времени между рейсами и мы заказали экскурсию у Натальи с 19 часов до 24 часов. Наталья читать дальшеуменьшить
приехала за нами в отель на красивой и удобной машине и провела очень интересную экскурсию! Даже несмотря, что в Дубае было жарко, мы с удовольствием посетили много очень красивых и интересных мест. И ещё Нас Наталья пофотографировала во всех лучших и красивых местах. Мы очень благодарны Наталье и надеемся приехать в Дубай на более долгий срок и снова заказать экскурсии у Натальи.
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Ирина
Посетили Дубай с Натальей во время длительной ночной стыковки. Все прошло замечательно,Наталья встретила нас в аэропорту на комфортном автомобиле и мы провели незабываемые 5 часов поездки по ночному Дубаю. Наталья очень интересно рассказала нам обо всем,повезла именно на те локации,которые хотели увидеть. Благодарю за такую интересную и увлекательные экскурсию.
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Н
Наталья
Благодарим Наталью за проведенную экскурсию по ночному Дубаю. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели самые яркие и впечатляющие места города в эффектном освещении. Рассказы об истории и особенностях архитектуры делали прогулку по-настоящему увлекательной. Обязательно порекомендуем эту экскурсию и этого гида всем друзьям!
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Александра
Наталья гибко подстраивается под интересы путешественника. Дает информацию как по теме, так и по дальнейшему самостоятельному знакомству с городом - куда лучше пойти, как добраться, в какое время и т. д. Было интересно и полезно 👍
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Y
Yuliya
Спасибо большое Наталье! Мы попросили экскурсию в Дубае между пересадками в аэропорту ночью, она развеяла мои сомнения, что мы опоздаем) и вовремя заметила, что у нас смена терминала. Наталья интеллектуальный собеседник и гид, который любит свою страну. Показала четко все самые лучшие локации и вовремя привезла в аэропорт. Увидели даже павлинов и капибар. Спасибо огромное такому чудесному гиду
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Н
Наталья
Наталья, огромное спасибо за проведенную экскурсию! Все остались довольны и благодарны! У нас был нестандартный запрос - провести экскурсию в ночное время в связи с длительной пересадкой между рейсами. Наталья учла все нюансы, полностью подстроилась под наши обстоятельства. Наталья - пунктуальный, тактичный, ответственный и профессиональный гид! Очень рекомендую!!!