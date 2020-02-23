53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы посетите все самые интересные места старинного и современного города.

Я расскажу об истории создания страны и о процессе становления Эмиратов как государства с развитой экономикой, зависящей не только от нефти.

Как дипломированный инженер-экономист, я поделюсь с вами реальными цифрами и причинами феноменального успеха.

А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии53 отзыва
4.77
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью

Что вас ожидает

Магия Старого города
Вы погуляете по старинному району Бастакия и узнаете историю бедуинских племен, живущих на Аравийском полуострове с X века н.э. Я расскажу удивительные факты из биографии великого человека, объединившего все эмираты, — Шейха Заеда. Вы покатаетесь на легендарных лодочках абра и насладитесь свежим ветерком Дубайского пролива. Заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй. А еще я обязательно покажу вам самое большое в мире кольцо на Золотом базаре.

Знакомство с «городом будущего»
Во второй части экскурсии вы окажетесь словно на другой планете — в современном, роскошном и деловитом Новом Дубае. Я прокачу вас по искусственному острову Пальма Джумейра и престижному району Мадинат Джумейра, который называют «дубайской Венецией». Вы посетите отель Атлантис и живописный парк цветов, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая». В завершение полюбуетесь великолепными фонтанами у подножия самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж-Халифа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Передвигаться будем на новом автомобиле с кожаным салоном: Тойота Превия 2018 года или Хонда CRV 2013 года
  • Экскурсия может длиться без ограничений по времени

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: катание на лодочке в одну сторону — 1 дирхам, парк цветов — 45 дирхам с человека, Рамка Дубая — 53 дирхама (взрослый), 20 дирхам (дети 3-12 лет), музей кофе в Старом городе — 10 дирхам (входит чашечка кофе). Посещение всех объектов по желанию.
  • Еда и напитки
  • Если Ваш отель находится в Фуджейре, Рас Аль Хайме или Абу Даби, доплата составит 120$.
    Из Аджмана и Шаржи доплата за трансфер составит 35$.
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Gulya
23 февраля 2020
Наталья потрясающий гид и хороший человек. Экскурсия наша прошла весело, интересно и очень позновательно. Время с Наташей пролетело на одном дыхании, мы с мужем многое узнали об истории эмиратов, познакомились с культурой и укладом жизни местных жителей, с комфортом объездили запланированые достопримечательности в г. Дубай. В планах посетить Абу-Даби и кончно же вновь встретиться с Натальей. Огромное спасибо!
Ольга
12 февраля 2020
Прошел почти месяц со дня проведения нашей экскурсия, но до сих пор как только я начинаю кому-нибудь рассказывать о Дубае, в моих глазах зажигаются огоньки и я начинаю улыбаться. Это любовь! Любовь с первого взгляда, которую передала нам Наталья - живой, веселый, невероятно активный, внимательный и заботливый по отношению к клиентам гид. Обратите внимание, что эксурсия так и называется - О Дубае с любовью. Могу заверить, что это название совершенно точно отражает его суть. Было реально очень здорово, интересно и вкусно! Время пролетело совершенно незаметно. Наталья, Вам огромное спасибо! Мечтаем вернуться и съездить с Вами в Абу-Даби.
12 февраля 2020
Добрый день всем ! Впечатления о Дубае остались великолепные благодаря гиду Наталье! Пунктуально, корректно. Моментально реагирует на запросы клиента. Рассказ содержателен.
Рекомендую всем! !!!
7 февраля 2020
Экскурсия прошла очень интересно! Спасибо Наталие, она подстроилась под наши интересы и организовала все на высшем уровне! За один день увидели все самое интересное в Дубае, при чем больше чем туристы при групповых турах за несколько экскурсий! Завершением такого насыщенного дня стало посещение чудесного парка цветов! В огнях вечерней подсветки этот парк выглядел действительно чудесно и волшебно, как и заявлено в его названии! Рекомендуем посещать именно в это время, когда цвет, свет, звуки и запах цветов создают поистине волшебное настроение! Ещё раз спасибо Наташе за грамотную и творческую организацию экскурсии!
5 февраля 2020
Экскурсия по Дубаи произвела на нас великолепное впечатление! Мы как в сказке оказались у истоков создания государства, прошили путь становления и помечтали о будущем! Наталья очень интересный рассказчик! Было интересно и нашей внучке, ей 6 лет. По приезду домой, она с восхищением расказывала родителям и о том как люди жили в пустыне много лет назад, как хороший царь объеденил страну, как развивалась страна, какие замечательные дома непохожие друг на друга построены за столь короткое время! Как любят свою страну местные жители. Какой красивый парк цветов, какие огромные рыбы живут в морском царстве очень красивого отеля и многое другое! Рассказ был долгим, эмоциональным.... спасибо огромное Натальи, за столь прекрасные впечатления об этой замечательной стране! Мы мечтаем еще раз посетить ОАЭ и обязательно обратимся к Наталье о продолжении чудесного знакомства с этой великолепной страной!
12 января 2020
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Время пролетело незаметно. Удалось посетить самые значимые места Дубая. Особенное "спасибо" за посещение отеля "Атлантис". Я думаю, что самостоятельно бы мы туда никогда не попали и не посмотрели эту красоту. Огромное удовольствие доставил парк цветов, даже не смотря на многочисленные толпы индусов и др. туристов. Наталья шла на все наши пожелания, очень хорошо знает город и все его особенности. Однозначно будем рекомендовать Наталью в качестве гида своим друзьям и знакомым.
2 января 2020
Экскурсия с Натальей прошла интересно, спокойно, комфортно!!!! Рекомендую!!!
23 декабря 2019
Замечательная экскурсия. День пролетел на одном дыхании. Даже 80-летние родители не чувствовали усталости. Посмотрели все, что было запланировано, получили максимальную информацию о стране, традициях. Такую экскурсию может провести только человек по-настоящему влюблённый в Дубае. Непринужденно, грамотно, с любовью. Наталья, огромное Вам спасибо!!!
17 декабря 2019
Наталья катала нас по Эмиратам 3 дня. Я архитектор, мне было интересно смотреть архитектуру, и Наталья все маршруты устроила таким образом, чтобы я мог увидеть как можно больше, не только разрекламированные небоскребы Дубая, но и редкие жемчужины вроде дома шейха Зайда, центра изучения пустыни в Аль Айне, темно-серых гор Аль Фуджейра и двориков старого Дубая. Было здорово!
13 декабря 2019
Экскурсия, очень насыщенная, охватывает большой материал. Мы посмотрели современный Дубай, заглянули в старый город, выпили кофе в музее кофе. С огромным наслаждением погуляли в парке цветов. Поднялись на знаменитую рамку. Да все и не перечислить! Хочется сказать огромное спасибо гиду, за помощь в решении возникших проблем, ответов на множество бытовых вопросов, Получили очень дельные советы. Смело можем рекомендовать Наталью, позитивного, веселого и отзывчивого человека!
Ещё 43 отзыва

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!

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