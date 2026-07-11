53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите все самые интересные места старинного и современного города.Я расскажу об истории создания страны и о процессе становления Эмиратов как государства с развитой экономикой, зависящей не только от нефти.Как

дипломированный инженер-экономист, я поделюсь с вами реальными цифрами и причинами феноменального успеха. А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Магия Старого города

Вы погуляете по старинному району Бастакия и узнаете историю бедуинских племен, живущих на Аравийском полуострове с X века н. э. Я расскажу удивительные факты из биографии великого человека, объединившего все эмираты, — Шейха Заеда. А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй.

Знакомство с «городом будущего»

Во второй части экскурсии вы окажетесь словно на другой планете — в современном, роскошном и деловитом Новом Дубае. Я прокачу вас по искусственному острову Пальма Джумейра и престижному району Мадинат Джумейра, который называют «дубайской Венецией». Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая». В завершение полюбуетесь великолепными фонтанами у подножия самого высокого сооружения в мире — башни «Бурдж-Халифа».

Организационные детали

Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах

Передвигаться будем на автомобиле с кожаным салоном: Хонда CRV 2013 года

Мы можем встретить вас в аэропорту с 05:00 до 23:00, провести экскурсию и доставить вас обратно в аэропорт

Гид заберёт вас из Дубая, трансфер из других эмиратов не проводится

Дополнительные расходы