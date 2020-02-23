53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Магия Старого города

Вы погуляете по старинному району Бастакия и узнаете историю бедуинских племен, живущих на Аравийском полуострове с X века н.э. Я расскажу удивительные факты из биографии великого человека, объединившего все эмираты, — Шейха Заеда. Вы покатаетесь на легендарных лодочках абра и насладитесь свежим ветерком Дубайского пролива. Заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй. А еще я обязательно покажу вам самое большое в мире кольцо на Золотом базаре.

Знакомство с «городом будущего»

Во второй части экскурсии вы окажетесь словно на другой планете — в современном, роскошном и деловитом Новом Дубае. Я прокачу вас по искусственному острову Пальма Джумейра и престижному району Мадинат Джумейра, который называют «дубайской Венецией». Вы посетите отель Атлантис и живописный парк цветов, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая». В завершение полюбуетесь великолепными фонтанами у подножия самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж-Халифа.