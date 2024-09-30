Наша экскурсия для тех, кто уже был на обзорной экскурсии по современному Дубаю и хочет погрузиться глубже в этот удивительный город. Мы вместе составим программу по вашим интересам. Либо предложим уже готовый маршрут по тем местам, куда редко заглядывают путешественники. Вы погрузитесь в традиции, узнаете факты и откройте для себя тайны Старого города.

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Дубая, посетив его старые районы. По желанию мы вместе составим маршрут из тех мест, в которых вы хотите побывать. Это могут быть любые локации!

Или же отправимся исследовать город по уже готовой программе, которая перенесёт вас на несколько веков назад. В неё входит:

Крепость аль-Фахиди. Самая старая постройка в Дубае. Поговорим об эмирате и его ранних правителях

Самая старая постройка в Дубае. Поговорим об эмирате и его ранних правителях Музей Дубая. Вы увидите экспонаты, рассказывающие о жизни в Дубае на протяжении веков

Вы увидите экспонаты, рассказывающие о жизни в Дубае на протяжении веков Исторический район Дейра. Вы пройдётесь по узким улочкам, в которых остановилось время, и насладитесь атмосферой традиционных арабских базаров

Вы пройдётесь по узким улочкам, в которых остановилось время, и насладитесь атмосферой традиционных арабских базаров Золотой рынок (Сук аль-Дахаб). Полюбуйтесь блеском золота и драгоценных камней, представленных здесь

Полюбуйтесь блеском золота и драгоценных камней, представленных здесь Рынок специй (Сук аль-Бахар). Мы исследуем прилавки с пряностями со всего мира. Какой тут стоит аромат!

Мы исследуем прилавки с пряностями со всего мира. Какой тут стоит аромат! Традиционная лодка абра. Пересечём Дубайский залив на деревянном судне, наслаждаясь видами города

На экскурсии вы:

Узнаете интересные факты о развитии Дубая

Познакомитесь с традициями и обычаями ОАЭ

Получите незабываемые впечатления от колоритных базаров и улиц Старого города

Сфотографируетесь на фоне красивых панорам

По желанию вы:

Попробуете блюдо манди в арабском ресторане

Купите сувениры в магазине с самыми выгодными ценами

Оцените крутые автомобили в дорогом автосалоне

Организационные детали