Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу

Погулять по колоритным базарам, прокатиться на абре по заливу и окунуться в историю эмирата
Наша экскурсия для тех, кто уже был на обзорной экскурсии по современному Дубаю и хочет погрузиться глубже в этот удивительный город. Мы вместе составим программу по вашим интересам. Либо предложим уже готовый маршрут по тем местам, куда редко заглядывают путешественники. Вы погрузитесь в традиции, узнаете факты и откройте для себя тайны Старого города.
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Дубая, посетив его старые районы. По желанию мы вместе составим маршрут из тех мест, в которых вы хотите побывать. Это могут быть любые локации!

Или же отправимся исследовать город по уже готовой программе, которая перенесёт вас на несколько веков назад. В неё входит:

  • Крепость аль-Фахиди. Самая старая постройка в Дубае. Поговорим об эмирате и его ранних правителях
  • Музей Дубая. Вы увидите экспонаты, рассказывающие о жизни в Дубае на протяжении веков
  • Исторический район Дейра. Вы пройдётесь по узким улочкам, в которых остановилось время, и насладитесь атмосферой традиционных арабских базаров
  • Золотой рынок (Сук аль-Дахаб). Полюбуйтесь блеском золота и драгоценных камней, представленных здесь
  • Рынок специй (Сук аль-Бахар). Мы исследуем прилавки с пряностями со всего мира. Какой тут стоит аромат!
  • Традиционная лодка абра. Пересечём Дубайский залив на деревянном судне, наслаждаясь видами города

На экскурсии вы:

  • Узнаете интересные факты о развитии Дубая
  • Познакомитесь с традициями и обычаями ОАЭ
  • Получите незабываемые впечатления от колоритных базаров и улиц Старого города
  • Сфотографируетесь на фоне красивых панорам

По желанию вы:

  • Попробуете блюдо манди в арабском ресторане
  • Купите сувениры в магазине с самыми выгодными ценами
  • Оцените крутые автомобили в дорогом автосалоне

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Toyota Sienna, Nissan Altima, Chevrolet Malibu
  • По запросу мы можем внести изменения в маршрут. Стоимость экскурсии изменится только в том случае, если изменится её продолжительность — подробности уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается: обед; билеты в те локации, которые мы добавим по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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