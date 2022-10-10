Экскурсия по Абу-Даби

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная, пешеходная

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении мечети требуется строгое соблюдение дресс-кода. Вход в мечеть с открытыми татуировками на теле не разрешен. (Смотрите памятку в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания экскурсии).
Экскурсия по Абу-Даби
Экскурсия по Абу-Даби
Экскурсия по Абу-Даби
Экскурсия по Абу-Даби
Экскурсия по Абу-Даби

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Эмирейтс Палас
  • Резиденция Президента ОАЭ
  • Башни Этихад
  • Мечеть Шейха Заеда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности, побывать в центре города на набережной Corniche, сделать красивые фотографии. Главным объектом программы является шедевр архитектурного искусства – Большая Мечеть Шейха Зайеда. Её красота и изящность оставит неизгладимые приятные впечатления, а мировые рекорды ещё раз подчеркнут величие этой страны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги. Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Билеты в лувр или королевский дворец: $25 на человека. Обед (шведский стол): $25 на человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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