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Описание
Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности, побывать в центре города на набережной Corniche, сделать красивые фотографии. Главным объектом программы является шедевр архитектурного искусства – Большая Мечеть Шейха Зайеда. Её красота и изящность оставит неизгладимые приятные впечатления, а мировые рекорды ещё раз подчеркнут величие этой страны.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные услуги. Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Билеты в лувр или королевский дворец: $25 на человека. Обед (шведский стол): $25 на человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру