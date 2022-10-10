Формат экскурсии: смешанная - автомобильная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении мечети требуется строгое соблюдение дресс-кода. Вход в мечеть с открытыми татуировками на теле не разрешен. (Смотрите памятку в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания экскурсии).

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Описание

Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности, побывать в центре города на набережной Corniche, сделать красивые фотографии. Главным объектом программы является шедевр архитектурного искусства – Большая Мечеть Шейха Зайеда. Её красота и изящность оставит неизгладимые приятные впечатления, а мировые рекорды ещё раз подчеркнут величие этой страны.