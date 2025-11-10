Приглашаем вас в Абу-Даби, где гармонично сочетаются местные традиции и современность.
Вы посетите знаковые локации, поймёте, как менялся облик столицы Эмиратов, и услышите истории, скрытые за архитектурой и культурой.
Мы поговорим о жемчужном промысле, роли шейха Зайда в развитии города и о том, как Абу-Даби сохраняет арабскую идентичность, стремясь в будущее.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Маршрут пройдёт по таким местам:
- Лувр Абу-Даби — уникальный музей, где под гигантским куполом соединяются культуры Востока и Запада. Вас ждут произведения искусства со всего мира — от древности до наших дней. Архитектура самого здания — уже источник вдохновения.
- Набережная Корниш — отличное место, чтобы прочувствовать ритм города и сделать красивые фото. С одной стороны — ультрасовременные небоскрёбы, с другой — лазурная вода и пляжи.
- Каср аль-Ватан — президентский дворец, в котором сочетаются арабское искусство, изысканная архитектура и современная культура.
- Финиковый рынок — небольшая, но колоритная остановка, чтобы попробовать разные сорта фиников, купить сувениры, фрукты и выпить настоящий арабский кофе.
- Мечеть шейха Зайда — финальный аккорд экскурсии и одна из красивейших мечетей мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из полудрагоценных камней и отражения в зеркальных бассейнах оставят сильное впечатление.
Гид расскажет:
- Как Абу-Даби из небольшого рыбацкого поселения превратился в один из самых роскошных городов мира.
- Какую роль сыграл шейх Зайд в создании современного эмирата.
- Какое значение имел жемчужный промысел для экономики прошлого.
- Как традиции бедуинов живут в гармонии с ультрасовременными технологиями.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Kia Carnival или Chevrolet Impala.
- Можем забрать вас из других эмиратов за дополнительную плату. Детали обсудим в переписке.
- Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин.
- Дополнительные расходы (по желанию): посещение Лувра — $18 за чел. (рекомендуем взять с собой наушники, есть аудиогид), посещение дворца — $18 за чел., обед.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаррух — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 279 туристов
