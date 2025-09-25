Удивительная экскурсия по северным эмиратам позволит вам за один день посетить Шаржу с музеями ремесленников и старых кораблей, а также верблюжью ферму в Расль Хейме, где можно кормить верблюдов и наслаждаться красными песками. Завершим путешествие в Фужейре, славящейся своим побережьем, соединяющимся с Индийским океаном.
Описание экскурсииСеверные эмираты: откройте для себя Шаржу, Расль Хейму и Фужейру Удивительная экскурсия по северным эмиратам позволит вам за один день посетить сразу три эмирата. Начнем с Шаржи, где вы сможете насладиться посещением двух удивительных музеев: музея ремесленников и музея старых кораблей, а также узнать о ныряльщиках за жемчугом в древние времена. Далее мы отправимся в Расль Хейму, где вас ждет верблюжья ферма, где можно кормить верблюдов, фотографироваться и наслаждаться живописными пейзажами красных песков. Завершим нашу экскурсию в Фужейре, на окраине эмиратов, рядом с границей Омана. Этот эмират славится своим побережьем, соединяющимся с Индийским океаном.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей ремесленников
- Музей старых кораблей
- Верблюжья ферма
- Побережье Индийского океана
Что включено
- Поездка и рассказы гида
Что не входит в цену
- Платные места
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Без выходных
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Shorukh
25 сен 2025
Мы брали экскурсию по северным эмиратам у Рустама — от Шарджи до Фуджейры. Очень понравилось, что маршрут оказался разнообразным: и красивые горы, и старинные крепости, и мечети, и пляж в
