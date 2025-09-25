Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Удивительная экскурсия по северным эмиратам позволит вам за один день посетить Шаржу с музеями ремесленников и старых кораблей, а также верблюжью ферму в Расль Хейме, где можно кормить верблюдов и наслаждаться красными песками. Завершим путешествие в Фужейре, славящейся своим побережьем, соединяющимся с Индийским океаном. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Северные эмираты: откройте для себя Шаржу, Расль Хейму и Фужейру Удивительная экскурсия по северным эмиратам позволит вам за один день посетить сразу три эмирата. Начнем с Шаржи, где вы сможете насладиться посещением двух удивительных музеев: музея ремесленников и музея старых кораблей, а также узнать о ныряльщиках за жемчугом в древние времена. Далее мы отправимся в Расль Хейму, где вас ждет верблюжья ферма, где можно кормить верблюдов, фотографироваться и наслаждаться живописными пейзажами красных песков. Завершим нашу экскурсию в Фужейре, на окраине эмиратов, рядом с границей Омана. Этот эмират славится своим побережьем, соединяющимся с Индийским океаном.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей ремесленников

Музей старых кораблей

Верблюжья ферма

Что включено Поездка и рассказы гида Что не входит в цену Платные места Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Без выходных Экскурсия длится около 10 часов