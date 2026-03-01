Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей арабского мира. Из окна автобуса вы увидите красивую набережную, полюбуетесь сочетанием аутентичной и современной архитектуры, взглянете на возрожденный Старый город, площадь Культуры и другие памятники Шарджи. А во время остановки сможете запечатлеть себя на фоне колоритного эмирата.
От красных песков — до горного оазиса
Мы продолжим путь к океану, поражаясь сменяющим друг друга ландшафтам. Сперва дорога проведет нас через красные пески и бескрайние барханы, у которых мы обязательно сделаем фото-стоп. Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы, выжженные аравийским солнцем. Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории Эмиратов. Вы прогуляетесь по тропинкам оазиса, рассматривая архитектуру донефтяной эры, узнаете о культуре и обычаях местных жителей и их выживании в сложных условиях, способах выращивания фруктов и овощей в пустыне и древней технике полива.
Встреча с Индийским океаном
Преодолев небольшой серпантин, мы окажемся у цели — на побережье океана. Самое время пообедать, отдохнуть после дороги, а затем посвятить всё оставшееся время океанской терапии. В вашем распоряжении будут пляж и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться. Кроме того, советуем взять с собой или арендовать на месте маску с трубкой для подводного плавания — поверьте, в Индийском океане будет, на что посмотреть!
Организационные детали
Время начала экскурсии указано примерно и будет уточняться в зависимости от отеля, где вы остановились. Если участник проживает в удаленном от маршрута отеле, мы предлагаем ему самостоятельно добраться на такси до места сбора.
В стоимость экскурсии входит трансфер, обед, посещение пляжа и бассейна в отеле у океана. Отдельно по желанию оплачивается прокат трубки и маски для подводного плавания в дайвинг-центре.
В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1353 туристов
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Макарова
Сегодня были на экскурсии, Гид Андрей с очень хорошим чувством юмора, все рассказывал сам, а не читал по подсказке. Отвечал на новолчщме вопросы со знанием дела. Единственное, что хотелось бы читать дальшеуменьшить
добавить, так это то, что в машине не предлагалась вода, как у всех. Ведь путь был не близкий. Я например забылв воду. К организации тоже нет притензий, все чётко по времени, машина чистая. Однозначно рекомендую
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Дарья
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на крутые локации. Пустыня - это восторг. Отель на океане был практически пустым, отдыхали только читать дальшеуменьшить
мы. Вода идеально чистая, заход в океан песчаный, не глубокий. Лежаки, полотенца, тапки - всё это нам выдали в отеле. И покормили шикарным обедом. Однозначно рекомендую эту экскурсию. На фото - основные места из этой потрясающей поездки
+2
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Ж
Жанна
Интересная экскурсия, замечательный гид Андрей, шикарные локации, всё понравилось!
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О
Ольга
Экскурсия оправдала все ожидания на 100%. Я хотела увидеть Эмираты с другой стороны - не только небоскребы Дубая, но и как выглядит остальная территория. Удивилась саваннам и оазисам, которые проезжали, читать дальшеуменьшить
и конечно порадовала остановка среди барханов в пустыне, кормление верблюдов)) Обед в отеле был хороший, шведский стол. Время для купания и отдыха на пляже было предостаточно. Остановки для покупки сувениров по пути: на ковры цена выходит дешевле чем в Дубае, а вот сувениры дешевле в дьюти фри (я купила пару сувениров на экскурсии, но в аэропорту они были дешевле). Гид Андрей рассказывает интересно, информации много и она полезная. Он замечательный экскурсовод, с юмором,от него легко воспринимать любую историю))
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Ю
Юлия
Мы попали в редкие погодные условия для ОАЭ: трехдневный дождь. Была возможность откпзаться от экскурсии (за что организатору отдельный респект), тем не менее, экскурсия состоялась, и она была великолепна! кто читать дальшеуменьшить
хочет только купаться, и не приемлет облачную погоду -рекомендую смотреть прогноз/консультация с гидом. Но, кроме "поплавать" было очень много интересной информации, локаций (спасибо гиду Андрею), экскурия прошла интересно, с юмором, оставив прекрасные воспоминания об этом дне! Истортя эмиратов, а если поехали покормить верблюдов, то получили подробный рассказ про сосуществование верблюда с человеком. . то же про пустыню и пески и т. д… Рекомендую! Обед вкусный, сытный, можно попить чай/кофе и после купания. Для купания предоставляют полотенца и коралки.
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М
Мария
Это было прекрасное путешествие из Дубая к Индийскому океану! Из отеля нас забрали даже немного раньше, нигде не было долгих задержек. Экскурсовод Андрей увлекательно рассказывал обо всем и даже остановки читать дальшеуменьшить
у торговцев сделал интересными, сопроводив их рассказами об особенностях персидских ковров либо традиционной одежды жителей Эмиратов. Особенно впечатлили встреча с черепахой в Оманском заливе и кормление верблюдов, а также фотостоп в пустыне. Спасибо!
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