Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Откройте для себя удивительный мир Эмиратов с экскурсией «Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана». Исследуйте древнюю культуру и великолепные пейзажи, начиная с колоритной Шарджи и заканчивая погружением в воды Индийского океана. Путешествие через пустыню и оазисы раскроет секреты выживания в этих условиях, а знакомство с местной архитектурой и обычаями позволит глубже понять культуру Эмиратов

Описание экскурсии

Самобытная Шарджа

Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей арабского мира. Из окна автобуса вы увидите красивую набережную, полюбуетесь сочетанием аутентичной и современной архитектуры, взглянете на возрожденный Старый город, площадь Культуры и другие памятники Шарджи. А во время остановки сможете запечатлеть себя на фоне колоритного эмирата.

От красных песков — до горного оазиса

Мы продолжим путь к океану, поражаясь сменяющим друг друга ландшафтам. Сперва дорога проведет нас через красные пески и бескрайние барханы, у которых мы обязательно сделаем фото-стоп. Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы, выжженные аравийским солнцем. Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории Эмиратов. Вы прогуляетесь по тропинкам оазиса, рассматривая архитектуру донефтяной эры, узнаете о культуре и обычаях местных жителей и их выживании в сложных условиях, способах выращивания фруктов и овощей в пустыне и древней технике полива.

Встреча с Индийским океаном

Преодолев небольшой серпантин, мы окажемся у цели — на побережье океана. Самое время пообедать, отдохнуть после дороги, а затем посвятить всё оставшееся время океанской терапии. В вашем распоряжении будут пляж и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться. Кроме того, советуем взять с собой или арендовать на месте маску с трубкой для подводного плавания — поверьте, в Индийском океане будет, на что посмотреть!

Организационные детали