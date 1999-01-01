Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана

Поразиться ландшафтам Аравийского полуострова, посетить Шарджу и отдохнуть на океанском побережье

Андрей
Андрей – экскурсионное агентство из Дубая
Эмираты — это не только небоскребы, торговые центры и города будущего.

Наше путешествие откроет для вас другую грань страны: её древнюю цивилизацию, культуру и иноземные пейзажи.

Вы проедете сквозь колоритную Шарджу и бескрайние барханы, познакомитесь с жизнью местных в оазисе среди Ходжарских гор ⛰️, а в финале погрузитесь в чистейшие воды Индийского океана.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 100$70 за человекаскидка30%

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Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана

Что вас ожидает

Самобытная Шарджа
Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей ⭐️ арабского мира. Из окна автобуса вы увидите красивую набережную, полюбуетесь сочетанием аутентичной и современной архитектуры, взглянете на возрожденный Старый город 🏙️, площадь Культуры и другие памятники Шарджи. А во время остановки сможете запечатлеть себя на фоне колоритного эмирата.

От красных песков — до горного оазиса
Мы продолжим путь к океану, поражаясь сменяющим друг друга ландшафтам. Сперва дорога проведет нас через красные пески и бескрайние барханы, у которых мы обязательно сделаем фото-стоп. Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы ⛰️, выжженные аравийским солнцем. Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории 📖 Эмиратов. Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам оазиса, рассматривая архитектуру донефтяной эры, узнаете о культуре и обычаях местных жителей и их выживании в сложных условиях, способах выращивания фруктов 🍎 и овощей в пустыне и древней технике полива.

Встреча с Индийским океаном
Преодолев небольшой серпантин, мы окажемся у цели — на побережье океана. Самое время пообедать, отдохнуть после дороги, а затем посвятить всё оставшееся время океанской терапии. В вашем распоряжении будут пляж 🏖️ и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться. Кроме того, советуем взять с собой или арендовать на месте маску с трубкой для подводного плавания — поверьте, в Индийском океане будет, на что посмотреть!

Организационные детали

  • Время начала экскурсии 🧭 указано примерно и будет уточняться в зависимости от отеля, где вы остановились. Если участник проживает в удаленном от маршрута отеле, мы предлагаем ему самостоятельно добраться на такси 🚕 до места сбора.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, обед, посещение пляжа и бассейна в отеле у океана. Отдельно по желанию оплачивается прокат трубки и маски для подводного плавания в дайвинг-центре.
  • В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Андрей
Андрей
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
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Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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