Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана

Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Откройте для себя удивительный мир Эмиратов с экскурсией «Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана».

Исследуйте древнюю культуру и великолепные пейзажи, начиная с колоритной Шарджи и заканчивая погружением в воды Индийского океана.

Путешествие через пустыню и оазисы раскроет секреты выживания в этих условиях, а знакомство с местной архитектурой и обычаями позволит глубже понять культуру Эмиратов
4.6
13 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Пляжный отдых у океана
  • 🏞️ Посещение зеленого оазиса
  • 🏜️ Фото-стопы в пустыне
  • 🏛️ Культурные памятники Шарджи
  • 🌊 Подводное плавание в океане
  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 🍽️ Включенный обед
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана

Что можно увидеть

  • Набережная Шарджи
  • Старый город Шарджи
  • Площадь Культуры

Описание экскурсии

Самобытная Шарджа

Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей арабского мира. Из окна автобуса вы увидите красивую набережную, полюбуетесь сочетанием аутентичной и современной архитектуры, взглянете на возрожденный Старый город, площадь Культуры и другие памятники Шарджи. А во время остановки сможете запечатлеть себя на фоне колоритного эмирата.

От красных песков — до горного оазиса

Мы продолжим путь к океану, поражаясь сменяющим друг друга ландшафтам. Сперва дорога проведет нас через красные пески и бескрайние барханы, у которых мы обязательно сделаем фото-стоп. Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы, выжженные аравийским солнцем. Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории Эмиратов. Вы прогуляетесь по тропинкам оазиса, рассматривая архитектуру донефтяной эры, узнаете о культуре и обычаях местных жителей и их выживании в сложных условиях, способах выращивания фруктов и овощей в пустыне и древней технике полива.

Встреча с Индийским океаном

Преодолев небольшой серпантин, мы окажемся у цели — на побережье океана. Самое время пообедать, отдохнуть после дороги, а затем посвятить всё оставшееся время океанской терапии. В вашем распоряжении будут пляж и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться. Кроме того, советуем взять с собой или арендовать на месте маску с трубкой для подводного плавания — поверьте, в Индийском океане будет, на что посмотреть!

Организационные детали

  • Время начала экскурсии указано примерно и будет уточняться в зависимости от отеля, где вы остановились. Если участник проживает в удаленном от маршрута отеле, мы предлагаем ему самостоятельно добраться на такси до места сбора.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, обед, посещение пляжа и бассейна в отеле у океана. Отдельно по желанию оплачивается прокат трубки и маски для подводного плавания в дайвинг-центре.
  • В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1353 туристов
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
2
1
1
Макарова
Сегодня были на экскурсии, Гид Андрей с очень хорошим чувством юмора, все рассказывал сам, а не читал по подсказке. Отвечал на новолчщме вопросы со знанием дела. Единственное, что хотелось бы
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добавить, так это то, что в машине не предлагалась вода, как у всех. Ведь путь был не близкий. Я например забылв воду. К организации тоже нет притензий, все чётко по времени, машина чистая. Однозначно рекомендую

Сегодня были на экскурсии, Гид Андрей с очень хорошим чувством юмора, все рассказывал сам, а не
Сегодня были на экскурсии, Гид Андрей с очень хорошим чувством юмора, все рассказывал сам, а не
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Дарья
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на крутые локации. Пустыня - это восторг. Отель на океане был практически пустым, отдыхали только
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мы. Вода идеально чистая, заход в океан песчаный, не глубокий. Лежаки, полотенца, тапки - всё это нам выдали в отеле. И покормили шикарным обедом. Однозначно рекомендую эту экскурсию. На фото - основные места из этой потрясающей поездки

Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на+2
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
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Ж
Интересная экскурсия, замечательный гид Андрей, шикарные локации, всё понравилось!
Интересная экскурсия, замечательный гид Андрей, шикарные локации, всё понравилось!
Интересная экскурсия, замечательный гид Андрей, шикарные локации, всё понравилось!
Интересная экскурсия, замечательный гид Андрей, шикарные локации, всё понравилось!
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О
Экскурсия оправдала все ожидания на 100%. Я хотела увидеть Эмираты с другой стороны - не только небоскребы Дубая, но и как выглядит остальная территория. Удивилась саваннам и оазисам, которые проезжали,
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и конечно порадовала остановка среди барханов в пустыне, кормление верблюдов)) Обед в отеле был хороший, шведский стол. Время для купания и отдыха на пляже было предостаточно. Остановки для покупки сувениров по пути: на ковры цена выходит дешевле чем в Дубае, а вот сувениры дешевле в дьюти фри (я купила пару сувениров на экскурсии, но в аэропорту они были дешевле). Гид Андрей рассказывает интересно, информации много и она полезная. Он замечательный экскурсовод, с юмором,от него легко воспринимать любую историю))

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Ю
Мы попали в редкие погодные условия для ОАЭ: трехдневный дождь. Была возможность откпзаться от экскурсии (за что организатору отдельный респект), тем не менее, экскурсия состоялась, и она была великолепна! кто
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хочет только купаться, и не приемлет облачную погоду -рекомендую смотреть прогноз/консультация с гидом. Но, кроме "поплавать" было очень много интересной информации, локаций (спасибо гиду Андрею), экскурия прошла интересно, с юмором, оставив прекрасные воспоминания об этом дне! Истортя эмиратов, а если поехали покормить верблюдов, то получили подробный рассказ про сосуществование верблюда с человеком. . то же про пустыню и пески и т. д… Рекомендую! Обед вкусный, сытный, можно попить чай/кофе и после купания. Для купания предоставляют полотенца и коралки.

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М
Это было прекрасное путешествие из Дубая к Индийскому океану! Из отеля нас забрали даже немного раньше, нигде не было долгих задержек. Экскурсовод Андрей увлекательно рассказывал обо всем и даже остановки
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у торговцев сделал интересными, сопроводив их рассказами об особенностях персидских ковров либо традиционной одежды жителей Эмиратов. Особенно впечатлили встреча с черепахой в Оманском заливе и кормление верблюдов, а также фотостоп в пустыне. Спасибо!

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Входит в следующие категории Дубая

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