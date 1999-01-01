Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Самобытная Шарджа

Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей ⭐️ арабского мира. Из окна автобуса вы увидите красивую набережную, полюбуетесь сочетанием аутентичной и современной архитектуры, взглянете на возрожденный Старый город 🏙️, площадь Культуры и другие памятники Шарджи. А во время остановки сможете запечатлеть себя на фоне колоритного эмирата.

От красных песков — до горного оазиса

Мы продолжим путь к океану, поражаясь сменяющим друг друга ландшафтам. Сперва дорога проведет нас через красные пески и бескрайние барханы, у которых мы обязательно сделаем фото-стоп. Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы ⛰️, выжженные аравийским солнцем. Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории 📖 Эмиратов. Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам оазиса, рассматривая архитектуру донефтяной эры, узнаете о культуре и обычаях местных жителей и их выживании в сложных условиях, способах выращивания фруктов 🍎 и овощей в пустыне и древней технике полива.

Встреча с Индийским океаном

Преодолев небольшой серпантин, мы окажемся у цели — на побережье океана. Самое время пообедать, отдохнуть после дороги, а затем посвятить всё оставшееся время океанской терапии. В вашем распоряжении будут пляж 🏖️ и бассейн отеля, где вы сможете расслабиться и искупаться. Кроме того, советуем взять с собой или арендовать на месте маску с трубкой для подводного плавания — поверьте, в Индийском океане будет, на что посмотреть!

Организационные детали