Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Эмираты, которые вас удивят

Красные пески, горы, скалы, каньоны и отдых на Индийском океане на экскурсии по пяти эмиратам

4.7
3 отзыва
Приглашаем раскрыть ОАЭ с новой стороны! В нашем путешествии вы не увидите дорогие отели, небоскребы и жизнь в стиле люкс.

Вас ждут самобытный национальный колорит, природные оазисы, финиковые рощи, горы, пустыня и аутентичные арабские дома.

Мы заедем на верблюжью ферму, искупаемся в Индийском океане и понаблюдаем за жизнью коренных эмиратцев.
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят
Эмираты, которые вас удивят

Что вас ожидает

Пять эмиратов за 1 день

Посетив пять северных эмиратов, вы получите яркую и объемную картину жизни страны. В программе экскурсии:

  • Шарджа — самый древний эмират страны. Вы рассмотрите памятник Корану, посетите старинный рынок Аль Арсах и услышите историю мечети короля Фейсала. Погуляете по променаду Аль Маджаз и оцените необычный архитектурный облик рынка «Паровозики».
  • Аджман — маленький, спокойный эмират с чудесной природой. Вы погрузитесь в царящую здесь атмосферу уюта и доброжелательности, пройдете по живописной набережной, полюбуетесь пальмами и белоснежным песком.
  • Умм-эль-Кувейн — здесь мы посетим исторический форт-музей и увидим старинную резиденцию местного шейха.
  • Рас-эль-Хайма — край, знаменитый величественными Красными песками. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами и заедете на верблюжью ферму.
  • Фуджейра — горный эмират. Вы осмотрите местный Гранд-каньон и отдохнете в отеле на Индийском океане.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Маршрут предполагает три часа отдыха в отеле на Индийском океане. Доплата за услуги отеля составит 20$ c человека. В эту стоимость входят обед, полотенца, шезлонги, бассейн и сауна.
  • Мы также можем организовать экскурсию для большего числа людей или забрать вас из других эмиратов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ уже 20 лет. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдет интересно, комфортно и безопасно.
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3 настоящих отзыва от туристов

И
18 июня 2021
Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто отлично! Во-первых: хочется сказать, что выбор 5 эмиратов, а не 6 за один день, был не случаен, мы проживали в Дубаи, поэтому тратить время экскурсии на этот эмират совсем не хотелось. А теперь про саму экскурсию по порядку:
- Ответили в течении 5 минут после бронирования экскурсии, и еще до её начала все нюансы были оговорены;
- Гид приехал во-время, не задержавшись ни на минуту;
- Гид знает своё дело, рассказывает очень интересно, и может ответить на любой вопрос, даже не относящийся к экскурсии;
- И главный и жирный +, это то, что программу экскурсии можно откорректировать под свои пожелания, если не хотите ехать в какое-то место, можно легко поменять маршрут на те места, которые хотите посетить;
- А и ещё есть один жирный +))), даже после окончания экскурсии, поддерживают связь, и готовы помочь и подсказать по любым вопросам.
Однозначно, могу рекомендовать, берите экскурсию и наслаждайтесь отпуском.
Sergei
13 июня 2021
Плюсы:

+ Авто очень комфортное, в отличном состоянии.
+ Наличие микрофона у экскурсовода в автомобиле, его всегда хорошо слышно.
+ Хороший маршрут
+ На протяжении всего маршрута мы практически безостановочно слушали, более чем 6 часов (!)
+ Гид, кажется, давно живет в Эмиратах
+ Еды много дали на обед (даже слишком)
+ Черепахи в океане, кормежка верблюдов, небольшая крепость, красивые горы, небольшой рынок

Минусы:

- Индийский океан и его унылое, бесцветное дно
- Так-себе отель на 2.5 звездочки, в стиле узбекского санатория:) Но он особо не расстроил, честно.

Совет:

~ Начитался истории, арендовал тачку и поехал. Нам лень было составлять маршрут, изучать, рулить и хотелось просто отдохнуть, поэтому нам вполне зашло.
~ Проверяйте некоторую информацию от гида (со всем к нему уважением)
И
27 мая 2021
Отличная экскурсия на весь день.
Нас сопровождал гид - Эдвард. Гид отработал на все 100%. Рассказывал много, интересно, отвечал на все вопросы, так что даже долгие переезды между точками посещения пролетели незаметно.
мы увидели Эмираты совсем с другой стороны. Будучи в Дубае видишь только каменный джунгли. Выезжая за города, глазам предстают настоящие Эмираты, какими они были многие века: пустыни, саванны, верблюды, затерянные домики в горах и на пустоши, одинокие крепости.

Ну и в конце нам удалось поплавать в Индийском океане с огромными черепахами.
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.

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