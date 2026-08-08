Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Раскройте для себя ОАЭ с новой стороны! В этом путешествии вы не увидите дорогие отели и небоскребы, а погрузитесь в самобытный национальный колорит. Посетите пять северных эмиратов: Шарджа, Аджман, Умм-эль-Кувейн,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Пять эмиратов за один день
- 🐪 Посещение верблюжьей фермы
- 🏝 Отдых на Индийском океане
- 🏰 Исторические и культурные достопримечательности
- 🌴 Природные оазисы и финиковые рощи
- 🕌 Аутентичные арабские дома и мечети
Что можно увидеть
- Памятник Корану
- Старинный рынок Аль Арсах
- Мечеть короля Фейсала
- Променад Аль Маджаз
- Рынок «Паровозики»
- Исторический форт-музей
- Резиденция шейха
- Красные пески
- Верблюжья ферма
Описание экскурсии
Пять эмиратов за 1 день
Посетив пять северных эмиратов, вы получите яркую и объемную картину жизни страны. В программе экскурсии:
- Шарджа — самый древний эмират страны. Вы рассмотрите памятник Корану, посетите старинный рынок Аль Арсах и услышите историю мечети короля Фейсала. Погуляете по променаду Аль Маджаз и оцените необычный архитектурный облик рынка «Паровозики».
- Аджман — маленький, спокойный эмират с чудесной природой. Вы погрузитесь в царящую здесь атмосферу уюта и доброжелательности, пройдете по живописной набережной, полюбуетесь пальмами и белоснежным песком.
- Умм-эль-Кувейн — здесь мы посетим исторический форт-музей и увидим старинную резиденцию местного шейха.
- Рас-эль-Хайма — край, знаменитый величественными Красными песками. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами и заедете на верблюжью ферму.
- Фуджейра — горный эмират. Вы отдохнете в отеле на Индийском океане.
Организационные детали
- Маршрут предполагает три часа отдыха в отеле на Индийском океане. Доплата за услуги отеля составит $30 c человека. В эту стоимость входят обед, полотенца, шезлонги, бассейн и сауна
- Мы также можем организовать экскурсию для большего числа людей или забрать вас из других эмиратов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7916 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. Создаём экскурсии ради живых эмоций, показываем красивые виды и даём глубокое понимание культуры, истории и традиций страны. Наши лицензированные гиды — профессионалы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрастная поездка! Спасибо Анастасии и Дамиру. Познавательно и весело. Фуджейра летом - лучший эмират. В Индийском океане комфортно, вокруг вид на горы вместо бесконечных строек и небоскребов.
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Т
Отличная экскурсия с гидом - Эдвардом. Получили Очень много информации о жизни в эмиратах. Послушали историю об ОАЭ.
Пообедали (действительно вкусная еда и есть из чего выбрать. Не шведский стол в
Пообедали (действительно вкусная еда и есть из чего выбрать. Не шведский стол в
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Мы катались с Эдвардом. Очень интересный рассказчик, многим делится - причем из бытовых особенностей ОАЭ тоже. Не знаю уж насколько все правда, но все же одним из основных достоинств трикстера
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Брали экскурсию в начале января, гидом был Эдвард. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам в его адрес. Интересный собеседник, с удовольствием посмотрели и послушали - время пролетело незаметно. Поплавать с черепахами и кораловые рыбами просто супер - маски гида были весьма кстати. Рекомендую.
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О
Так как произошел форс-мажор, Анастасия быстро смогла решить данный вопрос. К сожалению, мне не повезло с попутчиками, поэтому толком информации я не получила 😅Спасибо за решение ситуации. Обращусь ещё раз. В любом случае, экскурсия пройдет комфортно и информативно)
Мы покормили верблюдов, искупались в океане, поели ливанской еды и посетили порт. Было интересно 🤍
Мы покормили верблюдов, искупались в океане, поели ливанской еды и посетили порт. Было интересно 🤍
+1
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Экскурсия оказалась очень познавательной и душевной!
Гид Эдвард - просто потрясающий!! Все очень полно и интересно рассказал, складывалось ощущение будто ведёшь осмотр достопримечательностей в беседе с другом. Локации тоже очень понравились.
Гид Эдвард - просто потрясающий!! Все очень полно и интересно рассказал, складывалось ощущение будто ведёшь осмотр достопримечательностей в беседе с другом. Локации тоже очень понравились.
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Входит в следующие категории Дубая
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