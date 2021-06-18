Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто отлично! Во-первых: хочется сказать, что выбор 5 эмиратов, а не 6 за один день, был не случаен, мы проживали в Дубаи, поэтому тратить время экскурсии на этот эмират совсем не хотелось. А теперь про саму экскурсию по порядку:

- Ответили в течении 5 минут после бронирования экскурсии, и еще до её начала все нюансы были оговорены;

- Гид приехал во-время, не задержавшись ни на минуту;

- Гид знает своё дело, рассказывает очень интересно, и может ответить на любой вопрос, даже не относящийся к экскурсии;

- И главный и жирный +, это то, что программу экскурсии можно откорректировать под свои пожелания, если не хотите ехать в какое-то место, можно легко поменять маршрут на те места, которые хотите посетить;

- А и ещё есть один жирный +))), даже после окончания экскурсии, поддерживают связь, и готовы помочь и подсказать по любым вопросам.

Однозначно, могу рекомендовать, берите экскурсию и наслаждайтесь отпуском.